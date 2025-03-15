https://crimea.ria.ru/20250315/126-bespilotnikov-unichtozheny-nad-rossiey-za-noch-1144950817.html

126 беспилотников уничтожены над Россией за ночь

126 беспилотников уничтожены над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 15.03.2025

126 беспилотников уничтожены над Россией за ночь

Пять регионов России подверглись атакам украинских беспилотников в ночь на субботу. Все попытки ударов были отражены силами противовоздушной обороны. Об этом... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T07:25

2025-03-15T07:25

2025-03-15T08:03

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пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Пять регионов России подверглись атакам украинских беспилотников в ночь на субботу. Все попытки ударов были отражены силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны.Всего над пятью регионами уничтожили и перехватили 126 украинских БПЛА.По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, беспилотники сбили в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части Волгограда. Утром губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отражении массированной атаки вражеских дронов на пять районов региона. Обошлось без жертв и разрушений.По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в регионе дроны уничтожили в Тарасовском и Чертковском районах. Там также обошлось без последствий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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