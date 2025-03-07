https://crimea.ria.ru/20250307/investitsii-v-osnovnoy-kapital-sevastopolya-prevysili-100-milliardov-1144745347.html

Инвестиции в основной капитал Севастополя превысили 100 миллиардов

Инвестиции в основной капитал Севастополя превысили 100 миллиардов - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Инвестиции в основной капитал Севастополя превысили 100 миллиардов

Инвестиции в основной капитал в Севастополе за год выросли в два раза и превысили 100 млрд рублей, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T20:18

2025-03-07T20:18

2025-03-07T20:18

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михаил развожаев

инвестиции

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экономика крыма

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Инвестиции в основной капитал в Севастополе за год выросли в два раза и превысили 100 млрд рублей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Как пояснил губернатор, инвестиции в основной капитал являются основой стабильного развития и процветания экономики города. Это затраты, которые идут на строительство, реконструкцию объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, закладку многолетних культур.Объем инвестиций в основной капитал в Севастополе без учета средств федерального бюджета за 2022-2024 годы уже составил около 247 миллиардов рублей, добавил Развожаев.Ранее губернатор Севастополя на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что бюджет Севастополя за пять лет вырос в два раза и в текущем году достигнет 301 миллиарда рублей. При этом собственные доходы регионального бюджета и за пять лет выросли в 2,2 раза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев рассказал Путину о строительстве яхтенной марины в СевастополеВ Крым и Севастополь за три года вложат 316 миллиардов рублейГенеральный план Севастополя принят

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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