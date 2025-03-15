https://crimea.ria.ru/20250315/kak-pravilno-podkarmlivat-bezdomnykh-zhivotnykh-vo-dvorakh-1144651456.html

Как правильно подкармливать бездомных животных во дворах

Как правильно подкармливать бездомных животных во дворах - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Как правильно подкармливать бездомных животных во дворах

Закон не запрещает подкармливать бездомных животных, однако делать это необходимо с соблюдением определенных правил. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T20:41

2025-03-15T20:41

2025-03-15T20:41

животные

крым

общество

совет эксперта

анастасия лисовская-чудинович

ветеринария

госкомитет ветеринарии республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Закон не запрещает подкармливать бездомных животных, однако делать это необходимо с соблюдением определенных правил. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии Крыма Анастасия Лисовская-Чудинович.Она отметила, что запрещено подкармливать животных на расстоянии менее 100 метров от многоквартирного дома, также нельзя кормить их в местах массового скопления людей, возле социальных объектов и общеобразовательных учреждений.Ранее директор сафари-парка в Крыму Олег Зубков выразил мнение, что для подготовки законодательного решения по защите людей от бродячих собак необходимы время и всенародные обсуждения на всех уровнях.Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские регионы должны как можно скорее рассмотреть законопроект о самостоятельном продлении сроков содержания животных в приютах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защититься от агрессивных собак - инициативы Крыма и ГосдумыКак избежать нападения собак на людей – мнение экспертаВ Крыму собаки стали реже кусать людей: статистика

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, крым, общество, совет эксперта, анастасия лисовская-чудинович, ветеринария, госкомитет ветеринарии республики крым