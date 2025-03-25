https://crimea.ria.ru/20250325/krymskiy-most-seychas--situatsiya-na-utro-vtornika-1145204559.html

Крымский мост сейчас – ситуация на утро вторника

Крымский мост сейчас – ситуация на утро вторника - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Крымский мост сейчас – ситуация на утро вторника

Утром во вторник в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани ожидают 32 автомобиля. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T09:16

2025-03-25T09:16

2025-03-25T10:32

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Утром во вторник в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани ожидают 32 автомобиля. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контрольКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенПуть в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"

крымский мост

керчь

тамань

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым