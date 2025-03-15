https://crimea.ria.ru/20250315/putin-lukashenko-i-rakhmon-proveli-telefonnyy-razgovor-s-alievym-1144960927.html
Путин, Лукашенко и Рахмон провели телефонный разговор с Алиевым
Путин, Лукашенко и Рахмон провели телефонный разговор с Алиевым - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Путин, Лукашенко и Рахмон провели телефонный разговор с Алиевым
Проводящие совместную неформальную встречу президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T18:47
2025-03-15T18:47
2025-03-15T18:48
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
ильхам алиев
эмомали рахмон
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Проводящие совместную неформальную встречу президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.Уточняется, что состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений.Также в ходе разговора было условлено встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, ильхам алиев, эмомали рахмон, политика, россия, белоруссия, в мире, таджикистан, азербайджан, 80 лет победы
Путин, Лукашенко и Рахмон провели телефонный разговор с Алиевым
Путин, Лукашенко и Рахмон по телефону обсудили с Алиевым актуальные вопросы
18:47 15.03.2025 (обновлено: 18:48 15.03.2025)