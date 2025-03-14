https://crimea.ria.ru/20250314/strategicheskoe-partnerstvo---rf-i-venesuela-podpishut-soglashenie-1144946106.html

Стратегическое партнерство - РФ и Венесуэла подпишут соглашение

Стратегическое партнерство - РФ и Венесуэла подпишут соглашение - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Стратегическое партнерство - РФ и Венесуэла подпишут соглашение

РФ и Венесуэла могут подписать договор о стратегическом партнерстве в дни празднования 80-летия Победы в Великой отечественной войне. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T18:39

2025-03-14T18:39

2025-03-14T18:39

венесуэла

николас мадуро

политика

россия

владимир путин (политик)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. РФ и Венесуэла могут подписать договор о стратегическом партнерстве в дни празднования 80-летия Победы в Великой отечественной войне. Об этом заявил президент Боливийской республики Николас Мадуро в пятницу в рамках видеомоста с президентом России Владимиром Путиным.Он уточнил, что соглашение будет касаться самых разных сфер - торговой, экономической, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, образовательной сфер, отраслей транспорта, геологии, туризма, науки, культуры, спорта и не только.Мадуро также подчеркнул, что взаимоотношения России и Венесуэлы вошли в этап зрелости, обе станы совпадают в политических взглядах и стратегическом видении мира. Он поздравил россиян с приближающейся годовщиной Победы в Великой отечественной войне, отметил решающий вклад Красной армии в победе над гитлеровской Германией и проинформировал, что в Боливийской республике также пройдут мероприятия на высоком уровне посвященные юбилейной дате, в том числе планируется открытие памятника в честь Советской армии.Летом в Венесуэле прошли президентские выборы, в которых победу одержал действующий президент Николас Мадуро. После этого прозападные оппозиционные силы попытались устроить в стране беспорядки. Доктор политических наук, профессор Александр Гусев ранее выражал уверенность, что победа Мадуро будет означать укрепление сотрудничества страны с Россией в разных областях, в том числе военной.В начале марта Боливийскую республику посетила крымская делегация. В рамках визита подписан протокол о намерениях сотрудничества между Советом министров Крыма и правительством штата Ла Гуайра. Документ завизировали зампред Совмина – Постоянный Представитель Республики при Президенте России Георгий Мурадов и губернатор Ла-Гуайры Хосе Алехандро Теран. Кроме того Ялта теперь будет сотрудничать с городом Ла Гуайра в сферах экономики, спорта, туризма и культуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газаНаемники c Украины готовили теракты в ВенесуэлеВ Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венесуэла, николас мадуро, политика, россия, владимир путин (политик), новости