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Знаменитая труппа из Барселоны даст балет "Кармен" в Симферополе - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Знаменитая труппа из Барселоны даст балет "Кармен" в Симферополе
Знаменитая труппа из Барселоны даст балет "Кармен" в Симферополе - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Знаменитая труппа из Барселоны даст балет "Кармен" в Симферополе
Один из главных испанских танцевальных коллективов "Барселонский балет фламенко" (BFB) выступит в Крымском музыкальном театре в Симферополе. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T19:35
2025-03-15T19:35
культура
искусство
общество
симферополь
испания
государственный академический музыкальный театр крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Один из главных испанских танцевальных коллективов "Барселонский балет фламенко" (BFB) выступит в Крымском музыкальном театре в Симферополе. Об этом сообщают организаторы выступления.По данным организаторов, на подмостках крымского театра испанская труппа даст балет "Кармен". Зрителям обещают новое прочтение творчества Бизе.Уточняется, что выступления в Симферополе пройдут 17 и 20 марта. Билеты уже доступны к приобретению.Основанный в 2017 году каталонским танцором и хореографом Давидом Гутьерресом, "Барселонский балет фламенко" признан прессой и международными организациями послом города, воплощающим великую традицию фламенко, исторически процветающую в Каталонии. Балет представляет новую концепцию танца и успешно выступает в 40 странах мира на всех континентах. За 7 сезонов более 500 000 зрителей приветствовали танец труппы BFB.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рок-певец Ронни Ромеро: для меня Крым стал открытиемИспанский композитор выступит в Симферополе с оркестром Крымской филармонииНемецкий актер Тиль Швайгер: русский менталитет нам ближе, чем американский
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культура, искусство , общество, симферополь, испания, государственный академический музыкальный театр крыма
Знаменитая труппа из Барселоны даст балет "Кармен" в Симферополе

"Барселонский балет фламенко" выступит в крымской столице

19:35 15.03.2025
 
© Фото: официальный сайт Государственного академического музыкального театра Республики КрымГосударственный академический музыкальный театр Республики Крым
Государственный академический музыкальный театр Республики Крым
© Фото: официальный сайт Государственного академического музыкального театра Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Один из главных испанских танцевальных коллективов "Барселонский балет фламенко" (BFB) выступит в Крымском музыкальном театре в Симферополе. Об этом сообщают организаторы выступления.
По данным организаторов, на подмостках крымского театра испанская труппа даст балет "Кармен". Зрителям обещают новое прочтение творчества Бизе.

"Оно выходит за рамки традиционной концепции и адаптировано к реальности современного общества. Кармен является женщиной нашего времени, а адаптация музыки и балета помещают произведение в новую парадигму универсального мифа и фламенко XXI века", - рассказали организаторы.

Уточняется, что выступления в Симферополе пройдут 17 и 20 марта. Билеты уже доступны к приобретению.
Основанный в 2017 году каталонским танцором и хореографом Давидом Гутьерресом, "Барселонский балет фламенко" признан прессой и международными организациями послом города, воплощающим великую традицию фламенко, исторически процветающую в Каталонии. Балет представляет новую концепцию танца и успешно выступает в 40 странах мира на всех континентах. За 7 сезонов более 500 000 зрителей приветствовали танец труппы BFB.
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КультураИскусствоОбществоСимферопольИспанияГосударственный академический музыкальный театр Крыма
 
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