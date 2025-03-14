https://crimea.ria.ru/20250314/nad-krymom-otrabotalo-pvo-1144947995.html

Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Над Крымом отработала ПВО

Средства ПВО перехватили и уничтожили один украинский беспилотник над Крымом и один - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T19:50

2025-03-14T19:50

2025-03-14T19:59

пво

министерство обороны рф

крым

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Средства ПВО перехватили и уничтожили один украинский беспилотник над Крымом и один - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили атаку на полуостров около 10:30.Утром в пятницу над акваторией Черного моря силы ПВО сбили украинский беспилотник. Всего в течение прошедшей ночи и утром 14 марта было уничтожено и перехвачено 28 украинских БПЛА.Кроме того, утром в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, два беспилотника сбиты над Балашихой, обломки упали в микрорайонах и на строящуюся многоэтажку. Пострадавших нет.В ночь на пятницу ВСУ также нанесли удар по Кубани – в Туапсе загорелся резервуар с бензином на территории нефтекомплекса. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлечено 40 единиц спецтехники, задействовано 143 человека. Продолжаются работы по недопущению распространения огня. Емкость резервуара – до 20 тысяч тонн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя