https://crimea.ria.ru/20250314/putin-administratsiya-trampa-delaet-vse-chtoby-vosstanovit-otnosheniya-s-rf-1144947736.html

Путин: администрация Трампа делает все для налаживания отношений с РФ

Путин: администрация Трампа делает все для налаживания отношений с РФ - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Путин: администрация Трампа делает все для налаживания отношений с РФ

Президент США Дональд Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений России и США, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T19:39

2025-03-14T19:39

2025-03-14T19:56

владимир путин (политик)

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений России и США, сообщил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что этот процесс "непростой, если не сказать, что сложный". Но, тем не менее, как напомнил Путин, состоялись телефонный разговор лидеров двух стран и контакты глав МИД государств, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков встречался со своим визави.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дональд трамп, сша, россия, политика, новости