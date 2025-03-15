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Освобождены еще два населенных пункта Курской области - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Освобождены еще два населенных пункта Курской области
Освобождены еще два населенных пункта Курской области - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Освобождены еще два населенных пункта Курской области
Российские войска выбили украинских боевиков еще из двух населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T12:04
2025-03-15T12:09
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Российские войска выбили украинских боевиков еще из двух населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который боевики ВСУ смогли захватить после вторжения в Курскую область в августе 2024 года.14 марта Минобороны России заявило, что за неделю враг был выбит с 28 населенных пунктов в Курской области. Также бойцы "Севера" взяли под контроль село Новенькое в Сумской области, где ранее была объявлена эвакуация из восьми приграничных населенных пунктов.В это же день Владимир Зеленский назвал ситуацию в Курской области сложной, дав понять, что неудачная попытка ВСУ захватить территории России здесь завершена.В оперштабе Курской области вечером 14 марта сообщили, что в шести приграничных районах региона с субботы, 15 марта, вводится ограничение на посещение населенных пунктов в связи с работой саперов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разминирование Курской области: ВСУ разбросали "лепестки" и бомбы НАТОВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла сотрудницаПутин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво
Освобождены еще два населенных пункта Курской области

В Курской области освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина

12:04 15.03.2025 (обновлено: 12:09 15.03.2025)
 
© РИА Новости . Александр Харченко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие группировки войск "Север" в освобожденной Судже
Военнослужащие группировки войск Север в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Александр Харченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Российские войска выбили украинских боевиков еще из двух населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина", - сказано в сообщении.
13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который боевики ВСУ смогли захватить после вторжения в Курскую область в августе 2024 года.
14 марта Минобороны России заявило, что за неделю враг был выбит с 28 населенных пунктов в Курской области. Также бойцы "Севера" взяли под контроль село Новенькое в Сумской области, где ранее была объявлена эвакуация из восьми приграничных населенных пунктов.
В это же день Владимир Зеленский назвал ситуацию в Курской области сложной, дав понять, что неудачная попытка ВСУ захватить территории России здесь завершена.
В оперштабе Курской области вечером 14 марта сообщили, что в шести приграничных районах региона с субботы, 15 марта, вводится ограничение на посещение населенных пунктов в связи с работой саперов.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВО
 
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