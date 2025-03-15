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Освобождены еще два населенных пункта Курской области

Освобождены еще два населенных пункта Курской области - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Освобождены еще два населенных пункта Курской области

Российские войска выбили украинских боевиков еще из двух населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T12:04

2025-03-15T12:04

2025-03-15T12:09

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

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потери всу

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Российские войска выбили украинских боевиков еще из двух населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который боевики ВСУ смогли захватить после вторжения в Курскую область в августе 2024 года.14 марта Минобороны России заявило, что за неделю враг был выбит с 28 населенных пунктов в Курской области. Также бойцы "Севера" взяли под контроль село Новенькое в Сумской области, где ранее была объявлена эвакуация из восьми приграничных населенных пунктов.В это же день Владимир Зеленский назвал ситуацию в Курской области сложной, дав понять, что неудачная попытка ВСУ захватить территории России здесь завершена.В оперштабе Курской области вечером 14 марта сообщили, что в шести приграничных районах региона с субботы, 15 марта, вводится ограничение на посещение населенных пунктов в связи с работой саперов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разминирование Курской области: ВСУ разбросали "лепестки" и бомбы НАТОВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла сотрудницаПутин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво