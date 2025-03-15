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Беспилотник сбит над Черным морем

Беспилотник сбит над Черным морем - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Беспилотник сбит над Черным морем

Один украинский беспилотник сбит утром в субботу над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T09:41

2025-03-15T09:41

2025-03-15T09:47

беспилотник (бпла, дрон)

черное море

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безопасность

министерство обороны рф

новости

срочные новости крыма

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пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Один украинский беспилотник сбит утром в субботу над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака была пресечена в период с 7.45 до 8.10 мск.В ночь на 15 марта силы ПВО сбили 126 беспилотников над Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, министерство обороны рф, новости, срочные новости крыма, происшествия, пво