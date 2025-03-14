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Украинский беспилотник уничтожен над Крымом - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Украинский беспилотник уничтожен над Крымом
Украинский беспилотник уничтожен над Крымом - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Украинский беспилотник уничтожен над Крымом
Над Крымом уничтожен украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.03.2025
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2025-03-14T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Над Крымом уничтожен украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что силы противовоздушной обороны отразили атаку на полуостров около 10:30 14 марта.Утром в пятницу над акваторией Черного моря силы ПВО сбили украинский беспилотник. Всего в течение прошедшей ночи и утром 14 марта было уничтожено и перехвачено 28 украинских БПЛА.Кроме того, утром в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, два беспилотника сбиты над Балашихой, обломки упали в микрорайонах и на строящуюся многоэтажку. Пострадавших нет.В ночь на пятницу ВСУ также нанесли удар по Кубани – в Туапсе загорелся резервуар с бензином на территории нефтекомплекса. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлечено 40 единиц спецтехники, задействовано 143 человека. Продолжаются работы по недопущению распространения огня. Емкость резервуара – до 20 тысяч тонн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, происшествия, новости крыма, срочные новости крыма
Украинский беспилотник уничтожен над Крымом

Над Крымом сбили беспилотник

13:30 14.03.2025 (обновлено: 13:33 14.03.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Над Крымом уничтожен украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что силы противовоздушной обороны отразили атаку на полуостров около 10:30 14 марта.
"Около 10.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
Утром в пятницу над акваторией Черного моря силы ПВО сбили украинский беспилотник. Всего в течение прошедшей ночи и утром 14 марта было уничтожено и перехвачено 28 украинских БПЛА.
Кроме того, утром в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, два беспилотника сбиты над Балашихой, обломки упали в микрорайонах и на строящуюся многоэтажку. Пострадавших нет.
В ночь на пятницу ВСУ также нанесли удар по Кубани – в Туапсе загорелся резервуар с бензином на территории нефтекомплекса. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлечено 40 единиц спецтехники, задействовано 143 человека. Продолжаются работы по недопущению распространения огня. Емкость резервуара – до 20 тысяч тонн.
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