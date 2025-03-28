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Более 5% СНТ Крыма не имеют правоустанавливающих документов

Более 5% СНТ Крыма не имеют правоустанавливающих документов - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Более 5% СНТ Крыма не имеют правоустанавливающих документов

Все садово-некоммерческие товарищества (СНТ) на территории Республики Крым к концу 2024 года получили заключение межведомственной комиссии о возможности... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T08:49

2025-03-28T08:49

2025-03-28T08:49

минимущества крыма

лариса кулинич

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Все садово-некоммерческие товарищества (СНТ) на территории Республики Крым к концу 2024 года получили заключение межведомственной комиссии о возможности расположения садоводческих кооперативов в учтенных границах. При этом в отношении 94,5% товариществ утверждены проекты межевания территорий, рассказали в министерстве имущественных отношений Крыма. В настоящий момент 5,5 % СНТ продолжают работу по оформлению правоустанавливающих документов на землю."Мы активно занимались предоставлением земельных участков в безвозмездное пользование юридическим лицам - СНТ. Заключили более 400 договоров безвозмездного пользования. Также была проведена работа с гражданами – им было предоставлено более 9 тысяч земельных участков", - рассказала журналистам министр имущественных отношений РК Лариса Кулинич.В работе министерства сделали акцент на работе с гражданами по завершению оформления ими прав на земельные участки, а также оформления членами кооперативов права общей долевой собственности на земли общего назначения садоводческих кооперативов."Индивидуальная работа с гражданами - членами СНТ происходит непосредственно с ними, то есть заявления подают непосредственно граждане по почте, либо можно принести заявление в министерство. Кроме заявления необходимо предоставить выписку о распределении данного участка в том или ином массиве исключительно этому гражданину. Эту справку выдает председатель СНТ", - объяснила Кулинич, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.В минимущества Крыма напомнили, что на федеральном уровне до 1 января 2027 года продлен срок действия полномочий республики Крым по установлению особенностей правового регулирования отношений земельно-имущественной сферы, в первую очередь это касается садоводческих некоммерческих товариществ, и их членов, гаражных кооперативов, граждан-участников "полян протеста" и лиц, возведших постройки, признанные объектами ИЖС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бойцам СВО разрешили брать компенсацию вместо земельных участковКогда примут важный для Крыма закон о гостевых домахКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минимущества крыма, лариса кулинич, снт, земля, крым, новости крыма