Обломки беспилотников упали на высотку в Подмосковье
В Подмосковье обломки беспилотников упали на строящуюся многоэтажку и жилые микрорайоны
08:24 14.03.2025 (обновлено: 08:25 14.03.2025)
© Telegram Андрей ВоробьевПоследствия атаки беспилотников ВСУ на парковку в Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Обломки сбитых украинских беспилотников упали в микрорайонах Подмосковья и повредили строящуюся многоэтажку. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Утром в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, которые летели в сторону Москвы.
По данным Воробьева, два беспилотника сбиты над Балашихой. Обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово. Второй БПЛА был уничтожен в районе микрорайона Железнодорожный.
"Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Воробьев в Telegram.
На местах падения вражеских беспилотников работают оперативные службы.
11 марта киевский режим предпринял масштабную атаку беспилотниками на Москву и Подмосковье. По данным Минобороны, было уничтожено более 90 вражеских дронов. В результате атаки в Подмосковье погибли три человека, пострадали 17 мирных жителей, в том числе трое детей. Позже стало известно, что БПЛА несли заряды с поражающими элементами. Атака на столицу стала самой массированной за все время, сообщил мэр Сергей Собянин.
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