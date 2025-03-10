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Воздушный бой в зоне СВО – сбит украинский МиГ-29
Воздушный бой в зоне СВО – сбит украинский МиГ-29 - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Воздушный бой в зоне СВО – сбит украинский МиГ-29
Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздушном бою украинский истребитель МиГ-29, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T12:58
2025-03-10T12:58
2025-03-10T12:59
новости сво
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вооруженные силы россии
потери всу
авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздушном бою украинский истребитель МиГ-29, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, силы ПВО сбили за сутки пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 50 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 657 самолетов, 283 вертолета и около 46 тысяч беспилотников. ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина осталась без поддержки истребителей F-16Силы ПВО уничтожили украинский МиГ-29Французские истребители Mirage 2000 – как ВСУ могут их применить
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, пво, вооруженные силы россии, потери всу , авиация, министерство обороны рф
Воздушный бой в зоне СВО – сбит украинский МиГ-29
Средства ПВО сбили в воздушном бою украинский истребитель МиГ-29
12:58 10.03.2025 (обновлено: 12:59 10.03.2025)