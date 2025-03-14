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Каждый 10-й крымчанин "клюет" на удочки мошенников – как не стать жертвой - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Каждый 10-й крымчанин "клюет" на удочки мошенников – как не стать жертвой
Каждый 10-й крымчанин "клюет" на удочки мошенников – как не стать жертвой - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Каждый 10-й крымчанин "клюет" на удочки мошенников – как не стать жертвой
В Крыму мошенники чаще всего применяют звонки от "силовиков" и "банков". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала оперуполномоченный по особо важным... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T21:35
2025-03-14T21:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Крыму мошенники чаще всего применяют звонки от "силовиков" и "банков". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Крым Алина Торбина.За прошлый год на полуострове зарегистрировано более 4,5 тысяч мошеннических действий. В этом году, за первые два месяца, более 500. "То есть, по аналогии с таким же периодом прошлого года, показатель вырос", – уточнила Торбина.При этом она отметила, что сотрудники МВД регулярно проводят профилактическую работу с населением. Крымчанам раздают памятки и рассказывают, как не стать жертвой мошенников.Если посмотреть на психологический портрет "обманутого крымчанина", то это социально обеспеченный человек. Зачастую мошенники спекулируют на его патриотизме, ответственности и доверии.На популярный вопрос, что делать, если карту случайно заблокировали, специалисты отвечают однозначно.Ранее президент России Владимир Путин отметил рост числа преступлений с использованием цифровых технологий и поручил МВД усилить меры борьбы с киберпреступностью. Соответствующее поручение он дал в рамках расширенного заседания коллегии МВД России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема обмана: в Севастополе клиенты автосервиса платили мошенникамУтечка персональных данных: как защитить себя и минимизировать рискиВ WhatsApp распространяется опасный троян Graphite
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости, новости крыма, мошенничество, безопасность республики крым и севастополя, общество, статистика, мвд по республике крым
Каждый 10-й крымчанин "клюет" на удочки мошенников – как не стать жертвой

За 2025 год в Крыму зарегистрировали больше 500 случаев мошенничества

21:35 14.03.2025
 
© КрымэнергоинформТелефонные мошенники
Телефонные мошенники
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Крыму мошенники чаще всего применяют звонки от "силовиков" и "банков". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Крым Алина Торбина.
За прошлый год на полуострове зарегистрировано более 4,5 тысяч мошеннических действий. В этом году, за первые два месяца, более 500.
"То есть, по аналогии с таким же периодом прошлого года, показатель вырос", – уточнила Торбина.
При этом она отметила, что сотрудники МВД регулярно проводят профилактическую работу с населением. Крымчанам раздают памятки и рассказывают, как не стать жертвой мошенников.

"Когда заявитель обращается, мы всегда спрашиваем: а знали ли вы о таких схемах? Раздавали вам памятки? И что самое прискорбное, они говорят – да. То есть памятка у них есть, они даже могут продемонстрировать ее. Но почему-то на уловки ведутся", – добавила Торбина.

Если посмотреть на психологический портрет "обманутого крымчанина", то это социально обеспеченный человек. Зачастую мошенники спекулируют на его патриотизме, ответственности и доверии.
На популярный вопрос, что делать, если карту случайно заблокировали, специалисты отвечают однозначно.
"Не нервничать. Банки тоже выстраивают большую защиту от мошенников. Нужно позвонить в кол-центр и, если там необоснованная блокировка, ее могут снять даже по звонку", – рассказала начальник управления частного банковского обслуживания одного из крупнейших банков в Крыму Валентина Радзивил.
Ранее президент России Владимир Путин отметил рост числа преступлений с использованием цифровых технологий и поручил МВД усилить меры борьбы с киберпреступностью. Соответствующее поручение он дал в рамках расширенного заседания коллегии МВД России.
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