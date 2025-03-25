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Взрыв прогремел в многоэтажке в Ростовской области – есть пострадавший
Взрыв прогремел в многоэтажке в Ростовской области – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Взрыв прогремел в многоэтажке в Ростовской области – есть пострадавший
В Аксайском районе Ростовской области в многоквартирном доме произошел взрыв по неизвестным пока причинам, предварительно известно об одном пострадавшем. Об... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T09:10
2025-03-25T09:10
2025-03-25T09:13
происшествия
взрыв
ростовская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Аксайском районе Ростовской области в многоквартирном доме произошел взрыв по неизвестным пока причинам, предварительно известно об одном пострадавшем. Об этом сообщили в районном управлении по предупреждению и ликвидации ЧС.ЧП произошло в трехэтажном многоквартирном жилом доме в поселке Верхнетемерницкий на улице Венеры. По информации чрезвычайного ведомства, информация о взрыве поступила ночью 25 марта, в 3 часа 20 минут. На место сразу же выехали службы экстренного реагирования, а также представители районной власти.Отмечается, что проживающий в этой квартире мужчина 2002 года рождения получил ожоги 1-й степени. Его госпитализировали в больницу.Возгорания на месте ЧП спасатели не обнаружили. Пока случившееся в ведомстве упоминается как "взрыв неизвестного происхождения". Уже известно, что его причиной не является утечка газа. Что привело к взрыву, устанавливают эксперты.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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происшествия, взрыв, ростовская область, новости
Взрыв прогремел в многоэтажке в Ростовской области – есть пострадавший
В Ростовской области при взрыве в многоквартирном доме пострадал мужчина
09:10 25.03.2025 (обновлено: 09:13 25.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Аксайском районе Ростовской области в многоквартирном доме произошел взрыв по неизвестным пока причинам, предварительно известно об одном пострадавшем. Об этом сообщили в районном управлении по предупреждению и ликвидации ЧС.
ЧП произошло в трехэтажном многоквартирном жилом доме в поселке Верхнетемерницкий на улице Венеры. По информации чрезвычайного ведомства, информация о взрыве поступила ночью 25 марта, в 3 часа 20 минут. На место сразу же выехали службы экстренного реагирования, а также представители районной власти.
"Установлено, что взрывной волной повреждены входные двери пяти квартир и обшивка потолка в 1-м подъезде. Эпицентр находился в квартире № 29", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что проживающий в этой квартире мужчина 2002 года рождения получил ожоги 1-й степени. Его госпитализировали в больницу.
Возгорания на месте ЧП спасатели не обнаружили. Пока случившееся в ведомстве упоминается как "взрыв неизвестного происхождения". Уже известно, что его причиной не является утечка газа. Что привело к взрыву, устанавливают эксперты.
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