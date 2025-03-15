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В ДТП в центре Москвы с шестью пострадавшими - что известно - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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В ДТП в центре Москвы с шестью пострадавшими - что известно
В ДТП в центре Москвы с шестью пострадавшими - что известно - РИА Новости Крым, 15.03.2025
В ДТП в центре Москвы с шестью пострадавшими - что известно
результате аварии на Кожевнической улице в Москве пострадало 6 человек, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T22:17
2025-03-15T22:17
дтп
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прокуратура москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В результате аварии на Кожевнической улице в Москве пострадало 6 человек, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.В столичной прокуратуре сообщили, что автомобиль BMW выехал на тротуар на Кожевнической улице в центре Москвы, пострадали пешеходы, водитель имел признаки опьянения.Водитель BMW, предварительно, в пьяном состоянии, сбивший людей в центре Москвы, направлен на медосвидетельствование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке, заключили в главке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дтп, москва, прокуратура москвы, новости, происшествия
В ДТП в центре Москвы с шестью пострадавшими - что известно

В ДТП с BMW в центре Москвы пострадали шесть человек - из них двое детей

22:17 15.03.2025
 
© Прокуратура МосквыВ ДТП в центре Москвы пострадали 6 человек
В ДТП в центре Москвы пострадали 6 человек
© Прокуратура Москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В результате аварии на Кожевнической улице в Москве пострадало 6 человек, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
В столичной прокуратуре сообщили, что автомобиль BMW выехал на тротуар на Кожевнической улице в центре Москвы, пострадали пешеходы, водитель имел признаки опьянения.
"На место ДТП на Кожевнической улице незамедлительно прибыли бригады скорой медицинской помощи, территориального Центра медицины катастроф. В результате аварии пострадало шесть человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении ведомства.
Водитель BMW, предварительно, в пьяном состоянии, сбивший людей в центре Москвы, направлен на медосвидетельствование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"Он направлен на медицинское освидетельствование", - сообщили РИА Новости в ГУ МВД.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке, заключили в главке.
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