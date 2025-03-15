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Успехи армии РФ и атаки Киева на регионы России - главное за день - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Успехи армии РФ и атаки Киева на регионы России - главное за день
Успехи армии РФ и атаки Киева на регионы России - главное за день - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Успехи армии РФ и атаки Киева на регионы России - главное за день
Российские военные разбили более 1265 боевиков ВСУ и сбили вражеский самолет, освободили два населенных пункта в Курской области и начали разминирование... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T21:33
2025-03-15T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Российские военные разбили более 1265 боевиков ВСУ и сбили вражеский самолет, освободили два населенных пункта в Курской области и начали разминирование приграничья. Киев продолжил массовые беспилотные атаки на мирные регионы России. Крым за 11 лет получил более 700 новых объектов в рамках развития инфрраструктуры. Новый автобусный маршрут связал Севастополь и Сочи. Поезд Победы приедет в Севастополь повторно.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссийские военные пилоты в воздушном бою сбили вражеский самолет МиГ-29, а силы ПВО уничтожили 170 беспилотников противника за сутки. Суточные потери украинских войск на всех фронтах спецоперации превысили 1265 человек, следует из сводки Министерства обороны РФ. В Курской области освобождены еще два населенных пункта - Заолешенка и Рубанщина."Лепестки" на Курской землеИнженерные войска Вооруженных Сил России начали разминирование освобожденного приграничья Курской области. Как сообщает Минобороны, украинские боевики использовали различные типы боеприпасов, в том числе запрещенные кассетные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах. ВСУ применяли и боеприпасы иностранного производства, поставляемые странами НАТО.Атаки ВСУ на регионы РоссииМассированный удар украинских беспилотников на Воронежскую область отразили в ночь на субботу российские силы противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Воздушная тревога была объявлена в области с вечера пятницы. Беспилотниками атаковали регион волнами – после полуночи над районами начали сбивать БПЛА. Всего м в пяти районах области было обнаружено и уничтожено более 35 БПЛА. Всего на ночь над пятью областями России силы ПВО уничтожили 126 беспилотников. Один украинский беспилотник сбит утром в субботу над акваторией Черного моря. В ЛНР сбит немецкий беспилотник с отравляющими веществами.Развитие КрымаКрым и Севастополь за 11 лет получили более 700 новых объектов в рамках развития жилищной, дорожной и социальной инфраструктуры. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Сейчас продолжается работа по развитию съездов с трассы "Таврида" к Черноморскому побережью и по развитию Азовского кольца - это альтернативный маршрут на полуостров.Новый автобусный маршрутНовый автобусный маршрут связал крымский полуостров с Краснодарским краем, сообщили в субботу в минтрансе Крыма. Маршрут Севастополь-Сочи начинает работу с 15 марта. Автобус будет курсировать ежедневно и следовать через автовокзал Симферополя. По данным транспортного ведомства, на маршрут выведены 18-местные комфортабельные автобусы марки Mercedes-Benz Sprinter.Поезд Победы в СевастополеПоезд Победы приедет в Севастополь повторно. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, такой запрос местной власти организаторы удовлетворили в связи с многочисленными просьбами горожан, не успевших увидеть экспозицию. Посещение интерактивной экспозиции во время повторного приезда Поезда будет доступно жителям города-героя 19 марта с 10 до 18 часов, для посещения за сутки необходимо зарегистрироваться и получить электронный билет на сайте поездпобеды.рф.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, общество, новости, крым, в мире, россия
Успехи армии РФ и атаки Киева на регионы России - главное за день

Успехи армии России и массовые атаки ВСУ на регионы России - главное за день

21:33 15.03.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Российские военные разбили более 1265 боевиков ВСУ и сбили вражеский самолет, освободили два населенных пункта в Курской области и начали разминирование приграничья. Киев продолжил массовые беспилотные атаки на мирные регионы России. Крым за 11 лет получил более 700 новых объектов в рамках развития инфрраструктуры. Новый автобусный маршрут связал Севастополь и Сочи. Поезд Победы приедет в Севастополь повторно.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Российские военные пилоты в воздушном бою сбили вражеский самолет МиГ-29, а силы ПВО уничтожили 170 беспилотников противника за сутки. Суточные потери украинских войск на всех фронтах спецоперации превысили 1265 человек, следует из сводки Министерства обороны РФ. В Курской области освобождены еще два населенных пункта - Заолешенка и Рубанщина.
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"Лепестки" на Курской земле

Инженерные войска Вооруженных Сил России начали разминирование освобожденного приграничья Курской области. Как сообщает Минобороны, украинские боевики использовали различные типы боеприпасов, в том числе запрещенные кассетные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах. ВСУ применяли и боеприпасы иностранного производства, поставляемые странами НАТО.
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Атаки ВСУ на регионы России

Массированный удар украинских беспилотников на Воронежскую область отразили в ночь на субботу российские силы противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Воздушная тревога была объявлена в области с вечера пятницы. Беспилотниками атаковали регион волнами – после полуночи над районами начали сбивать БПЛА. Всего м в пяти районах области было обнаружено и уничтожено более 35 БПЛА. Всего на ночь над пятью областями России силы ПВО уничтожили 126 беспилотников. Один украинский беспилотник сбит утром в субботу над акваторией Черного моря. В ЛНР сбит немецкий беспилотник с отравляющими веществами.
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Развитие Крыма

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Новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут связал крымский полуостров с Краснодарским краем, сообщили в субботу в минтрансе Крыма. Маршрут Севастополь-Сочи начинает работу с 15 марта. Автобус будет курсировать ежедневно и следовать через автовокзал Симферополя. По данным транспортного ведомства, на маршрут выведены 18-местные комфортабельные автобусы марки Mercedes-Benz Sprinter.
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Поезд Победы в Севастополе

Поезд Победы приедет в Севастополь повторно. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, такой запрос местной власти организаторы удовлетворили в связи с многочисленными просьбами горожан, не успевших увидеть экспозицию. Посещение интерактивной экспозиции во время повторного приезда Поезда будет доступно жителям города-героя 19 марта с 10 до 18 часов, для посещения за сутки необходимо зарегистрироваться и получить электронный билет на сайте поездпобеды.рф.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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17:43Аномальное тепло в Крыму: когда ждать нашествия клещей
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