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В ДТП в центре Москвы с шестью пострадавшими - что известно

В ДТП в центре Москвы с шестью пострадавшими - что известно - РИА Новости Крым, 15.03.2025

В ДТП в центре Москвы с шестью пострадавшими - что известно

результате аварии на Кожевнической улице в Москве пострадало 6 человек, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T22:17

2025-03-15T22:17

2025-03-15T22:17

дтп

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В результате аварии на Кожевнической улице в Москве пострадало 6 человек, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.В столичной прокуратуре сообщили, что автомобиль BMW выехал на тротуар на Кожевнической улице в центре Москвы, пострадали пешеходы, водитель имел признаки опьянения.Водитель BMW, предварительно, в пьяном состоянии, сбивший людей в центре Москвы, направлен на медосвидетельствование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке, заключили в главке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, москва, прокуратура москвы, новости, происшествия