В Киево-Печерской лавре полиция захватывает пещеры
В Киево-Печерской лавре началась полицейская операция по захвату ближних пещер - СПЖ
09:21 28.03.2025 (обновлено: 09:27 28.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В Киеве начался захват ближних пещер Киево-Печерской лавры. Как сообщает Союз православных журналистов (СПЖ), полиция уже проникла в закрытое помещение монастыря.
"Срочно! Начался захват Ближних пещер Киево-Печерской Лавры… Правоохранители уже проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам. Также замечен сотрудник заповедника с болгаркой. Молимся за нашу лавру и за братию святой обители", - сообщается в Telegram-канале СПЖ.
Также сообщается, что утром в пятницу на территорию Нижних пещер Лавры прибыла комиссия для "инвентаризации и проверки" святых мощей в Ближних пещерах.
"Члены комиссии планируют вскрывать раки с мощами, пересчитывать их и брать образцы для ДНК-экспертизы. Сопровождает работников Минкульта силовики", - говорится в Telegram-канале.
Весной 2023 года минкульт Украины заявил о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
Соломенский районный суд Киева 14 июля прошлого года изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен. В августе Павел освобожден из-под стражи, за него внесли залог в размере 33 млн гривен (более 900 тысяч долларов). Он был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован.
19 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви. Политолог в интервью РИА Новости Крым проанализировал, какие последствия может иметь подобный шаг. Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл обратился к другим православным церквям с призывам поддержать единоверцев на Украине.
9 февраля 2024 года украинские спецслужбы пришли в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с обысками.
С 27 февраля 2024 года начала работу комиссия по взятию на учет культурных ценностей, которые находятся в Ближних пещерах лавры.
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