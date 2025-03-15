https://crimea.ria.ru/20250315/znamenitaya-truppa-iz-barselony-dast-balet-karmen-v-simferopole-1144961157.html

Знаменитая труппа из Барселоны даст балет "Кармен" в Симферополе

Знаменитая труппа из Барселоны даст балет "Кармен" в Симферополе - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Знаменитая труппа из Барселоны даст балет "Кармен" в Симферополе

Один из главных испанских танцевальных коллективов "Барселонский балет фламенко" (BFB) выступит в Крымском музыкальном театре в Симферополе. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T19:35

2025-03-15T19:35

2025-03-15T19:35

культура

искусство

общество

симферополь

испания

государственный академический музыкальный театр крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Один из главных испанских танцевальных коллективов "Барселонский балет фламенко" (BFB) выступит в Крымском музыкальном театре в Симферополе. Об этом сообщают организаторы выступления.По данным организаторов, на подмостках крымского театра испанская труппа даст балет "Кармен". Зрителям обещают новое прочтение творчества Бизе.Уточняется, что выступления в Симферополе пройдут 17 и 20 марта. Билеты уже доступны к приобретению.Основанный в 2017 году каталонским танцором и хореографом Давидом Гутьерресом, "Барселонский балет фламенко" признан прессой и международными организациями послом города, воплощающим великую традицию фламенко, исторически процветающую в Каталонии. Балет представляет новую концепцию танца и успешно выступает в 40 странах мира на всех континентах. За 7 сезонов более 500 000 зрителей приветствовали танец труппы BFB.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рок-певец Ронни Ромеро: для меня Крым стал открытиемИспанский композитор выступит в Симферополе с оркестром Крымской филармонииНемецкий актер Тиль Швайгер: русский менталитет нам ближе, чем американский

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, искусство , общество, симферополь, испания, государственный академический музыкальный театр крыма