https://crimea.ria.ru/20250315/uspekhi-armii-rf-i-ataki-kieva-na-regiony-rossii---glavnoe-za-den-1144960255.html

Успехи армии РФ и атаки Киева на регионы России - главное за день

Успехи армии РФ и атаки Киева на регионы России - главное за день - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Успехи армии РФ и атаки Киева на регионы России - главное за день

Российские военные разбили более 1265 боевиков ВСУ и сбили вражеский самолет, освободили два населенных пункта в Курской области и начали разминирование... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T21:33

2025-03-15T21:33

2025-03-15T21:33

главное за день

общество

новости

крым

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Российские военные разбили более 1265 боевиков ВСУ и сбили вражеский самолет, освободили два населенных пункта в Курской области и начали разминирование приграничья. Киев продолжил массовые беспилотные атаки на мирные регионы России. Крым за 11 лет получил более 700 новых объектов в рамках развития инфрраструктуры. Новый автобусный маршрут связал Севастополь и Сочи. Поезд Победы приедет в Севастополь повторно.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссийские военные пилоты в воздушном бою сбили вражеский самолет МиГ-29, а силы ПВО уничтожили 170 беспилотников противника за сутки. Суточные потери украинских войск на всех фронтах спецоперации превысили 1265 человек, следует из сводки Министерства обороны РФ. В Курской области освобождены еще два населенных пункта - Заолешенка и Рубанщина."Лепестки" на Курской землеИнженерные войска Вооруженных Сил России начали разминирование освобожденного приграничья Курской области. Как сообщает Минобороны, украинские боевики использовали различные типы боеприпасов, в том числе запрещенные кассетные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах. ВСУ применяли и боеприпасы иностранного производства, поставляемые странами НАТО.Атаки ВСУ на регионы РоссииМассированный удар украинских беспилотников на Воронежскую область отразили в ночь на субботу российские силы противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Воздушная тревога была объявлена в области с вечера пятницы. Беспилотниками атаковали регион волнами – после полуночи над районами начали сбивать БПЛА. Всего м в пяти районах области было обнаружено и уничтожено более 35 БПЛА. Всего на ночь над пятью областями России силы ПВО уничтожили 126 беспилотников. Один украинский беспилотник сбит утром в субботу над акваторией Черного моря. В ЛНР сбит немецкий беспилотник с отравляющими веществами.Развитие КрымаКрым и Севастополь за 11 лет получили более 700 новых объектов в рамках развития жилищной, дорожной и социальной инфраструктуры. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Сейчас продолжается работа по развитию съездов с трассы "Таврида" к Черноморскому побережью и по развитию Азовского кольца - это альтернативный маршрут на полуостров.Новый автобусный маршрутНовый автобусный маршрут связал крымский полуостров с Краснодарским краем, сообщили в субботу в минтрансе Крыма. Маршрут Севастополь-Сочи начинает работу с 15 марта. Автобус будет курсировать ежедневно и следовать через автовокзал Симферополя. По данным транспортного ведомства, на маршрут выведены 18-местные комфортабельные автобусы марки Mercedes-Benz Sprinter.Поезд Победы в СевастополеПоезд Победы приедет в Севастополь повторно. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, такой запрос местной власти организаторы удовлетворили в связи с многочисленными просьбами горожан, не успевших увидеть экспозицию. Посещение интерактивной экспозиции во время повторного приезда Поезда будет доступно жителям города-героя 19 марта с 10 до 18 часов, для посещения за сутки необходимо зарегистрироваться и получить электронный билет на сайте поездпобеды.рф.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250315/putin-lukashenko-i-rakhmon-proveli-telefonnyy-razgovor-s-alievym-1144960927.html

https://crimea.ria.ru/20250315/30-dney-tishiny-i-putin-v-kurskoy-oblasti-top-novostey-nedeli-1144940632.html

https://crimea.ria.ru/20250315/anomalnoe-teplo-v-krymu-kogda-zhdat-nashestviya-kleschey-1144901776.html

https://crimea.ria.ru/20250315/razrushennyy-muzey-v-sudzhe---khinshteyn-pokazal-posledstviya-udara-vsu-1144960099.html

https://crimea.ria.ru/20250315/russkie-bogatyri-srazhayutsya-v-simferopole-v-chest-krymskoy-vesny-1144957199.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, общество, новости, крым, в мире, россия