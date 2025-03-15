https://crimea.ria.ru/20250315/ukrainskiy-mig-29-sbit-v-vozdushnom-boyu-1144956399.html

Украинский МиГ-29 сбит в воздушном бою

Украинский МиГ-29 сбит в воздушном бою - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Украинский МиГ-29 сбит в воздушном бою

Российские военные пилоты в воздушном бою сбили вражеский самолет МиГ-29, а силы ПВО уничтожили 170 беспилотников противника за сутки. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T13:43

2025-03-15T13:43

2025-03-15T13:43

министерство обороны рф

воздушно-космический силы (вкс)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Российские военные пилоты в воздушном бою сбили вражеский самолет МиГ-29, а силы ПВО уничтожили 170 беспилотников противника за сутки. Об этом сообщается в субботней сводке Минобороны РФ.Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили семь американских управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 170 беспилотников самолетного типа, из них 141 вне зоны специальной военной операции.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 46 776 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушный бой в зоне СВО – сбит украинский МиГ-29Силы ПВО уничтожили украинский МиГ-29Украина осталась без поддержки истребителей F-16

https://crimea.ria.ru/20250315/126-bespilotnikov-unichtozheny-nad-rossiey-za-noch-1144950817.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , авиация, новости сво