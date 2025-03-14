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Трамп высказался об окончании конфликта на Украине "за 24 часа" - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Трамп высказался об окончании конфликта на Украине "за 24 часа"
Трамп высказался об окончании конфликта на Украине "за 24 часа" - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Трамп высказался об окончании конфликта на Украине "за 24 часа"
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение возможности прекращения огня на Украине с президентом России Владимиром Путиным идут "достаточно хорошо". И... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T23:11
2025-03-14T23:11
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политика
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение возможности прекращения огня на Украине с президентом России Владимиром Путиным идут "достаточно хорошо". И признал, что его предвыборные заявления о готовности завершить конфликт за 24 часа были сарказмом. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу FOX26.Он отметил, что "ситуация очень сложная"."Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской группой, и мы пытаемся добиться его и с Россией", – добавил американский лидер.По его словам, больше о том, как продвигается обсуждение возможного перемирия на Украине можно будет узнать 17 марта.При этом Трамп признал, что его предвыборные заявления о том, что он положит конец конфликту на Украине за 24 часа, были в некотором роде сарказмом.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил, что переговорил с Путиным Путин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области Зеленский признал окончание "операции" ВСУ в Курской области
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дональд трамп, сша, политика, украина, новости
Трамп высказался об окончании конфликта на Украине "за 24 часа"

Трамп назвал сарказмом слова о завершении конфликта за 24 часа и оценил переговоры с РФ

23:11 14.03.2025
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает перед обеими палатами Конгресса США
Президент США Дональд Трамп выступает перед обеими палатами Конгресса США - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение возможности прекращения огня на Украине с президентом России Владимиром Путиным идут "достаточно хорошо". И признал, что его предвыборные заявления о готовности завершить конфликт за 24 часа были сарказмом. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу FOX26.
"Мы работаем с ним, и я думаю, что все идет достаточно хорошо", – сказал Трамп.
Он отметил, что "ситуация очень сложная".
"Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской группой, и мы пытаемся добиться его и с Россией", – добавил американский лидер.
По его словам, больше о том, как продвигается обсуждение возможного перемирия на Украине можно будет узнать 17 марта.
"В понедельник мы узнаем немного больше, и это будет на самом деле хорошо", – заметил он.
При этом Трамп признал, что его предвыборные заявления о том, что он положит конец конфликту на Украине за 24 часа, были в некотором роде сарказмом.
"Я был немного саркастичен, когда говорил это. На самом деле я имел в виду, что хотел бы уладить этот вопрос", – сказал президент Соединенных Штатов в интервью программе Full Measure.
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23:34Трамп рассказал о телефонных переговорах США с Россией и Украиной
23:11Трамп высказался об окончании конфликта на Украине "за 24 часа"
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