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В Бахчисарае простились с героем СВО Александром Плахтий

В Бахчисарае простились с героем СВО Александром Плахтий - РИА Новости Крым, 15.03.2025

В Бахчисарае простились с героем СВО Александром Плахтий

В Бахчисарае на Аллее славы прошла церемония прощания с героем специальной военной операции Александром Плахтий. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T14:59

2025-03-15T14:59

2025-03-15T14:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Бахчисарае на Аллее славы прошла церемония прощания с героем специальной военной операции Александром Плахтий. Об этом сообщили в городской администрации.Александр Александрович родился в 1973 году, окончил Севастопольское училище № 2 имени Маршала инженерных войск А.В. Геловани, получил специальность "Столяр". Затем работал в производственно-коммерческой фирме, после этого стал лесным пожарным Бахчисарайского лесного хозяйства.В 2024 году он заключил контракт с Министерством обороны и был направлен в зону проведения специальной военной операции.У Александра остались жена и двое детей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарай, новости сво, участники сво, герои сво, утраты