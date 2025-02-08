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Прямой автобусный рейс свяжет Севастополь и Мариуполь: чем это важно - РИА Новости Крым, 08.02.2025
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Прямой автобусный рейс свяжет Севастополь и Мариуполь: чем это важно
Прямой автобусный рейс свяжет Севастополь и Мариуполь: чем это важно - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Прямой автобусный рейс свяжет Севастополь и Мариуполь: чем это важно
Запуск прямых автобусных рейсов по маршруту Севастополь – Снежное поможет воссоединению семей, которые переехали в город из Мариуполя после событий 2014 года... РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T16:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Запуск прямых автобусных рейсов по маршруту Севастополь – Снежное поможет воссоединению семей, которые переехали в город из Мариуполя после событий 2014 года. Такое мнение высказала депутат Законодательного собрания Севастополя, член постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Наталья Кирюхина.По мнению Кюрюхиной, запуск маршрута между Мариуполем и Севастополем акцентирует связь Крыма с Донбассом.Новый маршрут, считает Кирюхина, не просто "жизненно важная транспортная артерия", а "симбиоз прагматики и политики, где гуманитарные потребности населения переплетаются с геополитическими интересами".Ранее в ГУП "Севэлектроавтотранс" сообщили о запуске прямого автобусного рейса, который свяжет Севастополь с Мариуполем.Маршрут получил название: Севастополь – Снежное. В первый рейс автобус отправится в понелельник, 10 февраля. Из Севастополя транспорт будет отбывать по четным числам в 16-20. Прибывать в Мариуполь автобус будет в 4 утра, а в Снежное в 8 утра.Ранее прямой рейс в Мариуполь запустили из Ялты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых автобусных маршрута запускают в Крыму Поток транспорта по сухопутному коридору превысил трафик Крымского моста Из-за ремонта в Севастополе меняют схему движения транспорта
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РИА Новости Крым
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новости, севастополь, новости севастополя, мариуполь, транспорт, наталья кирюхина, законодательное собрание севастополя
Прямой автобусный рейс свяжет Севастополь и Мариуполь: чем это важно

Новый автобусный маршрут из Севастополя в Мариуполь воссоединит семьи

16:05 08.02.2025 (обновлено: 16:19 08.02.2025)
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаНачал работу государственный автобусный маршрут Донецк – Мариуполь
Начал работу государственный автобусный маршрут Донецк – Мариуполь
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Запуск прямых автобусных рейсов по маршруту Севастополь – Снежное поможет воссоединению семей, которые переехали в город из Мариуполя после событий 2014 года. Такое мнение высказала депутат Законодательного собрания Севастополя, член постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Наталья Кирюхина.
По мнению Кюрюхиной, запуск маршрута между Мариуполем и Севастополем акцентирует связь Крыма с Донбассом.

"Севастополь всегда был тесто связан с Мариуполем: много мариупольцев переехали сразу после событий 2014 года, и этот маршрут поможет воссоединению семей", – прокомментировала событие Кирюхина в своем Telegfram-канале.

Новый маршрут, считает Кирюхина, не просто "жизненно важная транспортная артерия", а "симбиоз прагматики и политики, где гуманитарные потребности населения переплетаются с геополитическими интересами".
Ранее в ГУП "Севэлектроавтотранс" сообщили о запуске прямого автобусного рейса, который свяжет Севастополь с Мариуполем.
Маршрут получил название: Севастополь – Снежное. В первый рейс автобус отправится в понелельник, 10 февраля. Из Севастополя транспорт будет отбывать по четным числам в 16-20. Прибывать в Мариуполь автобус будет в 4 утра, а в Снежное в 8 утра.
Ранее прямой рейс в Мариуполь запустили из Ялты.
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НовостиСевастопольНовости СевастополяМариупольТранспортНаталья КирюхинаЗаконодательное собрание Севастополя
 
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