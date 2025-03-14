Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250314/nad-krymom-otrabotalo-pvo-1144947995.html
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Над Крымом отработала ПВО
Средства ПВО перехватили и уничтожили один украинский беспилотник над Крымом и один - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T19:50
2025-03-14T19:59
пво
министерство обороны рф
крым
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144073972_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1733074165210caa50a1d4f19576c86e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Средства ПВО перехватили и уничтожили один украинский беспилотник над Крымом и один - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили атаку на полуостров около 10:30.Утром в пятницу над акваторией Черного моря силы ПВО сбили украинский беспилотник. Всего в течение прошедшей ночи и утром 14 марта было уничтожено и перехвачено 28 украинских БПЛА.Кроме того, утром в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, два беспилотника сбиты над Балашихой, обломки упали в микрорайонах и на строящуюся многоэтажку. Пострадавших нет.В ночь на пятницу ВСУ также нанесли удар по Кубани – в Туапсе загорелся резервуар с бензином на территории нефтекомплекса. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлечено 40 единиц спецтехники, задействовано 143 человека. Продолжаются работы по недопущению распространения огня. Емкость резервуара – до 20 тысяч тонн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144073972_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97385541486bac12612d06dfc336a19b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, министерство обороны рф, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом сбит беспилотник

19:50 14.03.2025 (обновлено: 19:59 14.03.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Средства ПВО перехватили и уничтожили один украинский беспилотник над Крымом и один - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
"С 18.50 до 19.15 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один – над территорией Республики Крым и один над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили атаку на полуостров около 10:30.
Утром в пятницу над акваторией Черного моря силы ПВО сбили украинский беспилотник. Всего в течение прошедшей ночи и утром 14 марта было уничтожено и перехвачено 28 украинских БПЛА.
Кроме того, утром в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, два беспилотника сбиты над Балашихой, обломки упали в микрорайонах и на строящуюся многоэтажку. Пострадавших нет.
В ночь на пятницу ВСУ также нанесли удар по Кубани – в Туапсе загорелся резервуар с бензином на территории нефтекомплекса. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлечено 40 единиц спецтехники, задействовано 143 человека. Продолжаются работы по недопущению распространения огня. Емкость резервуара – до 20 тысяч тонн.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПВОМинистерство обороны РФКрымАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:50Над Крымом отработала ПВО
19:41Путин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области
19:39Путин: администрация Трампа делает все для налаживания отношений с РФ
19:27Срочно нужна влага: в Крыму сделали прогнозы на урожай
18:51Пожар на нефтебазе в Туапсе: МЧС наращивает группировку огнеборцев
18:39Стратегическое партнерство - РФ и Венесуэла подпишут соглашение
18:28Семейная ипотека в России с 1 апреля расширяется на вторичный рынок
18:12123 населенных пункта в Курской области закрыты – работают саперы
17:45Россельхознадзор нашел в Крыму опасные ветеринарные нарушения
17:25С 2014 года доходы крымского бюджета увеличились в пять раз – Гоцанюк
17:10Передавал Киеву данные о военных РФ - в Крыму будут судить агента СБУ
17:04У Крымского моста выросла очередь
16:53Кремль: Армения и Азербайджан готовы подписать мирный договор
16:37Трамп заявил, что переговорил с Путиным
16:31Маски и обязательные прививки от COVID - на Кубани новый фейк
16:22"Работаем ударно!": в Крыму восстанавливают выгоревший лес
16:07Вопрос вступления Украины в НАТО больше не рассматривается - Рютте
16:04Стрельба у детского сада в Москве - что известно
15:48Штормовой ветер и дожди со снегом и морозом идут на Крым
15:18В Крыму украинских нацистов назвали ИГИЛом* для Европы
Лента новостейМолния