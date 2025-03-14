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С 2014 года доходы крымского бюджета увеличились в пять раз – Гоцанюк
С 2014 года доходы крымского бюджета увеличились в пять раз – Гоцанюк - РИА Новости Крым, 14.03.2025
С 2014 года доходы крымского бюджета увеличились в пять раз – Гоцанюк
За 11 лет собственные доходы бюджета в виде налоговых и неналоговых поступлений по сравнению увеличились более чем в пять раз. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T17:25
2025-03-14T17:25
2025-03-14T17:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. За 11 лет собственные доходы бюджета в виде налоговых и неналоговых поступлений по сравнению увеличились более чем в пять раз. Об этом заявил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.Он добавил, что объем валового регионального продукта (ВРП) вырос более чем на треть и превысил 768 млрд рублей.За прошедшие годы в экономику вложено почти 2 трлн рублей, из которых более половины составляют частные инвестиции. Эти средства позволили создать современные производства и более 95 тысяч новых рабочих мест, заявил председатель Совмина республики.К тому же за последние 11 лет уровень безработицы на полуострове, значительно превышавший среднероссийские показатели ранее, снизился почти в 3 раза.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за 11 лет с момента воссоединения с Россией в Крыму сделано гораздо больше, чем за украинский и часть советского периодов истории полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неисчерпаемый рынок: стоит ли в Крыму заводить перепелов Крым получит более 18 млрд рублей на нацпроекты – что будет сделаноИнвестиции в основной капитал Севастополя превысили 100 миллиардов
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бюджет, крымский бюджет, экономика, экономика крыма, юрий гоцанюк, крым, новости крыма
С 2014 года доходы крымского бюджета увеличились в пять раз – Гоцанюк
Гоцанюк: собственные доходы бюджета с 2014 года увеличились более чем в пять раз
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. За 11 лет собственные доходы бюджета в виде налоговых и неналоговых поступлений по сравнению увеличились более чем в пять раз. Об этом заявил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Он добавил, что объем валового регионального продукта (ВРП) вырос более чем на треть и превысил 768 млрд рублей.
"С учетом развития туристической инфраструктуры Азово-Черноморского кластера к 2030 году ВРП увеличится еще на 14,3%. Всего за российский период экономика вырастет в полтора раза", – подчеркнул Гоцанюк.
За прошедшие годы в экономику вложено почти 2 трлн рублей, из которых более половины составляют частные инвестиции. Эти средства позволили создать современные производства и более 95 тысяч новых рабочих мест, заявил председатель Совмина республики.
К тому же за последние 11 лет уровень безработицы на полуострове, значительно превышавший среднероссийские показатели ранее, снизился почти в 3 раза.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил
, что за 11 лет с момента воссоединения с Россией в Крыму сделано гораздо больше, чем за украинский и часть советского периодов истории полуострова.
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