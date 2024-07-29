https://crimea.ria.ru/20240729/pobeda-maduro-chto-itogi-vyborov-v-venesuele-znachat-dlya-rf-1139198576.html
Победа Мадуро: что итоги выборов в Венесуэле значат для РФ
Победа Мадуро: что итоги выборов в Венесуэле значат для РФ - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Победа Мадуро: что итоги выборов в Венесуэле значат для РФ
Победа Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле будет означать укрепление сотрудничества страны с Россией в разных областях, в том числе военной... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T16:35
2024-07-29T16:35
2024-07-29T17:14
николас мадуро
радио "спутник в крыму"
мнения
александр гусев
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венесуэла
россия
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Победа Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле будет означать укрепление сотрудничества страны с Россией в разных областях, в том числе военной. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.29 июля стало известно, что предварительно в президентских выборах в Венесуэле побеждает действующий президент страны Николас Мадуро. По итогам выборов, которые прошли гласно и открыто, никаких сомнений в том, что Мадуро побеждает, уже нет, что важно для России, сказал Гусев."Мы считаем, что это наш партнер. Господин Мадуро ведет политику дружественную по отношению к нашей стране. Мы помогаем Венесуэле – Венесуэла помогает нам, чем может. Поэтому, конечно, его победа на президентских выборах для нас очень важна", – прокомментировал политолог.Конечно, это не радует прозападные страны на американском континенте, которые следуют курсу США и видят в расширении БРИКС угрозу для себя, добавил эксперт. Весной Мадуро заявлял о том, что Венесуэла на пути к вступлению в объединение, напомнил эксперт.Кроме того, продление президентского срока Мадуро, по словам Гусева, будет означать расширение сотрудничества Венесуэлы с Россией, в том числе в области обороны.По мнению Гусева, в этом случае не резонно рассуждать о возможной угрозе развития второго Карибского кризиса."А почему размещение ракет США не приведет к европейскому кризису или к германскому кризису в отношениях с нашей страной? Им можно, а нам нельзя? Тут есть много вопросов", – резюмировал эксперт.Президент Росси Владимир Путин ранее заяви, что Россия будет считать себя свободной от взятого моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если США разместят свои ракеты в Германии. Он также подчеркивал, что РФ имеет право поставлять оружие в регионы, откуда могут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву.Помимо производства РСМД, Россия может предпринять шаги и в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или АТР, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут в створе российских прицелов: в МИД оценили планы по РСМД в Европе Когда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ Путина
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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николас мадуро, мнения, александр гусев, новости, в мире, венесуэла, россия, оружие
Победа Мадуро: что итоги выборов в Венесуэле значат для РФ
Венесуэла может стать одной из стран базирования РСМД России - мнение
16:35 29.07.2024 (обновлено: 17:14 29.07.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым.
Победа Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле будет означать укрепление сотрудничества страны с Россией в разных областях, в том числе военной. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
29 июля стало известно, что предварительно в президентских выборах в Венесуэле побеждает
действующий президент страны Николас Мадуро.
По итогам выборов, которые прошли гласно и открыто, никаких сомнений в том, что Мадуро побеждает, уже нет, что важно для России, сказал Гусев.
"Мы считаем, что это наш партнер. Господин Мадуро ведет политику дружественную по отношению к нашей стране. Мы помогаем Венесуэле – Венесуэла помогает нам, чем может. Поэтому, конечно, его победа на президентских выборах для нас очень важна", – прокомментировал политолог.
Конечно, это не радует прозападные страны на американском континенте, которые следуют курсу США и видят в расширении БРИКС угрозу для себя, добавил эксперт. Весной Мадуро заявлял о том, что Венесуэла на пути к вступлению в объединение, напомнил эксперт.
Кроме того, продление президентского срока Мадуро, по словам Гусева, будет означать расширение сотрудничества Венесуэлы с Россией, в том числе в области обороны.
"Для США Венесуэла, Никарагуа, Куба как кости в горле. Не пора ли нам задуматься разместить тактические ракеты – пока, может быть, не в ядерном исполнении – на территории тех стран, которые поддерживают нашу внутреннюю и внешнюю политику. Думаю, это было бы разумно, раз американцы размещают свое оружие в Западной Европе на территории достаточно близкой к территории РФ", – сказал эксперт.
По мнению Гусева, в этом случае не резонно рассуждать о возможной угрозе развития второго Карибского кризиса.
"А почему размещение ракет США не приведет к европейскому кризису или к германскому кризису в отношениях с нашей страной? Им можно, а нам нельзя? Тут есть много вопросов", – резюмировал эксперт.
Президент Росси Владимир Путин ранее заяви
, что Россия будет считать себя свободной от взятого моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если США разместят свои ракеты в Германии. Он также подчеркивал
, что РФ имеет право поставлять оружие в регионы, откуда могут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву.
Помимо производства РСМД, Россия может предпринять шаги
и в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или АТР, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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