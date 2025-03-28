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В Симферополе простились с военным корреспондентом Федорчаком - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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В Симферополе простились с военным корреспондентом Федорчаком
В Симферополе простились с военным корреспондентом Федорчаком - РИА Новости Крым, 28.03.2025
В Симферополе простились с военным корреспондентом Федорчаком
В Симферополе проводили в последний путь погибшего в зоне специальной военной операции крымчанина, военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака. РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T10:13
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крым
утраты
александр федорчак
военкоры
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе проводили в последний путь погибшего в зоне специальной военной операции крымчанина, военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака.24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.В Кремле заявили, что ВСУ вели по российским журналистам прицельный огонь. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели представителей СМИ и мирных жителей.26 марта в приграничном с Украиной районе Белгородской области исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Как сообщила пресс-служба телеканала, ее съемочная группа подорвалась на вражеской мине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, утраты, александр федорчак, военкоры, общество, сергей аксенов
В Симферополе простились с военным корреспондентом Федорчаком

В Симферополе простились с погибшим на СВО военным корреспондентом Александром Федорчаком

10:13 28.03.2025 (обновлено: 10:16 28.03.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Симферополе простились с погибшим на СВО военным корреспондентом Александром Федорчаком
В Симферополе простились с погибшим на СВО военным корреспондентом Александром Федорчаком
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе проводили в последний путь погибшего в зоне специальной военной операции крымчанина, военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Симферополе простились с погибшим на СВО военным корреспондентом Александром Федорчаком
В Симферополе простились с погибшим на СВО военным корреспондентом Александром Федорчаком
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
В Симферополе простились с погибшим на СВО военным корреспондентом Александром Федорчаком
"Александр погиб, исполняя свой служебный и гражданский долг. Он до конца оставался настоящим профессионалом, неравнодушным человеком и патриотом. Вечная память и Царствие Небесное", - написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Симферополе простились с погибшим на СВО военным корреспондентом Александром Федорчаком
В Симферополе простились с погибшим на СВО военным корреспондентом Александром Федорчаком
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
В Симферополе простились с погибшим на СВО военным корреспондентом Александром Федорчаком
24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Симферополе простились с погибшим на СВО военным корреспондентом Александром Федорчаком
В Симферополе простились с погибшим на СВО военным корреспондентом Александром Федорчаком
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
В Симферополе простились с погибшим на СВО военным корреспондентом Александром Федорчаком
В Кремле заявили, что ВСУ вели по российским журналистам прицельный огонь. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели представителей СМИ и мирных жителей.
26 марта в приграничном с Украиной районе Белгородской области исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Как сообщила пресс-служба телеканала, ее съемочная группа подорвалась на вражеской мине.
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КрымУтратыАлександр ФедорчакВоенкорыОбществоСергей Аксенов
 
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