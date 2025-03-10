Рейтинг@Mail.ru
Воздушный бой в зоне СВО – сбит украинский МиГ-29 - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250310/vozdushnyy-boy-v-zone-svo--sbit-ukrainskiy-mig-29-1144795783.html
Воздушный бой в зоне СВО – сбит украинский МиГ-29
Воздушный бой в зоне СВО – сбит украинский МиГ-29 - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Воздушный бой в зоне СВО – сбит украинский МиГ-29
Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздушном бою украинский истребитель МиГ-29, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T12:58
2025-03-10T12:59
новости сво
пво
вооруженные силы россии
потери всу
авиация
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb84a11a192704eec84d3ba873194287.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздушном бою украинский истребитель МиГ-29, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, силы ПВО сбили за сутки пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 50 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 657 самолетов, 283 вертолета и около 46 тысяч беспилотников. ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина осталась без поддержки истребителей F-16Силы ПВО уничтожили украинский МиГ-29Французские истребители Mirage 2000 – как ВСУ могут их применить
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7033563e9375ce6ffbf400514b4caee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, пво, вооруженные силы россии, потери всу , авиация, министерство обороны рф
Воздушный бой в зоне СВО – сбит украинский МиГ-29

Средства ПВО сбили в воздушном бою украинский истребитель МиГ-29

12:58 10.03.2025 (обновлено: 12:59 10.03.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздушном бою украинский истребитель МиГ-29, сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты в воздушном бою самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, силы ПВО сбили за сутки пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 50 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 657 самолетов, 283 вертолета и около 46 тысяч беспилотников. ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украина осталась без поддержки истребителей F-16
Силы ПВО уничтожили украинский МиГ-29
Французские истребители Mirage 2000 – как ВСУ могут их применить
 
Новости СВОПВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУАвиацияМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:58Воздушный бой в зоне СВО – сбит украинский МиГ-29
12:48Сколько россиян одобряют воссоединение Крыма с РФ спустя 11 лет
12:39Роспотребнадзор и водолазы МЧС дообследуют береговую линию Севастополя
12:33ЧП в Казани - такси вылетело на остановку с людьми
12:23В Севастополе сократилось число закрытых из-за ОРВИ школ
12:12В больницу с истощением доставили жителей освобожденных курских сел
12:04В Крыму легковушка слетела в кювет – есть пострадавшие
11:51Право на статус ветерана должны получить все участники СВО - Путин
11:40В России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение Путина
11:23Крым встретит "Поезд Победы"
11:08Совершеннолетние дети погибших бойцов СВО смогут получать выплаты
10:53Радио "Спутник в Крыму" запустило видеотрансляции эфиров
10:46Какие программы поддержки участников СВО работают в Крыму
10:37Социальные пенсии в России станут выше
10:25Сбежавших подростков из Севастополя нашли в Крыму спустя несколько дней
10:14Работали под прикрытием Британии в Москве: ФСБ раскрыла еще двух шпионов
10:01Умер еще один пострадавший от удара ВСУ в Херсонской области
09:17Сотню кровель отремонтируют в Севастополе до конца года
09:15Дрон ВСУ уничтожил машину скорой помощи в Херсонской области
09:0115-летний подросток погиб при ударе ВСУ по рынку на Херсонщине
Лента новостейМолния