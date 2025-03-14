https://crimea.ria.ru/20250314/nad-chernym-morem-unichtozhili-vrazheskiy-bespilotnik-1144926947.html

Над Черным морем уничтожили вражеский беспилотник

Над Черным морем уничтожили вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Над Черным морем уничтожили вражеский беспилотник

Над акваторией Черного моря силы ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T11:33

2025-03-14T11:33

2025-03-14T11:36

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

черное море

крым

атаки всу на крым

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря силы ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, в течение прошедшей ночи и утром14 марта уничтожено и перехвачено 28 украинских беспилотных летательных аппарато️в.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки беспилотников упали на высотку в ПодмосковьеНовая попытка атаки на Москву – сбиты беспилотники ВСУ После атаки дронов повреждены объекты в Саратове и Тамбовской области

черное море

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), черное море, крым, атаки всу на крым, новости