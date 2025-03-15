Рейтинг@Mail.ru
Как правильно подкармливать бездомных животных во дворах - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250315/kak-pravilno-podkarmlivat-bezdomnykh-zhivotnykh-vo-dvorakh-1144651456.html
Как правильно подкармливать бездомных животных во дворах
Как правильно подкармливать бездомных животных во дворах - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Как правильно подкармливать бездомных животных во дворах
Закон не запрещает подкармливать бездомных животных, однако делать это необходимо с соблюдением определенных правил. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T20:41
2025-03-15T20:41
животные
крым
общество
совет эксперта
анастасия лисовская-чудинович
ветеринария
госкомитет ветеринарии республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/08/1144767947_0:108:3167:1889_1920x0_80_0_0_871051edf09dbec0c2ba23ce7d94f44a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Закон не запрещает подкармливать бездомных животных, однако делать это необходимо с соблюдением определенных правил. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии Крыма Анастасия Лисовская-Чудинович.Она отметила, что запрещено подкармливать животных на расстоянии менее 100 метров от многоквартирного дома, также нельзя кормить их в местах массового скопления людей, возле социальных объектов и общеобразовательных учреждений.Ранее директор сафари-парка в Крыму Олег Зубков выразил мнение, что для подготовки законодательного решения по защите людей от бродячих собак необходимы время и всенародные обсуждения на всех уровнях.Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские регионы должны как можно скорее рассмотреть законопроект о самостоятельном продлении сроков содержания животных в приютах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защититься от агрессивных собак - инициативы Крыма и ГосдумыКак избежать нападения собак на людей – мнение экспертаВ Крыму собаки стали реже кусать людей: статистика
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/08/1144767947_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_aa24c64b416e822c3d30394b481e6ff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
животные, крым, общество, совет эксперта, анастасия лисовская-чудинович, ветеринария, госкомитет ветеринарии республики крым
Как правильно подкармливать бездомных животных во дворах

Кормить бездомных животных можно на расстоянии не менее ста метров от жилых домов

20:41 15.03.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка кормит бездомную собаку
Девушка кормит бездомную собаку - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Закон не запрещает подкармливать бездомных животных, однако делать это необходимо с соблюдением определенных правил. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии Крыма Анастасия Лисовская-Чудинович.
Она отметила, что запрещено подкармливать животных на расстоянии менее 100 метров от многоквартирного дома, также нельзя кормить их в местах массового скопления людей, возле социальных объектов и общеобразовательных учреждений.

"Также взываю: покормил – убери за собой, неприятно идти по подъезду и спотыкаться о какие-то миски-плошки. Надо кормить бездомных животных так, чтобы это не доставляло дискомфорт тем людям, которые не поддерживают эти начинания", – добавила эксперт.

Ранее директор сафари-парка в Крыму Олег Зубков выразил мнение, что для подготовки законодательного решения по защите людей от бродячих собак необходимы время и всенародные обсуждения на всех уровнях.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские регионы должны как можно скорее рассмотреть законопроект о самостоятельном продлении сроков содержания животных в приютах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как защититься от агрессивных собак - инициативы Крыма и Госдумы
Как избежать нападения собак на людей – мнение эксперта
В Крыму собаки стали реже кусать людей: статистика
 
ЖивотныеКрымОбществоСовет экспертаАнастасия Лисовская-ЧудиновичВетеринарияГоскомитет ветеринарии Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:17В ДТП в центре Москвы с шестью пострадавшими - что известно
21:33Успехи армии РФ и атаки Киева на регионы России - главное за день
21:05Россияне выбирают для весенних путешествий два крымских города
20:41Как правильно подкармливать бездомных животных во дворах
20:08Массовая авария с маршруткой произошла в Симферополе
19:51Романовская гимназия в Керчи после реставрации станет музеем СВО
19:35Знаменитая труппа из Барселоны даст балет "Кармен" в Симферополе
19:06Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь продолжает расти
18:47Путин, Лукашенко и Рахмон провели телефонный разговор с Алиевым
18:2130 дней тишины и Путин в Курской области: топ новостей недели
17:43Аномальное тепло в Крыму: когда ждать нашествия клещей
17:15Найдены более 370 пропавших без вести в Курской области
16:51Разрушенный музей в Судже - Хинштейн показал последствия удара ВСУ
16:26Крым за 11 лет получил более 700 новых объектов инфраструктуры
16:09Поезд Победы приедет в Севастополь повторно
15:52Встал на защиту мирных жителей: Алушта простилась с героем СВО
15:25Мирный городок разбит вдребезги: как выглядит освобожденная Суджа
15:10Очередь на Крымский мост удвоилась за час
14:59В Бахчисарае простились с героем СВО Александром Плахтий
14:34Новый автобусный маршрут связал Севастополь и Сочи
Лента новостейМолния