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Оружие Победы: Танк прорыва ИС-2

Оружие Победы: Танк прорыва ИС-2 - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Оружие Победы: Танк прорыва ИС-2

Тяжелый танк ИС-2 выпускался с 1943 по 1945 год включительно. Советские конструкторы создали его как ответ на появление германских тяжелых танков "Тигр" и... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T08:22

2025-03-28T08:22

2025-03-28T08:22

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победа

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оружие

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Тяжелый танк ИС-2 выпускался с 1943 по 1945 год включительно. Советские конструкторы создали его как ответ на появление германских тяжелых танков "Тигр" и "Пантера". Аббревиатура "ИС" расшифровывается как "Иосиф Сталин".Главные факты о знаменитом "танке прорыва" – в инфографике РИА Новости Крым.Изготавливали эти танки на Челябинском Кировском опытном танко-моторном заводе №100. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из всех советских серийных танков Великой Отечественной, и одним из сильнейших танков на то время в мире и не давал немецким танкам ни малейшего шанса выиграть на поле боя.На ИС-2 были планетарные механизмы поворота и усовершенствованная коробка передач. Впервые в мире на танк установили пушку калибра 122 мм, которая превосходила оружие "Пантеры" и "Тигра". ИС-2 отличался скоростью и маневренностью по сравнению со своими предшественниками, машина была легка в управлении и в эксплуатации, полностью пригодна к ремонту в полевых условиях. То есть "танк прорыва" сконцентрировал в себе лучшие достоинства машин, созданных до него. Машина оказалась прекрасным штурмовым танком: она одним ударом разносила капитальную кирпичную кладку зданий и долговременные огневые точки и, таким образом, особенно отличилась в конце войны при штурме сильно укрепленных населенных пунктов.Боевое крещение танки "ИС-2" получили в Корсунь-Шевченковской операции в феврале 1944 года, а затем широко использовались в сражениях вплоть до конца Великой Отечественной. Командование вермахта, понимая силу и мощь этой модели советских танков, запретило своим танкистам вступать в открытые поединки с "ИС-2" и приказывало действовать лишь из засад и укрытий.После завершения войны машины были модернизированы и находились на вооружении советской, а затем и российской армии до 1995 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оружие Победы: легендарный "кукурузник" в инфографике РИА Новости КрымОружие Победы: легендарная пушка ЗИС-3 в инфографике РИА Новости КрымОружие Победы: знаменитый пулемет Максима в инфографике

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, инфографика, победа, 80 лет победы, оружие, великая отечественная война, ссср, общество