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Путин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Путин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области
Путин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Путин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области
Президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной реализации призыва президента США Дональда Трампа "пощадить" группировку ВСУ в Курской области... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T19:41
2025-03-14T19:59
владимир путин (политик)
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
пленные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной реализации призыва президента США Дональда Трампа "пощадить" группировку ВСУ в Курской области руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен."Обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения", - сказал он, комментируя просьбу президента США Дональда Трампа пощадить украинские войска в Курской области.В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который украинские боевики смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. ВСУ использовали город как основной логистический хаб, через который киевский режим снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сумской области объявлена принудительная эвакуация жителейГруппировка ВСУ в Курской области полностью изолирована – Путин"Это сигнал": зачем Путин посетил пункт управления курской группировкой
https://crimea.ria.ru/20250314/putin-administratsiya-trampa-delaet-vse-chtoby-vosstanovit-otnosheniya-s-rf-1144947736.html
курская область
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), пленные
Путин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области

ВСУ в Курской области в сдачи в плен гарантирована жизнь и достойное обращение - Путин

19:41 14.03.2025 (обновлено: 19:59 14.03.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкОсвобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя
Освобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной реализации призыва президента США Дональда Трампа "пощадить" группировку ВСУ в Курской области руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
"Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям - сложить оружие и сдаться в плен", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме ВКС.
"Обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения", - сказал он, комментируя просьбу президента США Дональда Трампа пощадить украинские войска в Курской области.
В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который украинские боевики смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. ВСУ использовали город как основной логистический хаб, через который киевский режим снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
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Заголовок открываемого материала
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19:41Путин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области
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