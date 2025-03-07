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Инвестиции в основной капитал Севастополя превысили 100 миллиардов - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Инвестиции в основной капитал Севастополя превысили 100 миллиардов
Инвестиции в основной капитал Севастополя превысили 100 миллиардов - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Инвестиции в основной капитал Севастополя превысили 100 миллиардов
Инвестиции в основной капитал в Севастополе за год выросли в два раза и превысили 100 млрд рублей, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T20:18
2025-03-07T20:18
севастополь
михаил развожаев
инвестиции
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Инвестиции в основной капитал в Севастополе за год выросли в два раза и превысили 100 млрд рублей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Как пояснил губернатор, инвестиции в основной капитал являются основой стабильного развития и процветания экономики города. Это затраты, которые идут на строительство, реконструкцию объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, закладку многолетних культур.Объем инвестиций в основной капитал в Севастополе без учета средств федерального бюджета за 2022-2024 годы уже составил около 247 миллиардов рублей, добавил Развожаев.Ранее губернатор Севастополя на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что бюджет Севастополя за пять лет вырос в два раза и в текущем году достигнет 301 миллиарда рублей. При этом собственные доходы регионального бюджета и за пять лет выросли в 2,2 раза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев рассказал Путину о строительстве яхтенной марины в СевастополеВ Крым и Севастополь за три года вложат 316 миллиардов рублейГенеральный план Севастополя принят
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севастополь, михаил развожаев, инвестиции, бюджет севастополя, деньги, экономика, экономика крыма, новости севастополя
Инвестиции в основной капитал Севастополя превысили 100 миллиардов

Инвестиции в основной капитал в Севастополе выросли вдвое и превысили 100 млрд рублей

20:18 07.03.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевПамятник Матросу и солдату в Севастополе
Памятник Матросу и солдату в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Инвестиции в основной капитал в Севастополе за год выросли в два раза и превысили 100 млрд рублей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Сегодня Росстат опубликовал первую оценку объема инвестиций в основной капитал по регионам. В Севастополе в 2024 году этот показатель составил 100,9 млрд рублей, в том числе частных инвестиций – 78,7 млрд. По сравнению с первой оценкой Росстата за 2023 год, в отчетном году инвестиции увеличились в 1,9 раза", – написал градоначальник.

Как пояснил губернатор, инвестиции в основной капитал являются основой стабильного развития и процветания экономики города. Это затраты, которые идут на строительство, реконструкцию объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, закладку многолетних культур.
Объем инвестиций в основной капитал в Севастополе без учета средств федерального бюджета за 2022-2024 годы уже составил около 247 миллиардов рублей, добавил Развожаев.
Ранее губернатор Севастополя на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что бюджет Севастополя за пять лет вырос в два раза и в текущем году достигнет 301 миллиарда рублей. При этом собственные доходы регионального бюджета и за пять лет выросли в 2,2 раза.
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