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Переговоры Путина и Вучича и мнение США о Крыме в России: главное за день

Переговоры Путина и Вучича и мнение США о Крыме в России: главное за день - РИА Новости Крым, 22.03.2025

Переговоры Путина и Вучича и мнение США о Крыме в России: главное за день

РИА Новости Крым, 22.03.2025

2025-03-22T21:57

2025-03-22T21:57

2025-03-22T21:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича пройдут в Москве 9 мая. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф высказался о принадлежности Крыма и исторических регионов России и заявил о согласии Киева на выборы президента. В МИД России пригрозили ответом Украине на удары по энергообъектам РФ, а Японии – на размещение у себя ракет США средней дальности. Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после атаки беспилотника ВСУ. В Анапе обнаружены новые выбросы мазута на побережье. В Крыму водитель и пассажир выжили после падения автомобиля с обрыва высотой с 9-этажный дом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры Путина и Вучича 9 маяЗамглавы АП России Максим Орешкин по итогам переговоров с сербской делегацией в Белграде сообщил журналистам, что во время визита президента Сербии Александра Вучича в Москву 9 мая состоится его "встреча и переговоры с президентом России" Владимиром Путиным.По словам члена сербской делегации, отвечающего за международное экономическое сотрудничество министра Ненада Поповича, одной из тем обсуждения лидеров стран станет подписание нового договора о газоснабжении между РФ и Сербией в конце мая.Уиткофф оценил значение референдума в российском КрымуСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что центральным и крупнейшим вопросом конфликта на Украине является признание международным сообществом и Киевом Крыма и других исторических регионов России субъектами РФ. А также "способность Владимира Зеленского "выжить политически, если он это признает". Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, подчеркнув, что истинное положение дел уже показали итоги референдумов на этих территориях.Он также заявил, что лидеры РФ и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, могут встретиться в ближайшие месяцы, а мораторий на удары в Черном море может быть введен уже на следующей неделе.РФ в праве ответить на удары Киева по энергетикеМосква оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если тот не прекратит атаки на энергетическую инфраструктуру РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сравнила очередные "выходки" властей Киева с провокациями в 2022 году с целью сорвать переговорный процесс.Также в МИД в этот день заявили, что Россия по линии компетентных ведомств предпримет ответные меры случае размещения в Японии ракет средней дальности США. Об этом сообщила директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева.Режим ЧС в Ростове после атаки беспилотника ВСУРежим ЧС ввели на территории двух многоквартирных домов в Ростове-на-Дону, которые пострадали от падения вражеских БПЛА в пятницу вечером."На территории многоквартирных домов на улице Горсоветская, 49/1 и 49/2, введен режим чрезвычайной ситуации на время ликвидации последствий падения БПЛА, которое произошло 21 марта", – уведомили в власти.Новые выбросы мазута в АнапеВ Анапе обнаружены новые выбросы мазута на побережье, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Загрязнения обнаружили волонтеры Выселковского района, они очищают песок, используя специальные просеивающие лопаты.В Крыму автомобиль рухнул с 35-метрового обрываВ Ленинском районе Крыма авто слетело в море с обрыва, высотой с 9-этажный дом. Об этом сообщили в МЧС Крыма. В ведомстве отметили, что упавшая машина после падения частично лежала на берегу. При этом пассажир и водитель чудом выжили.В Севастополе в этот день пассажирам и водителю тоже довелось спасаться, только из горящего автобуса. Машина заполыхала прямо во время рейса, недалеко от здания ГУ МЧС по региону и гаражей спецстехники. Ее потушили меньше чем за полчаса, все люди спаслись.Трагедией в этот день обернулось ДТП с фурами под Новороссийском сегодня утром.

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https://crimea.ria.ru/20250322/vyvikh-pamyati-v-mid-otsenili-vizit-posla-kanady-k-monumentu-rodina-mat-1145152598.html

https://crimea.ria.ru/20250322/tretiy-bespilotnik-unichtozhili-nad-krymom-1145151667.html

https://crimea.ria.ru/20250322/umerla-larisa-golubkina-1145144362.html

https://crimea.ria.ru/20250322/avtobus-s-rossiyskimi-turistami-perevernulsya-na-pkhukete-1145150347.html

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