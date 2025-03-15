https://crimea.ria.ru/20250315/novyy-avtobusnyy-marshrut-svyazal-sevastopol-i-sochi-1144958186.html

Новый автобусный маршрут связал Севастополь и Сочи

Новый автобусный маршрут связал Севастополь и Сочи - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Новый автобусный маршрут связал Севастополь и Сочи

Новый автобусный маршрут связал крымский полуостров и курорт Сочи. Об этом сообщает минтранс Крыма. РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T14:34

2025-03-15T14:34

2025-03-15T14:34

крым

севастополь

сочи

минтранс крыма

транспорт

общественный транспорт

логистика

краснодарский край

автобус

автобусное сообщение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут связал крымский полуостров и курорт Сочи. Об этом сообщает минтранс Крыма.Автобус отправляется из Севастополя ежедневно в 10:00. Время прибытия в Сочи – 23:00, уточнили в министерстве. Маршрут следует через автовокзал Симферополя. Рейс прибывают сюда в 11:50. Обратный маршрут из Сочи отправляется в 19:00, с автовокзала крымской столицы отбывает в 8 утра, в Севастополь прибывает в 9:45.По данным транспортного ведомства, на маршрут выведены 18-местные комфортабельные автобусы марки Mercedes-Benz Sprinter.В феврале запущен новый маршрут, связывающий Севастополь и Мариуполь. Из Севастополя транспорт отбывает по четным числам в 16-20. Прибывает в Мариуполь в 4 утра, далее следует в Снежное с прибытием в 8 утра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых автобусных маршрута запускают в Крыму Из каких регионов можно добраться в Крым на автобусеЕвпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионы

крым

севастополь

сочи

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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