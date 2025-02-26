https://crimea.ria.ru/20250226/gde-budet-zhit-spasennaya-so-skal-musya-vlasti-yalty-zapustili-opros-1144493326.html

Где будет жить спасенная со скал Муся: власти Ялты запустили опрос

Где будет жить спасенная со скал Муся: власти Ялты запустили опрос - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Где будет жить спасенная со скал Муся: власти Ялты запустили опрос

Где будет жить после восстановления и реабилитации спасенная со скал под "Ласточкиным гнездом" кошка Муся, пока не решено. Глава администрации Ялты Янина... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T14:13

2025-02-26T14:13

2025-02-26T14:45

крым

ялта

янина павленко

животные

общество

замок "ласточкино гнездо"

волонтеры

волонтеры крыма

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Где будет жить после восстановления и реабилитации спасенная со скал под "Ласточкиным гнездом" кошка Муся, пока не решено. Глава администрации Ялты Янина Павленко отметила, что на данный момент рассматриваются два варианта.Павленко предложила крымчанам высказывать свои предложения и отметила, что волонтеры "Переправы" готовы установить на "Ласточкином гнезде" кошкин дом. Кроме того, мэр курортной столицы Крыма отметила, что волонтеры сообщества "Помощь животным", которые обнаружили Мусю, а также помогают другим бездомным кошкам в городе, будут получать ежемесячную помощь от властей на стерилизацию бездомных животных."Дальше – большие планы на сотрудничество. Предложила официально зарегистрировать общественную организацию и подавать заявку на грант администрации", - добавила Павленко.Ранее ветеринарный врач Светлана, которая занимается лечением Муси, отметила, что пушистая пациентка чувствует себя намного лучше, все показатели в норме.23 февраля в сети разошлись кадры, на которых мужчина сбрасывает кошку со скалы возле замка "Ласточкино гнездо". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об издевательстве над животным, мужчину задержали в Джанкое и поместили в медучреждение.Мусю стали искать волонтеры. На третий день она была обнаружена на скале возле моря, ее спасли альпинисты МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На сбросившего кошку с обрыва в Крыму завели уголовное делоКошку Мусю на Ласточкином гнезде спасли альпинисты - фото, видеоСброшенная с Ласточкиного гнезда кошка выжила

крым

ялта

замок "ласточкино гнездо"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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