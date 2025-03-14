https://crimea.ria.ru/20250314/vsu-udarili-po-muzeyu-v-sudzhe---pogibla-zhenschina-1144948906.html

ВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла сотрудница

ВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла сотрудница - РИА Новости Крым, 14.03.2025

ВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла сотрудница

ВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла женщина, еще двое человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T20:32

2025-03-14T20:32

2025-03-14T20:34

курская область

александр хинштейн

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла женщина, еще двое человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн."По освобожденной Судже нанесен сознательный удар, который пришелся по зданию краеведческого музея — памятника архитектуры конца XIX-го века (так называемый дом Чупилова). По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние. Еще двое сотрудников ранены — сейчас они доставляются в медицинское учреждение", - написал губернатор в своем ТГ-канале.По его информации само историческое здание уничтожено. "Выражаю искренние соболезнования родным. Вся необходимая помощь семье погибшей и раненым будет обязательно оказана", - добавил Хинштейн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, александр хинштейн, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости