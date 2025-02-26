https://crimea.ria.ru/20250226/krym-i-sevastopol-poluchat-44-mln-iz-byudzheta-rf-na-sotsialnuyu-gazifikatsiyu-1144484610.html

Крым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию

Крым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Крым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию

Крым и Севастополь в этом году получат из федерального бюджета 44 миллиона рублей по программе социальной газификации. В общей сложности правительство направит... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T10:47

2025-02-26T10:47

2025-02-26T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь в этом году получат из федерального бюджета 44 миллиона рублей по программе социальной газификации. В общей сложности правительство направит в регионы 1 млрд рублей на эти цели. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Согласно документу, Крым получит свыше 30 миллионов рублей, а Севастополь больше 14 миллионовНа поддержку могут рассчитывать многодетные семьи, люди с низкими доходами, участники СВО и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны, а также инвалиды I группы и граждане, которые ухаживают за детьми-инвалидамиПрограмма социальной газификации работает с 2021 года. Начиная с февраля 2023 года государство частично субсидирует льготникам расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому.В конце минувшего года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика за год втрое ускорила темпы социальной газификации, поднявшись на 16 место по стране и выполнив более 90 процентов плана. Весной 2024 года председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк отмечал, что уровень газификации в Крыму значительно выше, чем в среднем по России и составляет более 80%. По информации главы крымского правительства, в 2023 году на программу газификации направлено было почти 2,9 млрд рублей. По информации местных властей, до 2026 года в Крыму газ появится в 14 селах республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация Крыма: что сделано и планируетсяВ Крыму будут разрабатывать новые месторождения газаБюджет РФ-2025: сколько потратят на оборону и сколько получит Крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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