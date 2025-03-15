https://crimea.ria.ru/20250315/putin-lukashenko-i-rakhmon-proveli-telefonnyy-razgovor-s-alievym-1144960927.html

Путин, Лукашенко и Рахмон провели телефонный разговор с Алиевым

Путин, Лукашенко и Рахмон провели телефонный разговор с Алиевым - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Путин, Лукашенко и Рахмон провели телефонный разговор с Алиевым

Проводящие совместную неформальную встречу президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T18:47

2025-03-15T18:47

2025-03-15T18:48

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

ильхам алиев

эмомали рахмон

политика

россия

белоруссия

в мире

таджикистан

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/10/1126421785_0:370:2983:2048_1920x0_80_0_0_03f5d04c82242d310957f47fc2bdaabb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Проводящие совместную неформальную встречу президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.Уточняется, что состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений.Также в ходе разговора было условлено встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

белоруссия

таджикистан

азербайджан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, ильхам алиев, эмомали рахмон, политика, россия, белоруссия, в мире, таджикистан, азербайджан, 80 лет победы