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В Крыму виновник ДТП с двумя погибшими получил 8 лет
В Крыму виновник ДТП с двумя погибшими получил 8 лет - РИА Новости Крым, 28.03.2025
В Крыму виновник ДТП с двумя погибшими получил 8 лет
В Симферопольском районе Крыма виновник аварии, в которой погибли два человека, осужден на восемь лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T11:37
2025-03-28T11:37
2025-03-28T11:37
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма виновник аварии, в которой погибли два человека, осужден на восемь лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, подсудимый совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Он ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, а в августе 2024 года снова сел за руль Audi A8 после употребления алкоголя.Со слов самого фигуранта, после выпитого спиртного, он поехал в Симферополь и двигался со скоростью более 100 км/ч, при этом не наблюдая за приборной панелью. Мужчина был задержан сотрудниками полиции и признал вину.Суд приговорил его к 8 годам 1 месяцу колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе сбили ребенка на "зебре"В Екатеринбурге машина влетела в толпу людейВ тройном ДТП в Севастополе пострадала женщина
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крым, прокуратура республики крым, приговор
В Крыму виновник ДТП с двумя погибшими получил 8 лет
В Крыму виновник ДТП с двумя погибшими приговорен к восьми годам заключения
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма виновник аварии, в которой погибли два человека, осужден на восемь лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, подсудимый совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Он ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, а в августе 2024 года снова сел за руль Audi A8 после употребления алкоголя.
"Двигаясь по автодороге Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта, он не выбрал безопасную скорость и столкнулся с автомобилем Mitsubishi. В результате ДТП два пассажира автомобилей скончались на месте", - уточнили подробности случившегося в надзорном ведомстве.
Со слов самого фигуранта, после выпитого спиртного, он поехал в Симферополь и двигался со скоростью более 100 км/ч, при этом не наблюдая за приборной панелью. Мужчина был задержан сотрудниками полиции и признал вину.
Суд приговорил его к 8 годам 1 месяцу колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Пока приговор в законную силу не вступил.
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