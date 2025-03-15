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Украинский МиГ-29 сбит в воздушном бою - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Украинский МиГ-29 сбит в воздушном бою
Украинский МиГ-29 сбит в воздушном бою - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Украинский МиГ-29 сбит в воздушном бою
Российские военные пилоты в воздушном бою сбили вражеский самолет МиГ-29, а силы ПВО уничтожили 170 беспилотников противника за сутки. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T13:43
2025-03-15T13:43
министерство обороны рф
воздушно-космический силы (вкс)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
авиация
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Российские военные пилоты в воздушном бою сбили вражеский самолет МиГ-29, а силы ПВО уничтожили 170 беспилотников противника за сутки. Об этом сообщается в субботней сводке Минобороны РФ.Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили семь американских управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 170 беспилотников самолетного типа, из них 141 вне зоны специальной военной операции.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 46 776 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушный бой в зоне СВО – сбит украинский МиГ-29Силы ПВО уничтожили украинский МиГ-29Украина осталась без поддержки истребителей F-16
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министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , авиация, новости сво
Украинский МиГ-29 сбит в воздушном бою

Пилоты ВКС России сбили украинский МиГ-29 в воздушном бою

13:43 15.03.2025
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныИстребитель МиГ-29 ВВС Украины
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Российские военные пилоты в воздушном бою сбили вражеский самолет МиГ-29, а силы ПВО уничтожили 170 беспилотников противника за сутки. Об этом сообщается в субботней сводке Минобороны РФ.
"ВКС России в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили семь американских управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 170 беспилотников самолетного типа, из них 141 вне зоны специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 46 776 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс.
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