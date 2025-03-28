В Симферополе простились с военным корреспондентом Федорчаком
В Симферополе простились с погибшим на СВО военным корреспондентом Александром Федорчаком
10:13 28.03.2025 (обновлено: 10:16 28.03.2025)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Симферополе простились с погибшим на СВО военным корреспондентом Александром Федорчаком
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе проводили в последний путь погибшего в зоне специальной военной операции крымчанина, военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Симферополе простились с погибшим на СВО военным корреспондентом Александром Федорчаком
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
В Симферополе простились с погибшим на СВО военным корреспондентом Александром Федорчаком
"Александр погиб, исполняя свой служебный и гражданский долг. Он до конца оставался настоящим профессионалом, неравнодушным человеком и патриотом. Вечная память и Царствие Небесное", - написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Симферополе простились с погибшим на СВО военным корреспондентом Александром Федорчаком
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
В Симферополе простились с погибшим на СВО военным корреспондентом Александром Федорчаком
24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Симферополе простились с погибшим на СВО военным корреспондентом Александром Федорчаком
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
В Симферополе простились с погибшим на СВО военным корреспондентом Александром Федорчаком
В Кремле заявили, что ВСУ вели по российским журналистам прицельный огонь. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели представителей СМИ и мирных жителей.
26 марта в приграничном с Украиной районе Белгородской области исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Как сообщила пресс-служба телеканала, ее съемочная группа подорвалась на вражеской мине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.