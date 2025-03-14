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Обломки беспилотников упали на высотку в Подмосковье

Обломки беспилотников упали на высотку в Подмосковье - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Обломки беспилотников упали на высотку в Подмосковье

Обломки сбитых украинских беспилотников упали в микрорайонах Подмосковья и повредили строящуюся многоэтажку. Об этом сообщил губернатор Московской области... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T08:24

2025-03-14T08:24

2025-03-14T08:25

атака дронов всу на подмосковье

подмосковье

андрей воробьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Обломки сбитых украинских беспилотников упали в микрорайонах Подмосковья и повредили строящуюся многоэтажку. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Утром в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По данным Воробьева, два беспилотника сбиты над Балашихой. Обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово. Второй БПЛА был уничтожен в районе микрорайона Железнодорожный.На местах падения вражеских беспилотников работают оперативные службы.11 марта киевский режим предпринял масштабную атаку беспилотниками на Москву и Подмосковье. По данным Минобороны, было уничтожено более 90 вражеских дронов. В результате атаки в Подмосковье погибли три человека, пострадали 17 мирных жителей, в том числе трое детей. Позже стало известно, что БПЛА несли заряды с поражающими элементами. Атака на столицу стала самой массированной за все время, сообщил мэр Сергей Собянин.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

подмосковье

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака дронов всу на подмосковье, подмосковье, андрей воробьев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости