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В Бахчисарае простились с героем СВО Александром Плахтий - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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В Бахчисарае простились с героем СВО Александром Плахтий
В Бахчисарае простились с героем СВО Александром Плахтий - РИА Новости Крым, 15.03.2025
В Бахчисарае простились с героем СВО Александром Плахтий
В Бахчисарае на Аллее славы прошла церемония прощания с героем специальной военной операции Александром Плахтий. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T14:59
2025-03-15T14:59
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Бахчисарае на Аллее славы прошла церемония прощания с героем специальной военной операции Александром Плахтий. Об этом сообщили в городской администрации.Александр Александрович родился в 1973 году, окончил Севастопольское училище № 2 имени Маршала инженерных войск А.В. Геловани, получил специальность "Столяр". Затем работал в производственно-коммерческой фирме, после этого стал лесным пожарным Бахчисарайского лесного хозяйства.В 2024 году он заключил контракт с Министерством обороны и был направлен в зону проведения специальной военной операции.У Александра остались жена и двое детей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, бахчисарай, новости сво, участники сво, герои сво, утраты
В Бахчисарае простились с героем СВО Александром Плахтий

В Бахчисарае простились со стрелком-помощником гранатометчика Александром Плахтий

14:59 15.03.2025
 
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Бахчисарае на Аллее славы прошла церемония прощания с героем специальной военной операции Александром Плахтий. Об этом сообщили в городской администрации.
© Telegram-канал администрации БахчисараяВ Бахчисарае простились со стрелком-помощником гранатометчика Александром Плахтий
В Бахчисарае простились со стрелком-помощником гранатометчика Александром Плахтий
© Telegram-канал администрации Бахчисарая
В Бахчисарае простились со стрелком-помощником гранатометчика Александром Плахтий
Александр Александрович родился в 1973 году, окончил Севастопольское училище № 2 имени Маршала инженерных войск А.В. Геловани, получил специальность "Столяр". Затем работал в производственно-коммерческой фирме, после этого стал лесным пожарным Бахчисарайского лесного хозяйства.
В 2024 году он заключил контракт с Министерством обороны и был направлен в зону проведения специальной военной операции.
"Оставаясь верным присяге, стрелок-помощник гранатометчика 255-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, рядовой Александр Александрович Плахтий погиб 20 февраля 2025 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
У Александра остались жена и двое детей.
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