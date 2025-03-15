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Мирный городок разбит вдребезги: как выглядит освобожденная Суджа - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Мирный городок разбит вдребезги: как выглядит освобожденная Суджа
Мирный городок разбит вдребезги: как выглядит освобожденная Суджа - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Мирный городок разбит вдребезги: как выглядит освобожденная Суджа
Российские военные показали видео и фото из освобожденной от украинских боевиков Суджи в Курской области. Кадры опубликованы в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T15:25
2025-03-15T15:25
суджа
министерство обороны рф
курская область
обстрелы курской области
видео
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Российские военные показали видео и фото из освобожденной от украинских боевиков Суджи в Курской области. Кадры опубликованы в Telegram-канале Минобороны.На дорогах стоит сгоревшая вражеская военная техника, вдоль улиц - разбитые остовы зданий, в когда-то жилых домах зияют дыры от бомб. Магазины полностью уничтожены. В церкви разбиты иконы и стекла, церковный инвентарь и мебель. Пустуют школы и детские площадки, вокруг - обломки, некоторые дома еще продолжают гореть после "прилетов".Ранее в военном ведомстве сообщили о начале разминирования освобожденных территорий Курской области. Инженерные войска обнаруживают запрещенные кассетные мины и снаряды, произведенные в странах НАТО. Специалисты одновременно обезвреживают взрывоопасные предметы у жилых домов, придомовых владений, сельхозугодий, газопроводов, котельных, линий электропередачи и связи, дорог и мостов.13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который боевики ВСУ смогли захватить после вторжения в Курскую область в августе 2024 года.14 марта Минобороны России заявило об освобождении 28 населенных пунктов в Курской области, а также взятии под контроль село Новенькое в Сумской области, где ранее была объявлена эвакуация из восьми приграничных населенных пунктов.В это же день Владимир Зеленский назвал ситуацию в Курской области сложной, дав понять, что неудачная попытка ВСУ захватить территории России здесь завершена.В оперштабе Курской области вечером 14 марта сообщили, что в шести приграничных районах региона с субботы, 15 марта, вводится ограничение на посещение населенных пунктов в связи с работой саперов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
суджа, министерство обороны рф, курская область, обстрелы курской области, видео, новости сво
Мирный городок разбит вдребезги: как выглядит освобожденная Суджа

Минобороны показало кадры из освобожденной от ВСУ Суджи в Курской области

15:25 15.03.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Российские военные показали видео и фото из освобожденной от украинских боевиков Суджи в Курской области. Кадры опубликованы в Telegram-канале Минобороны.
На дорогах стоит сгоревшая вражеская военная техника, вдоль улиц - разбитые остовы зданий, в когда-то жилых домах зияют дыры от бомб. Магазины полностью уничтожены. В церкви разбиты иконы и стекла, церковный инвентарь и мебель.
© Министерство обороны РФКак выглядит освобожденная Суджа в Курской области
Как выглядит освобожденная Суджа в Курской области
© Министерство обороны РФ
Как выглядит освобожденная Суджа в Курской области
Пустуют школы и детские площадки, вокруг - обломки, некоторые дома еще продолжают гореть после "прилетов".
Ранее в военном ведомстве сообщили о начале разминирования освобожденных территорий Курской области. Инженерные войска обнаруживают запрещенные кассетные мины и снаряды, произведенные в странах НАТО. Специалисты одновременно обезвреживают взрывоопасные предметы у жилых домов, придомовых владений, сельхозугодий, газопроводов, котельных, линий электропередачи и связи, дорог и мостов.
© Министерство обороны РФКак выглядит освобожденная Суджа в Курской области
Как выглядит освобожденная Суджа в Курской области
© Министерство обороны РФ
Как выглядит освобожденная Суджа в Курской области
13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который боевики ВСУ смогли захватить после вторжения в Курскую область в августе 2024 года.
14 марта Минобороны России заявило об освобождении 28 населенных пунктов в Курской области, а также взятии под контроль село Новенькое в Сумской области, где ранее была объявлена эвакуация из восьми приграничных населенных пунктов.
В это же день Владимир Зеленский назвал ситуацию в Курской области сложной, дав понять, что неудачная попытка ВСУ захватить территории России здесь завершена.
В оперштабе Курской области вечером 14 марта сообщили, что в шести приграничных районах региона с субботы, 15 марта, вводится ограничение на посещение населенных пунктов в связи с работой саперов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СуджаМинистерство обороны РФКурская областьОбстрелы Курской областиВидеоНовости СВО
 
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