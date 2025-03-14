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С 2014 года доходы крымского бюджета увеличились в пять раз – Гоцанюк

С 2014 года доходы крымского бюджета увеличились в пять раз – Гоцанюк - РИА Новости Крым, 14.03.2025

С 2014 года доходы крымского бюджета увеличились в пять раз – Гоцанюк

За 11 лет собственные доходы бюджета в виде налоговых и неналоговых поступлений по сравнению увеличились более чем в пять раз. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T17:25

2025-03-14T17:25

2025-03-14T17:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. За 11 лет собственные доходы бюджета в виде налоговых и неналоговых поступлений по сравнению увеличились более чем в пять раз. Об этом заявил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.Он добавил, что объем валового регионального продукта (ВРП) вырос более чем на треть и превысил 768 млрд рублей.За прошедшие годы в экономику вложено почти 2 трлн рублей, из которых более половины составляют частные инвестиции. Эти средства позволили создать современные производства и более 95 тысяч новых рабочих мест, заявил председатель Совмина республики.К тому же за последние 11 лет уровень безработицы на полуострове, значительно превышавший среднероссийские показатели ранее, снизился почти в 3 раза.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за 11 лет с момента воссоединения с Россией в Крыму сделано гораздо больше, чем за украинский и часть советского периодов истории полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неисчерпаемый рынок: стоит ли в Крыму заводить перепелов Крым получит более 18 млрд рублей на нацпроекты – что будет сделаноИнвестиции в основной капитал Севастополя превысили 100 миллиардов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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