https://crimea.ria.ru/20250315/razminirovanie-kurskoy-oblasti-vsu-razbrosali-lepestki-i-bomby-nato-1144954216.html

Разминирование Курской области: ВСУ разбросали "лепестки" и бомбы НАТО

Разминирование Курской области: ВСУ разбросали "лепестки" и бомбы НАТО - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Разминирование Курской области: ВСУ разбросали "лепестки" и бомбы НАТО

Инженерные войска Вооруженных Сил России начали разминирование освобожденного приграничья Курской области. Как сообщает Минобороны, украинские боевики... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T11:48

2025-03-15T11:48

2025-03-15T11:48

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

кассетные боеприпасы

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разминирование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Инженерные войска Вооруженных Сил России начали разминирование освобожденного приграничья Курской области. Как сообщает Минобороны, украинские боевики использовали различные типы боеприпасов, в том числе запрещенные кассетные противопехотные мины.Отмечается, что ВСУ применяли и боеприпасы иностранного производства, поставляемые странами НАТО. Сейчас военные специалисты одновременно обезвреживают взрывоопасные предметы у жилых домов, придомовых владений, сельхозугодий, газопроводов, котельных, линий электропередачи и связи, дорог и мостов.На месте развернуто представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии, к работам привлекли военных инженеров. Группы разминирования оснастили новейшими средствами поиска взрывоопасных предметов и защитными комплектами.13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который боевики ВСУ смогли захватить после вторжения в Курскую область в августе 2024 года.14 марта Минобороны России заявило об освобождении 28 населенных пунктов в Курской области, а также взятии под контроль село Новенькое в Сумской области, где ранее была объявлена эвакуация из восьми приграничных населенных пунктов.В это же день Владимир Зеленский назвал ситуацию в Курской области сложной, дав понять, что неудачная попытка ВСУ захватить территории России здесь завершена.В оперштабе Курской области вечером 14 марта сообщили, что в шести приграничных районах региона с субботы, 15 марта, вводится ограничение на посещение населенных пунктов в связи с работой саперов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла сотрудница123 населенных пункта в Курской области закрыты – работают саперыПутин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области

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курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, кассетные боеприпасы, общество, безопасность, новости сво, новости, разминирование