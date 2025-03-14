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Над Черным морем уничтожили вражеский беспилотник
Над Черным морем уничтожили вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Над Черным морем уничтожили вражеский беспилотник
Над акваторией Черного моря силы ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T11:33
2025-03-14T11:33
2025-03-14T11:36
пво
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беспилотник (бпла, дрон)
черное море
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря силы ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, в течение прошедшей ночи и утром14 марта уничтожено и перехвачено 28 украинских беспилотных летательных аппарато️в.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки беспилотников упали на высотку в ПодмосковьеНовая попытка атаки на Москву – сбиты беспилотники ВСУ После атаки дронов повреждены объекты в Саратове и Тамбовской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), черное море, крым, атаки всу на крым, новости
Над Черным морем уничтожили вражеский беспилотник
Над акваторией Черного моря сбили украинский беспилотник - Минобороны
11:33 14.03.2025 (обновлено: 11:36 14.03.2025)