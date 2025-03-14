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Новая попытка атаки на Москву – сбиты беспилотники ВСУ

Новая попытка атаки на Москву – сбиты беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Новая попытка атаки на Москву – сбиты беспилотники ВСУ

Средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T07:29

2025-03-14T07:29

2025-03-14T07:53

москва

сергей собянин

пво

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник.Кроме того, по данным Росавиации, для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов вводились временные ограничения на работу аэропорта Внуково. Они были сняты в 07.627. За этот период на запасные аэродромы "ушли" семь самолетов, выполнявших рейсы во Внуково.11 марта киевский режим предпринял масштабную атаку беспилотниками на Москву и Подмосковье. По данным Минобороны, было уничтожено более 90 вражеских дронов. В результате атаки в Подмосковье погибли три человека, пострадали 17 мирных жителей, в том числе трое детей. Позже стало известно, что БПЛА несли заряды с поражающими элементами. Атака на столицу стала самой массированной за все время, сообщил мэр Сергей Собянин.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по объектам России для демонстрации боеспособностиАгония Зеленского: зачем Киев устроил массированный налет на ПодмосковьеГенсек ОБСЕ прокомментировал атаку беспилотников на Москву

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность, происшествия, новости