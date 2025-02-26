https://crimea.ria.ru/20250226/gde-budet-zhit-spasennaya-so-skal-musya-vlasti-yalty-zapustili-opros-1144493326.html
Где будет жить спасенная со скал Муся: власти Ялты запустили опрос
Где будет жить спасенная со скал Муся: власти Ялты запустили опрос - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Где будет жить спасенная со скал Муся: власти Ялты запустили опрос
Где будет жить после восстановления и реабилитации спасенная со скал под "Ласточкиным гнездом" кошка Муся, пока не решено. Глава администрации Ялты Янина... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T14:13
2025-02-26T14:13
2025-02-26T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Где будет жить после восстановления и реабилитации спасенная со скал под "Ласточкиным гнездом" кошка Муся, пока не решено. Глава администрации Ялты Янина Павленко отметила, что на данный момент рассматриваются два варианта.Павленко предложила крымчанам высказывать свои предложения и отметила, что волонтеры "Переправы" готовы установить на "Ласточкином гнезде" кошкин дом. Кроме того, мэр курортной столицы Крыма отметила, что волонтеры сообщества "Помощь животным", которые обнаружили Мусю, а также помогают другим бездомным кошкам в городе, будут получать ежемесячную помощь от властей на стерилизацию бездомных животных."Дальше – большие планы на сотрудничество. Предложила официально зарегистрировать общественную организацию и подавать заявку на грант администрации", - добавила Павленко.Ранее ветеринарный врач Светлана, которая занимается лечением Муси, отметила, что пушистая пациентка чувствует себя намного лучше, все показатели в норме.23 февраля в сети разошлись кадры, на которых мужчина сбрасывает кошку со скалы возле замка "Ласточкино гнездо". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об издевательстве над животным, мужчину задержали в Джанкое и поместили в медучреждение.Мусю стали искать волонтеры. На третий день она была обнаружена на скале возле моря, ее спасли альпинисты МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На сбросившего кошку с обрыва в Крыму завели уголовное делоКошку Мусю на Ласточкином гнезде спасли альпинисты - фото, видеоСброшенная с Ласточкиного гнезда кошка выжила
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крым, ялта, янина павленко, животные, общество, замок "ласточкино гнездо", волонтеры, волонтеры крыма, новости крыма
Где будет жить спасенная со скал Муся: власти Ялты запустили опрос
Власти Ялты предложили крымчанам выбрать дом для спасенной со скал кошки Муси
14:13 26.02.2025 (обновлено: 14:45 26.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Где будет жить после восстановления и реабилитации спасенная со скал под "Ласточкиным гнездом" кошка Муся, пока не решено. Глава администрации Ялты Янина Павленко отметила, что на данный момент рассматриваются два варианта.
"Сейчас главный вопрос, который нужно решить, – где после лечения и восстановления будет жить Муся. Варианта два: оставить ее на "Ласточке" (она живет там 10 лет и является негласным символом достопримечательности) или найти ласковые руки и уютный дом для нее", - написала она в Telegram.
Павленко предложила крымчанам высказывать свои предложения и отметила, что волонтеры "Переправы" готовы установить на "Ласточкином гнезде" кошкин дом.
Кроме того, мэр курортной столицы Крыма отметила, что волонтеры сообщества "Помощь животным", которые обнаружили Мусю, а также помогают другим бездомным кошкам в городе, будут получать ежемесячную помощь от властей на стерилизацию бездомных животных.
"Дальше – большие планы на сотрудничество. Предложила официально зарегистрировать общественную организацию и подавать заявку на грант администрации", - добавила Павленко.
Ранее ветеринарный врач Светлана, которая занимается лечением Муси, отметила, что пушистая пациентка чувствует себя намного лучше, все показатели в норме.
23 февраля в сети разошлись кадры
, на которых мужчина сбрасывает кошку со скалы возле замка "Ласточкино гнездо". По факту случившегося было возбуждено
уголовное дело об издевательстве над животным, мужчину задержали в Джанкое и поместили в медучреждение.
Мусю стали искать волонтеры. На третий день она была обнаружена
на скале возле моря, ее спасли альпинисты МЧС.
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