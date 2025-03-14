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Обломки беспилотников упали на высотку в Подмосковье - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Обломки беспилотников упали на высотку в Подмосковье
Обломки беспилотников упали на высотку в Подмосковье - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Обломки беспилотников упали на высотку в Подмосковье
Обломки сбитых украинских беспилотников упали в микрорайонах Подмосковья и повредили строящуюся многоэтажку. Об этом сообщил губернатор Московской области... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T08:24
2025-03-14T08:25
атака дронов всу на подмосковье
подмосковье
андрей воробьев
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Обломки сбитых украинских беспилотников упали в микрорайонах Подмосковья и повредили строящуюся многоэтажку. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Утром в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По данным Воробьева, два беспилотника сбиты над Балашихой. Обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово. Второй БПЛА был уничтожен в районе микрорайона Железнодорожный.На местах падения вражеских беспилотников работают оперативные службы.11 марта киевский режим предпринял масштабную атаку беспилотниками на Москву и Подмосковье. По данным Минобороны, было уничтожено более 90 вражеских дронов. В результате атаки в Подмосковье погибли три человека, пострадали 17 мирных жителей, в том числе трое детей. Позже стало известно, что БПЛА несли заряды с поражающими элементами. Атака на столицу стала самой массированной за все время, сообщил мэр Сергей Собянин.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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атака дронов всу на подмосковье, подмосковье, андрей воробьев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости
Обломки беспилотников упали на высотку в Подмосковье

В Подмосковье обломки беспилотников упали на строящуюся многоэтажку и жилые микрорайоны

08:24 14.03.2025 (обновлено: 08:25 14.03.2025)
 
© Telegram Андрей ВоробьевПоследствия атаки беспилотников ВСУ на парковку в Подмосковье
Последствия атаки беспилотников ВСУ на парковку в Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Обломки сбитых украинских беспилотников упали в микрорайонах Подмосковья и повредили строящуюся многоэтажку. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Утром в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, которые летели в сторону Москвы.
По данным Воробьева, два беспилотника сбиты над Балашихой. Обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово. Второй БПЛА был уничтожен в районе микрорайона Железнодорожный.
"Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Воробьев в Telegram.
На местах падения вражеских беспилотников работают оперативные службы.
11 марта киевский режим предпринял масштабную атаку беспилотниками на Москву и Подмосковье. По данным Минобороны, было уничтожено более 90 вражеских дронов. В результате атаки в Подмосковье погибли три человека, пострадали 17 мирных жителей, в том числе трое детей. Позже стало известно, что БПЛА несли заряды с поражающими элементами. Атака на столицу стала самой массированной за все время, сообщил мэр Сергей Собянин.
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Атака дронов ВСУ на ПодмосковьеПодмосковьеАндрей ВоробьевПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)БезопасностьНовости
 
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