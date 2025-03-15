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Массированная атака на Воронежскую область – что известно - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Массированная атака на Воронежскую область – что известно
Массированная атака на Воронежскую область – что известно - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Массированная атака на Воронежскую область – что известно
Массированный удар украинских беспилотников на Воронежскую область отразили в ночь на субботу российские силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T06:59
2025-03-15T07:18
воронежская область
александр гусев
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Массированный удар украинских беспилотников на Воронежскую область отразили в ночь на субботу российские силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Воздушная тревога была объявлена в области с вечера пятницы. Беспилотниками атаковали регион волнами – после полуночи над районами начали сбивать БПЛА. Он также призвал жителей не приближаться к беспилотникам и их обломкам, а сообщать об опасных находках экстренным службам.Днем в пятницу над Крымом дважды отработали системы ПВО. Утром над акваторией Черного моря был сбит еще один украинский беспилотник. Всего в течение прошедшей ночи и утром 14 марта было уничтожено и перехвачено 28 украинских БПЛА.Кроме того, утром в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, два беспилотника сбиты над Балашихой, обломки упали в микрорайонах и на строящуюся многоэтажку. Пострадавших нет.В ночь на пятницу ВСУ также нанесли удар по Кубани – в Туапсе загорелся резервуар с бензином на территории нефтекомплекса. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлечено 40 единиц спецтехники, задействовано 143 человека. Продолжаются работы по недопущению распространения огня. Емкость резервуара – до 20 тысяч тонн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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воронежская область, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность, происшествия, новости
Массированная атака на Воронежскую область – что известно

Над Воронежской областью уничтожили более 35 беспилотников

06:59 15.03.2025 (обновлено: 07:18 15.03.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Массированный удар украинских беспилотников на Воронежскую область отразили в ночь на субботу российские силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Воздушная тревога была объявлена в области с вечера пятницы. Беспилотниками атаковали регион волнами – после полуночи над районами начали сбивать БПЛА.
"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 35 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет". - написал Гусев в Telegram.
Он также призвал жителей не приближаться к беспилотникам и их обломкам, а сообщать об опасных находках экстренным службам.
Днем в пятницу над Крымом дважды отработали системы ПВО. Утром над акваторией Черного моря был сбит еще один украинский беспилотник. Всего в течение прошедшей ночи и утром 14 марта было уничтожено и перехвачено 28 украинских БПЛА.
Кроме того, утром в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, два беспилотника сбиты над Балашихой, обломки упали в микрорайонах и на строящуюся многоэтажку. Пострадавших нет.
В ночь на пятницу ВСУ также нанесли удар по Кубани – в Туапсе загорелся резервуар с бензином на территории нефтекомплекса. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлечено 40 единиц спецтехники, задействовано 143 человека. Продолжаются работы по недопущению распространения огня. Емкость резервуара – до 20 тысяч тонн.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Воронежская областьАлександр ГусевБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)БезопасностьПроисшествияНовости
 
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