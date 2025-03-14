Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом сбит беспилотник
19:50 14.03.2025 (обновлено: 19:59 14.03.2025)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Средства ПВО перехватили и уничтожили один украинский беспилотник над Крымом и один - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
"С 18.50 до 19.15 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один – над территорией Республики Крым и один над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили атаку на полуостров около 10:30.
Утром в пятницу над акваторией Черного моря силы ПВО сбили украинский беспилотник. Всего в течение прошедшей ночи и утром 14 марта было уничтожено и перехвачено 28 украинских БПЛА.
Кроме того, утром в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, два беспилотника сбиты над Балашихой, обломки упали в микрорайонах и на строящуюся многоэтажку. Пострадавших нет.
В ночь на пятницу ВСУ также нанесли удар по Кубани – в Туапсе загорелся резервуар с бензином на территории нефтекомплекса. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлечено 40 единиц спецтехники, задействовано 143 человека. Продолжаются работы по недопущению распространения огня. Емкость резервуара – до 20 тысяч тонн.
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