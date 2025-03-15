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Беспилотник сбит над Черным морем - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Беспилотник сбит над Черным морем
Беспилотник сбит над Черным морем - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Беспилотник сбит над Черным морем
Один украинский беспилотник сбит утром в субботу над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T09:41
2025-03-15T09:47
беспилотник (бпла, дрон)
черное море
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Один украинский беспилотник сбит утром в субботу над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака была пресечена в период с 7.45 до 8.10 мск.В ночь на 15 марта силы ПВО сбили 126 беспилотников над Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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60
беспилотник (бпла, дрон), черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, министерство обороны рф, новости, срочные новости крыма, происшествия, пво
Беспилотник сбит над Черным морем

Над акваторией Черного моря уничтожен беспилотник

09:41 15.03.2025 (обновлено: 09:47 15.03.2025)
 
© Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитные комплексы "Панцирь- С1"
Зенитные комплексы Панцирь- С1
© Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Один украинский беспилотник сбит утром в субботу над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что атака была пресечена в период с 7.45 до 8.10 мск.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: один над акваторией Черного моря, ️еще два 7– над территорией Брянской области", - сказано в сообщении.
В ночь на 15 марта силы ПВО сбили 126 беспилотников над Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областями.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)Черное мореБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьМинистерство обороны РФНовостиСрочные новости КрымаПроисшествияПВО
 
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