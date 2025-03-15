Разминирование Курской области: ВСУ разбросали "лепестки" и бомбы НАТО
ВСУ использовали в Курской области запрещенные мины "лепесток" и бомбы НАТО - Минобороны
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Инженерные войска Вооруженных Сил России начали разминирование освобожденного приграничья Курской области. Как сообщает Минобороны, украинские боевики использовали различные типы боеприпасов, в том числе запрещенные кассетные противопехотные мины.
"Инженерными подразделениями обнаружены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ВСУ применяли и боеприпасы иностранного производства, поставляемые странами НАТО.
Сейчас военные специалисты одновременно обезвреживают взрывоопасные предметы у жилых домов, придомовых владений, сельхозугодий, газопроводов, котельных, линий электропередачи и связи, дорог и мостов.
На месте развернуто представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии, к работам привлекли военных инженеров. Группы разминирования оснастили новейшими средствами поиска взрывоопасных предметов и защитными комплектами.
13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который боевики ВСУ смогли захватить после вторжения в Курскую область в августе 2024 года.
14 марта Минобороны России заявило об освобождении 28 населенных пунктов в Курской области, а также взятии под контроль село Новенькое в Сумской области, где ранее была объявлена эвакуация из восьми приграничных населенных пунктов.
В это же день Владимир Зеленский назвал ситуацию в Курской области сложной, дав понять, что неудачная попытка ВСУ захватить территории России здесь завершена.
В оперштабе Курской области вечером 14 марта сообщили, что в шести приграничных районах региона с субботы, 15 марта, вводится ограничение на посещение населенных пунктов в связи с работой саперов.
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