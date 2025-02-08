https://crimea.ria.ru/20250208/pryamoy-avtobusnyy-reys-svyazhet-sevastopol-i-mariupol-chem-eto-vazhno-1144024953.html

Прямой автобусный рейс свяжет Севастополь и Мариуполь: чем это важно

Прямой автобусный рейс свяжет Севастополь и Мариуполь: чем это важно - РИА Новости Крым, 08.02.2025

Прямой автобусный рейс свяжет Севастополь и Мариуполь: чем это важно

Запуск прямых автобусных рейсов по маршруту Севастополь – Снежное поможет воссоединению семей, которые переехали в город из Мариуполя после событий 2014 года... РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T16:05

2025-02-08T16:05

2025-02-08T16:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Запуск прямых автобусных рейсов по маршруту Севастополь – Снежное поможет воссоединению семей, которые переехали в город из Мариуполя после событий 2014 года. Такое мнение высказала депутат Законодательного собрания Севастополя, член постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Наталья Кирюхина.По мнению Кюрюхиной, запуск маршрута между Мариуполем и Севастополем акцентирует связь Крыма с Донбассом.Новый маршрут, считает Кирюхина, не просто "жизненно важная транспортная артерия", а "симбиоз прагматики и политики, где гуманитарные потребности населения переплетаются с геополитическими интересами".Ранее в ГУП "Севэлектроавтотранс" сообщили о запуске прямого автобусного рейса, который свяжет Севастополь с Мариуполем.Маршрут получил название: Севастополь – Снежное. В первый рейс автобус отправится в понелельник, 10 февраля. Из Севастополя транспорт будет отбывать по четным числам в 16-20. Прибывать в Мариуполь автобус будет в 4 утра, а в Снежное в 8 утра.Ранее прямой рейс в Мариуполь запустили из Ялты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых автобусных маршрута запускают в Крыму Поток транспорта по сухопутному коридору превысил трафик Крымского моста Из-за ремонта в Севастополе меняют схему движения транспорта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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