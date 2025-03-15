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126 беспилотников уничтожены над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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126 беспилотников уничтожены над Россией за ночь
126 беспилотников уничтожены над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 15.03.2025
126 беспилотников уничтожены над Россией за ночь
Пять регионов России подверглись атакам украинских беспилотников в ночь на субботу. Все попытки ударов были отражены силами противовоздушной обороны. Об этом... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T07:25
2025-03-15T08:03
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Пять регионов России подверглись атакам украинских беспилотников в ночь на субботу. Все попытки ударов были отражены силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны.Всего над пятью регионами уничтожили и перехватили 126 украинских БПЛА.По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, беспилотники сбили в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части Волгограда. Утром губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отражении массированной атаки вражеских дронов на пять районов региона. Обошлось без жертв и разрушений.По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в регионе дроны уничтожили в Тарасовском и Чертковском районах. Там также обошлось без последствий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, волгоградская область, воронежская область, белгородская область, брянская область, ростовская область, курская область, происшествия, новости
126 беспилотников уничтожены над Россией за ночь

Над пятью областями России силы ПВО уничтожили 126 беспилотников

07:25 15.03.2025 (обновлено: 08:03 15.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Пять регионов России подверглись атакам украинских беспилотников в ночь на субботу. Все попытки ударов были отражены силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны.
Всего над пятью регионами уничтожили и перехватили 126 украинских БПЛА.
Самую массированную атаку ВСУ предприняли на Волгоградскую область - там уничтожено 64 беспилотника. Над Воронежской областью сбили 38 БПЛА, над Белгородской – 14, семь дронов - над Брянской, два – над Ростовской областью и еще один беспилотник уничтожен над территорией Курской области.
По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, беспилотники сбили в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части Волгограда.
"Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована. В результате падения обломков возникло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, которое было оперативно потушено. Пострадавших и повреждений объектов нет", - приводит слова губернатора администрация области в своем Telegram-канале.
Утром губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отражении массированной атаки вражеских дронов на пять районов региона. Обошлось без жертв и разрушений.
По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в регионе дроны уничтожили в Тарасовском и Чертковском районах. Там также обошлось без последствий.
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