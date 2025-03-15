https://crimea.ria.ru/20250315/bespilotnik-sbit-nad-chernym-morem-1144952247.html
Беспилотник сбит над Черным морем
Беспилотник сбит над Черным морем - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Беспилотник сбит над Черным морем
Один украинский беспилотник сбит утром в субботу над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T09:41
2025-03-15T09:41
2025-03-15T09:47
беспилотник (бпла, дрон)
черное море
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
министерство обороны рф
новости
срочные новости крыма
происшествия
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/07/1119232317_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23dfa6f08e5d5cab7406448f751527db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Один украинский беспилотник сбит утром в субботу над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака была пресечена в период с 7.45 до 8.10 мск.В ночь на 15 марта силы ПВО сбили 126 беспилотников над Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/07/1119232317_226:0:1666:1080_1920x0_80_0_0_ecb69fe98ab56190f1bca31bd40a8322.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, министерство обороны рф, новости, срочные новости крыма, происшествия, пво
Беспилотник сбит над Черным морем
Над акваторией Черного моря уничтожен беспилотник
09:41 15.03.2025 (обновлено: 09:47 15.03.2025)