https://crimea.ria.ru/20250310/vozdushnyy-boy-v-zone-svo--sbit-ukrainskiy-mig-29-1144795783.html

Воздушный бой в зоне СВО – сбит украинский МиГ-29

Воздушный бой в зоне СВО – сбит украинский МиГ-29 - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Воздушный бой в зоне СВО – сбит украинский МиГ-29

Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздушном бою украинский истребитель МиГ-29, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T12:58

2025-03-10T12:58

2025-03-10T12:59

новости сво

пво

вооруженные силы россии

потери всу

авиация

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздушном бою украинский истребитель МиГ-29, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, силы ПВО сбили за сутки пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 50 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 657 самолетов, 283 вертолета и около 46 тысяч беспилотников. ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина осталась без поддержки истребителей F-16Силы ПВО уничтожили украинский МиГ-29Французские истребители Mirage 2000 – как ВСУ могут их применить

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, вооруженные силы россии, потери всу , авиация, министерство обороны рф