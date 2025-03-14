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ВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла сотрудница
ВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла сотрудница - РИА Новости Крым, 14.03.2025
ВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла сотрудница
ВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла женщина, еще двое человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T20:32
2025-03-14T20:32
2025-03-14T20:34
курская область
александр хинштейн
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла женщина, еще двое человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн."По освобожденной Судже нанесен сознательный удар, который пришелся по зданию краеведческого музея — памятника архитектуры конца XIX-го века (так называемый дом Чупилова). По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние. Еще двое сотрудников ранены — сейчас они доставляются в медицинское учреждение", - написал губернатор в своем ТГ-канале.По его информации само историческое здание уничтожено. "Выражаю искренние соболезнования родным. Вся необходимая помощь семье погибшей и раненым будет обязательно оказана", - добавил Хинштейн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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курская область, александр хинштейн, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
ВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла сотрудница
Хинштейн: ВСУ ударили по музею в Судже - погибла женщина, двое пострадали
20:32 14.03.2025 (обновлено: 20:34 14.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла женщина, еще двое человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"По освобожденной Судже нанесен сознательный удар, который пришелся по зданию краеведческого музея — памятника архитектуры конца XIX-го века (так называемый дом Чупилова). По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние. Еще двое сотрудников ранены — сейчас они доставляются в медицинское учреждение", - написал губернатор в своем ТГ-канале.
По его информации само историческое здание уничтожено.
"Выражаю искренние соболезнования родным. Вся необходимая помощь семье погибшей и раненым будет обязательно оказана", - добавил Хинштейн.
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