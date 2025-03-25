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Крымский мост сейчас – ситуация на утро вторника - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Крымский мост сейчас – ситуация на утро вторника
Крымский мост сейчас – ситуация на утро вторника - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Крымский мост сейчас – ситуация на утро вторника
Утром во вторник в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани ожидают 32 автомобиля. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T09:16
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ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Утром во вторник в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани ожидают 32 автомобиля. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контрольКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенПуть в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас – ситуация на утро вторника

На подъезде к Крымскому мосту скопилась очередь из 32 автомобилей

09:16 25.03.2025 (обновлено: 10:32 25.03.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Утром во вторник в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани ожидают 32 автомобиля. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находятся 32 транспортных средства", - сказано в сообщении по состоянию на 9 часов утра.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовости КрымаКрым
 
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