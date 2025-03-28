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В Киево-Печерской лавре полиция захватывает пещеры

В Киево-Печерской лавре полиция захватывает пещеры - РИА Новости Крым, 28.03.2025

В Киево-Печерской лавре полиция захватывает пещеры

В Киеве начался захват ближних пещер Киево-Печерской лавры. Как сообщает Союз православных журналистов (СПЖ), полиция уже проникла в закрытое помещение... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T09:21

2025-03-28T09:21

2025-03-28T09:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В Киеве начался захват ближних пещер Киево-Печерской лавры. Как сообщает Союз православных журналистов (СПЖ), полиция уже проникла в закрытое помещение монастыря.Также сообщается, что утром в пятницу на территорию Нижних пещер Лавры прибыла комиссия для "инвентаризации и проверки" святых мощей в Ближних пещерах."Члены комиссии планируют вскрывать раки с мощами, пересчитывать их и брать образцы для ДНК-экспертизы. Сопровождает работников Минкульта силовики", - говорится в Telegram-канале.Весной 2023 года минкульт Украины заявил о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.Соломенский районный суд Киева 14 июля прошлого года изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен. В августе Павел освобожден из-под стражи, за него внесли залог в размере 33 млн гривен (более 900 тысяч долларов). Он был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован.19 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви. Политолог в интервью РИА Новости Крым проанализировал, какие последствия может иметь подобный шаг. Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл обратился к другим православным церквям с призывам поддержать единоверцев на Украине.9 февраля 2024 года украинские спецслужбы пришли в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с обысками.С 27 февраля 2024 года начала работу комиссия по взятию на учет культурных ценностей, которые находятся в Ближних пещерах лавры. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ирпени раскольники захватили последний храм канонической УПЦНа Украине запретили УПЦ: какими будут последствия для ЗеленскогоСБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в "работе на Россию"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киево-печерская лавра, киев, новости, украина, религия, захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине