Мирный городок разбит вдребезги: как выглядит освобожденная Суджа
Минобороны показало кадры из освобожденной от ВСУ Суджи в Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Российские военные показали видео и фото из освобожденной от украинских боевиков Суджи в Курской области. Кадры опубликованы в Telegram-канале Минобороны.
На дорогах стоит сгоревшая вражеская военная техника, вдоль улиц - разбитые остовы зданий, в когда-то жилых домах зияют дыры от бомб. Магазины полностью уничтожены. В церкви разбиты иконы и стекла, церковный инвентарь и мебель.
© Министерство обороны РФКак выглядит освобожденная Суджа в Курской области
© Министерство обороны РФ
Как выглядит освобожденная Суджа в Курской области
Пустуют школы и детские площадки, вокруг - обломки, некоторые дома еще продолжают гореть после "прилетов".
Ранее в военном ведомстве сообщили о начале разминирования освобожденных территорий Курской области. Инженерные войска обнаруживают запрещенные кассетные мины и снаряды, произведенные в странах НАТО. Специалисты одновременно обезвреживают взрывоопасные предметы у жилых домов, придомовых владений, сельхозугодий, газопроводов, котельных, линий электропередачи и связи, дорог и мостов.
© Министерство обороны РФКак выглядит освобожденная Суджа в Курской области
© Министерство обороны РФ
Как выглядит освобожденная Суджа в Курской области
13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который боевики ВСУ смогли захватить после вторжения в Курскую область в августе 2024 года.
14 марта Минобороны России заявило об освобождении 28 населенных пунктов в Курской области, а также взятии под контроль село Новенькое в Сумской области, где ранее была объявлена эвакуация из восьми приграничных населенных пунктов.
В это же день Владимир Зеленский назвал ситуацию в Курской области сложной, дав понять, что неудачная попытка ВСУ захватить территории России здесь завершена.
В оперштабе Курской области вечером 14 марта сообщили, что в шести приграничных районах региона с субботы, 15 марта, вводится ограничение на посещение населенных пунктов в связи с работой саперов.
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