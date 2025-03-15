https://crimea.ria.ru/20250315/massirovannaya-ataka-na-voronezhskuyu-oblast---chto-izvestno-1144950597.html

Массированная атака на Воронежскую область – что известно

Массированная атака на Воронежскую область – что известно - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Массированная атака на Воронежскую область – что известно

Массированный удар украинских беспилотников на Воронежскую область отразили в ночь на субботу российские силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T06:59

2025-03-15T06:59

2025-03-15T07:18

воронежская область

александр гусев

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Массированный удар украинских беспилотников на Воронежскую область отразили в ночь на субботу российские силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Воздушная тревога была объявлена в области с вечера пятницы. Беспилотниками атаковали регион волнами – после полуночи над районами начали сбивать БПЛА. Он также призвал жителей не приближаться к беспилотникам и их обломкам, а сообщать об опасных находках экстренным службам.Днем в пятницу над Крымом дважды отработали системы ПВО. Утром над акваторией Черного моря был сбит еще один украинский беспилотник. Всего в течение прошедшей ночи и утром 14 марта было уничтожено и перехвачено 28 украинских БПЛА.Кроме того, утром в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, два беспилотника сбиты над Балашихой, обломки упали в микрорайонах и на строящуюся многоэтажку. Пострадавших нет.В ночь на пятницу ВСУ также нанесли удар по Кубани – в Туапсе загорелся резервуар с бензином на территории нефтекомплекса. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлечено 40 единиц спецтехники, задействовано 143 человека. Продолжаются работы по недопущению распространения огня. Емкость резервуара – до 20 тысяч тонн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

воронежская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность, происшествия, новости