Массированная атака на Воронежскую область – что известно
Над Воронежской областью уничтожили более 35 беспилотников
06:59 15.03.2025 (обновлено: 07:18 15.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Массированный удар украинских беспилотников на Воронежскую область отразили в ночь на субботу российские силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Воздушная тревога была объявлена в области с вечера пятницы. Беспилотниками атаковали регион волнами – после полуночи над районами начали сбивать БПЛА.
"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 35 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет". - написал Гусев в Telegram.
Он также призвал жителей не приближаться к беспилотникам и их обломкам, а сообщать об опасных находках экстренным службам.
Днем в пятницу над Крымом дважды отработали системы ПВО. Утром над акваторией Черного моря был сбит еще один украинский беспилотник. Всего в течение прошедшей ночи и утром 14 марта было уничтожено и перехвачено 28 украинских БПЛА.
Кроме того, утром в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, два беспилотника сбиты над Балашихой, обломки упали в микрорайонах и на строящуюся многоэтажку. Пострадавших нет.
В ночь на пятницу ВСУ также нанесли удар по Кубани – в Туапсе загорелся резервуар с бензином на территории нефтекомплекса. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлечено 40 единиц спецтехники, задействовано 143 человека. Продолжаются работы по недопущению распространения огня. Емкость резервуара – до 20 тысяч тонн.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.