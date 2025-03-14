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Путин: администрация Трампа делает все для налаживания отношений с РФ
Путин: администрация Трампа делает все для налаживания отношений с РФ - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Путин: администрация Трампа делает все для налаживания отношений с РФ
Президент США Дональд Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений России и США, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T19:39
2025-03-14T19:39
2025-03-14T19:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений России и США, сообщил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что этот процесс "непростой, если не сказать, что сложный". Но, тем не менее, как напомнил Путин, состоялись телефонный разговор лидеров двух стран и контакты глав МИД государств, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков встречался со своим визави.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), дональд трамп, сша, россия, политика, новости
Путин: администрация Трампа делает все для налаживания отношений с РФ
Администрация Трампа делает все для восстановления отношений РФ и США — Путин
19:39 14.03.2025 (обновлено: 19:56 14.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений России и США, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Новая администрация во главе с президентом Трампом делает все для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме ВКС.
Президент отметил, что этот процесс "непростой, если не сказать, что сложный". Но, тем не менее, как напомнил Путин, состоялись телефонный разговор лидеров двух стран и контакты глав МИД государств, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков встречался со своим визави.
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