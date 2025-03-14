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Два крымских котика вошли в топ-5 хвостатых хранителей Минкультуры России - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Два крымских котика вошли в топ-5 хвостатых хранителей Минкультуры России
Два крымских котика вошли в топ-5 хвостатых хранителей Минкультуры России - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Два крымских котика вошли в топ-5 хвостатых хранителей Минкультуры России
Кошка Бусинка из дома-музея Волошина в Коктебеле и кошка Дымка из музея-заповедника "Херсонес Таврический" вошли в пятерку лидеров конкурса народного... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T21:46
2025-03-14T21:46
новости
животные
культура
общество
россия
историко-археологический парк "херсонес таврический"
коктебель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Кошка Бусинка из дома-музея Волошина в Коктебеле и кошка Дымка из музея-заповедника "Херсонес Таврический" вошли в пятерку лидеров конкурса народного голосования "Хвостатый хранитель 2.0" от Министерства культуры России. Конкурс был объявлен в социальных сетях министерства 1 марта, во российский День кошек, и был анонимным. Голосование длилось до 11.00 пятницы, 14 марта.В результате Бусинка оказалась на 4 месте с 1739 голосами, а Дымка – на пятом с 818 голосами.Лидерские позиции благодаря активности "поклонников" заняла кошка Машуня из Городского культурного центра Пскова. На втором месте неожиданно оказалась лошадка пони Карамелька – хранитель из Царского Села. Ступенью ниже – кошка Ефросинья из Центра народного творчества в Рязани.Разные города России активно голосовали за своих хвостатых любимцев-музейщиков и всячески поддерживали их комментариями в соцсетях. За некоторых зверей отдавали голоса целыми коллективами и даже городами. К примеру, ставить галочки за кошку-псковитянку Машуню призывал сам глава администрации Борис Елкин.Напомним, что в редакции РИА Новости Крым есть свой хвостатый которедактор – кот Мостик, который работает не покладая лапок на благо отечественной журналистики.Читайте также на РИА Новости Крым:Семерых кошек спасли на пожаре в СимферополеГде будет жить спасенная со скал Муся: власти Ялты запустили опросМассовая гибель кошек в Алуште – что известно
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, животные, культура, общество, россия, историко-археологический парк "херсонес таврический", коктебель
Два крымских котика вошли в топ-5 хвостатых хранителей Минкультуры России

Два хвостатых музейщика из Крыма и Севастополя вошла в топ-5 Минкультуры России

21:46 14.03.2025
 
Бусинка
Бусинка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Кошка Бусинка из дома-музея Волошина в Коктебеле и кошка Дымка из музея-заповедника "Херсонес Таврический" вошли в пятерку лидеров конкурса народного голосования "Хвостатый хранитель 2.0" от Министерства культуры России. Конкурс был объявлен в социальных сетях министерства 1 марта, во российский День кошек, и был анонимным. Голосование длилось до 11.00 пятницы, 14 марта.
В результате Бусинка оказалась на 4 месте с 1739 голосами, а Дымка – на пятом с 818 голосами.
Лидерские позиции благодаря активности "поклонников" заняла кошка Машуня из Городского культурного центра Пскова. На втором месте неожиданно оказалась лошадка пони Карамелька – хранитель из Царского Села. Ступенью ниже – кошка Ефросинья из Центра народного творчества в Рязани.
Дымка
Дымка
Дымка
Разные города России активно голосовали за своих хвостатых любимцев-музейщиков и всячески поддерживали их комментариями в соцсетях. За некоторых зверей отдавали голоса целыми коллективами и даже городами. К примеру, ставить галочки за кошку-псковитянку Машуню призывал сам глава администрации Борис Елкин.
Напомним, что в редакции РИА Новости Крым есть свой хвостатый которедактор – кот Мостик, который работает не покладая лапок на благо отечественной журналистики.
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НовостиЖивотныеКультураОбществоРоссияИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"Коктебель
 
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Заголовок открываемого материала
21:46Два крымских котика вошли в топ-5 хвостатых хранителей Минкультуры России
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