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Более 5% СНТ Крыма не имеют правоустанавливающих документов - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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Более 5% СНТ Крыма не имеют правоустанавливающих документов
Более 5% СНТ Крыма не имеют правоустанавливающих документов - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Более 5% СНТ Крыма не имеют правоустанавливающих документов
Все садово-некоммерческие товарищества (СНТ) на территории Республики Крым к концу 2024 года получили заключение межведомственной комиссии о возможности... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T08:49
2025-03-28T08:49
минимущества крыма
лариса кулинич
снт
земля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Все садово-некоммерческие товарищества (СНТ) на территории Республики Крым к концу 2024 года получили заключение межведомственной комиссии о возможности расположения садоводческих кооперативов в учтенных границах. При этом в отношении 94,5% товариществ утверждены проекты межевания территорий, рассказали в министерстве имущественных отношений Крыма. В настоящий момент 5,5 % СНТ продолжают работу по оформлению правоустанавливающих документов на землю."Мы активно занимались предоставлением земельных участков в безвозмездное пользование юридическим лицам - СНТ. Заключили более 400 договоров безвозмездного пользования. Также была проведена работа с гражданами – им было предоставлено более 9 тысяч земельных участков", - рассказала журналистам министр имущественных отношений РК Лариса Кулинич.В работе министерства сделали акцент на работе с гражданами по завершению оформления ими прав на земельные участки, а также оформления членами кооперативов права общей долевой собственности на земли общего назначения садоводческих кооперативов."Индивидуальная работа с гражданами - членами СНТ происходит непосредственно с ними, то есть заявления подают непосредственно граждане по почте, либо можно принести заявление в министерство. Кроме заявления необходимо предоставить выписку о распределении данного участка в том или ином массиве исключительно этому гражданину. Эту справку выдает председатель СНТ", - объяснила Кулинич, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.В минимущества Крыма напомнили, что на федеральном уровне до 1 января 2027 года продлен срок действия полномочий республики Крым по установлению особенностей правового регулирования отношений земельно-имущественной сферы, в первую очередь это касается садоводческих некоммерческих товариществ, и их членов, гаражных кооперативов, граждан-участников "полян протеста" и лиц, возведших постройки, признанные объектами ИЖС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бойцам СВО разрешили брать компенсацию вместо земельных участковКогда примут важный для Крыма закон о гостевых домахКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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минимущества крыма, лариса кулинич, снт, земля, крым, новости крыма
Более 5% СНТ Крыма не имеют правоустанавливающих документов

9 тысяч земельных участков в Крыму предоставили в пользование садовым товариществам за год

08:49 28.03.2025
 
© РИА Новости КрымВ Крыму продлили срок оформления участков в СНТ
В Крыму продлили срок оформления участков в СНТ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Все садово-некоммерческие товарищества (СНТ) на территории Республики Крым к концу 2024 года получили заключение межведомственной комиссии о возможности расположения садоводческих кооперативов в учтенных границах. При этом в отношении 94,5% товариществ утверждены проекты межевания территорий, рассказали в министерстве имущественных отношений Крыма.
В настоящий момент 5,5 % СНТ продолжают работу по оформлению правоустанавливающих документов на землю.
"Мы активно занимались предоставлением земельных участков в безвозмездное пользование юридическим лицам - СНТ. Заключили более 400 договоров безвозмездного пользования. Также была проведена работа с гражданами – им было предоставлено более 9 тысяч земельных участков", - рассказала журналистам министр имущественных отношений РК Лариса Кулинич.
В работе министерства сделали акцент на работе с гражданами по завершению оформления ими прав на земельные участки, а также оформления членами кооперативов права общей долевой собственности на земли общего назначения садоводческих кооперативов.
"Индивидуальная работа с гражданами - членами СНТ происходит непосредственно с ними, то есть заявления подают непосредственно граждане по почте, либо можно принести заявление в министерство. Кроме заявления необходимо предоставить выписку о распределении данного участка в том или ином массиве исключительно этому гражданину. Эту справку выдает председатель СНТ", - объяснила Кулинич, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
В минимущества Крыма напомнили, что на федеральном уровне до 1 января 2027 года продлен срок действия полномочий республики Крым по установлению особенностей правового регулирования отношений земельно-имущественной сферы, в первую очередь это касается садоводческих некоммерческих товариществ, и их членов, гаражных кооперативов, граждан-участников "полян протеста" и лиц, возведших постройки, признанные объектами ИЖС.
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Минимущества КрымаЛариса КулиничСНТЗемляКрымНовости Крыма
 
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