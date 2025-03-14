https://crimea.ria.ru/20250314/tramp-vyskazalsya-ob-okonchanii-konflikta-na-ukraine-za-24-chasa-1144950093.html

Трамп высказался об окончании конфликта на Украине "за 24 часа"

Трамп высказался об окончании конфликта на Украине "за 24 часа" - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Трамп высказался об окончании конфликта на Украине "за 24 часа"

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение возможности прекращения огня на Украине с президентом России Владимиром Путиным идут "достаточно хорошо". И... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T23:11

2025-03-14T23:11

2025-03-14T23:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение возможности прекращения огня на Украине с президентом России Владимиром Путиным идут "достаточно хорошо". И признал, что его предвыборные заявления о готовности завершить конфликт за 24 часа были сарказмом. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу FOX26.Он отметил, что "ситуация очень сложная"."Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской группой, и мы пытаемся добиться его и с Россией", – добавил американский лидер.По его словам, больше о том, как продвигается обсуждение возможного перемирия на Украине можно будет узнать 17 марта.При этом Трамп признал, что его предвыборные заявления о том, что он положит конец конфликту на Украине за 24 часа, были в некотором роде сарказмом.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил, что переговорил с Путиным Путин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области Зеленский признал окончание "операции" ВСУ в Курской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, политика, украина, новости