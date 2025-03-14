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Каждый 10-й крымчанин "клюет" на удочки мошенников – как не стать жертвой

Каждый 10-й крымчанин "клюет" на удочки мошенников – как не стать жертвой - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Каждый 10-й крымчанин "клюет" на удочки мошенников – как не стать жертвой

В Крыму мошенники чаще всего применяют звонки от "силовиков" и "банков". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала оперуполномоченный по особо важным... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T21:35

2025-03-14T21:35

2025-03-14T21:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Крыму мошенники чаще всего применяют звонки от "силовиков" и "банков". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Крым Алина Торбина.За прошлый год на полуострове зарегистрировано более 4,5 тысяч мошеннических действий. В этом году, за первые два месяца, более 500. "То есть, по аналогии с таким же периодом прошлого года, показатель вырос", – уточнила Торбина.При этом она отметила, что сотрудники МВД регулярно проводят профилактическую работу с населением. Крымчанам раздают памятки и рассказывают, как не стать жертвой мошенников.Если посмотреть на психологический портрет "обманутого крымчанина", то это социально обеспеченный человек. Зачастую мошенники спекулируют на его патриотизме, ответственности и доверии.На популярный вопрос, что делать, если карту случайно заблокировали, специалисты отвечают однозначно.Ранее президент России Владимир Путин отметил рост числа преступлений с использованием цифровых технологий и поручил МВД усилить меры борьбы с киберпреступностью. Соответствующее поручение он дал в рамках расширенного заседания коллегии МВД России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема обмана: в Севастополе клиенты автосервиса платили мошенникамУтечка персональных данных: как защитить себя и минимизировать рискиВ WhatsApp распространяется опасный троян Graphite

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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