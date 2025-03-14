https://crimea.ria.ru/20250314/putin-rasskazal-o-sudbe-plennykh-vsu-v-kurskoy-oblasti-1144947824.html

Путин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области

Путин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Путин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области

Президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной реализации призыва президента США Дональда Трампа "пощадить" группировку ВСУ в Курской области... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T19:41

2025-03-14T19:41

2025-03-14T19:59

владимир путин (политик)

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

всу (вооруженные силы украины)

пленные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной реализации призыва президента США Дональда Трампа "пощадить" группировку ВСУ в Курской области руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен."Обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения", - сказал он, комментируя просьбу президента США Дональда Трампа пощадить украинские войска в Курской области.В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который украинские боевики смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. ВСУ использовали город как основной логистический хаб, через который киевский режим снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сумской области объявлена принудительная эвакуация жителейГруппировка ВСУ в Курской области полностью изолирована – Путин"Это сигнал": зачем Путин посетил пункт управления курской группировкой

https://crimea.ria.ru/20250314/putin-administratsiya-trampa-delaet-vse-chtoby-vosstanovit-otnosheniya-s-rf-1144947736.html

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), пленные