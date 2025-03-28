https://crimea.ria.ru/20250328/v-krymu-vinovnik-dtp-s-dvumya-pogibshimi-poluchil-8-let-1145295168.html

В Крыму виновник ДТП с двумя погибшими получил 8 лет

В Крыму виновник ДТП с двумя погибшими получил 8 лет - РИА Новости Крым, 28.03.2025

В Крыму виновник ДТП с двумя погибшими получил 8 лет

В Симферопольском районе Крыма виновник аварии, в которой погибли два человека, осужден на восемь лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T11:37

2025-03-28T11:37

2025-03-28T11:37

крым

прокуратура республики крым

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма виновник аварии, в которой погибли два человека, осужден на восемь лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, подсудимый совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Он ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, а в августе 2024 года снова сел за руль Audi A8 после употребления алкоголя.Со слов самого фигуранта, после выпитого спиртного, он поехал в Симферополь и двигался со скоростью более 100 км/ч, при этом не наблюдая за приборной панелью. Мужчина был задержан сотрудниками полиции и признал вину.Суд приговорил его к 8 годам 1 месяцу колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе сбили ребенка на "зебре"В Екатеринбурге машина влетела в толпу людейВ тройном ДТП в Севастополе пострадала женщина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, приговор