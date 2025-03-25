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Взрыв прогремел в многоэтажке в Ростовской области – есть пострадавший

Взрыв прогремел в многоэтажке в Ростовской области – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Взрыв прогремел в многоэтажке в Ростовской области – есть пострадавший

В Аксайском районе Ростовской области в многоквартирном доме произошел взрыв по неизвестным пока причинам, предварительно известно об одном пострадавшем. Об... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T09:10

2025-03-25T09:10

2025-03-25T09:13

происшествия

взрыв

ростовская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Аксайском районе Ростовской области в многоквартирном доме произошел взрыв по неизвестным пока причинам, предварительно известно об одном пострадавшем. Об этом сообщили в районном управлении по предупреждению и ликвидации ЧС.ЧП произошло в трехэтажном многоквартирном жилом доме в поселке Верхнетемерницкий на улице Венеры. По информации чрезвычайного ведомства, информация о взрыве поступила ночью 25 марта, в 3 часа 20 минут. На место сразу же выехали службы экстренного реагирования, а также представители районной власти.Отмечается, что проживающий в этой квартире мужчина 2002 года рождения получил ожоги 1-й степени. Его госпитализировали в больницу.Возгорания на месте ЧП спасатели не обнаружили. Пока случившееся в ведомстве упоминается как "взрыв неизвестного происхождения". Уже известно, что его причиной не является утечка газа. Что привело к взрыву, устанавливают эксперты.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, взрыв, ростовская область, новости