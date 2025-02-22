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Силы ПВО уничтожили украинский МиГ-29

Силы ПВО уничтожили украинский МиГ-29 - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Силы ПВО уничтожили украинский МиГ-29

Украинский самолет МиГ-29, четыре западных боеприпаса и 58 вражеских дрона сбиты в течение суток российской системой противовоздушной обороны. Об этом в субботу РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T12:44

2025-02-22T12:44

2025-02-22T12:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Украинский самолет МиГ-29, четыре западных боеприпаса и 58 вражеских дрона сбиты в течение суток российской системой противовоздушной обороны. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.Также авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили военные аэродромы противника Украины, места хранения ударных беспилотников и подготовки операторов дронов, пункты временной дислокации вооруженных формирований режима Зеленского в 157 районах. Уничтожены склады боеприпасов и горючего ВСУ.Всего с начала спецоперации уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44190 беспилотников, 596 ЗРК, 21698 танков и других боевых бронемашин, 1521 боевая машина РСЗО, 21948 орудий полевой артиллерии и минометов, 32033 единицы военной автомобильной спецтехники.Ранее в субботу в Минобороны также сообщили, что российские военные освободили Новолюбовку в Луганской Народной Республике. Накануне в оборонном ведомстве также рапортовали, что армия России за неделю нанесла11 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. 20 февраля российские войска ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики, питающим ВПК Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" и именное оружие военнослужащимЛюди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходитНовая атака ВСУ на регионы России: дроны сбиты над двумя областями

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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