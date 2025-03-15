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Новый автобусный маршрут связал Севастополь и Сочи - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Новый автобусный маршрут связал Севастополь и Сочи
Новый автобусный маршрут связал Севастополь и Сочи - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Новый автобусный маршрут связал Севастополь и Сочи
Новый автобусный маршрут связал крымский полуостров и курорт Сочи. Об этом сообщает минтранс Крыма. РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T14:34
2025-03-15T14:34
крым
севастополь
сочи
минтранс крыма
транспорт
общественный транспорт
логистика
краснодарский край
автобус
автобусное сообщение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут связал крымский полуостров и курорт Сочи. Об этом сообщает минтранс Крыма.Автобус отправляется из Севастополя ежедневно в 10:00. Время прибытия в Сочи – 23:00, уточнили в министерстве. Маршрут следует через автовокзал Симферополя. Рейс прибывают сюда в 11:50. Обратный маршрут из Сочи отправляется в 19:00, с автовокзала крымской столицы отбывает в 8 утра, в Севастополь прибывает в 9:45.По данным транспортного ведомства, на маршрут выведены 18-местные комфортабельные автобусы марки Mercedes-Benz Sprinter.В феврале запущен новый маршрут, связывающий Севастополь и Мариуполь. Из Севастополя транспорт отбывает по четным числам в 16-20. Прибывает в Мариуполь в 4 утра, далее следует в Снежное с прибытием в 8 утра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых автобусных маршрута запускают в Крыму Из каких регионов можно добраться в Крым на автобусеЕвпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионы
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крым, севастополь, сочи, минтранс крыма, транспорт, общественный транспорт, логистика, краснодарский край, автобус, автобусное сообщение, новости, новости крыма
Новый автобусный маршрут связал Севастополь и Сочи

Из Севастополя 15 марта начал ходить новый автобусный маршрут в Сочи

14:34 15.03.2025
 
© Минтранс КрымаНовый автобусный маршрут Севастополь - Сочи
Новый автобусный маршрут Севастополь - Сочи
© Минтранс Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут связал крымский полуостров и курорт Сочи. Об этом сообщает минтранс Крыма.
"C 15 марта начинает свою работу новый автобусный маршрут Севастополь - Сочи", - сказано в сообщении.
Автобус отправляется из Севастополя ежедневно в 10:00. Время прибытия в Сочи – 23:00, уточнили в министерстве. Маршрут следует через автовокзал Симферополя. Рейс прибывают сюда в 11:50. Обратный маршрут из Сочи отправляется в 19:00, с автовокзала крымской столицы отбывает в 8 утра, в Севастополь прибывает в 9:45.
По данным транспортного ведомства, на маршрут выведены 18-местные комфортабельные автобусы марки Mercedes-Benz Sprinter.
В феврале запущен новый маршрут, связывающий Севастополь и Мариуполь. Из Севастополя транспорт отбывает по четным числам в 16-20. Прибывает в Мариуполь в 4 утра, далее следует в Снежное с прибытием в 8 утра.
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КрымСевастопольСочиМинтранс КрымаТранспортОбщественный транспортЛогистикаКраснодарский крайАвтобусАвтобусное сообщениеНовостиНовости Крыма
 
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