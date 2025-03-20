В Крыму проверили качество питьевой воды
В Крыму все показатели качества питьевой воды в норме – Роспотребнадзор
18:07 20.03.2025 (обновлено: 19:38 20.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. За первые два месяца в Крыму не поступило ни одной жалобы от жителей на качество питьевой воды, отклонений в показателях также выявлено не было. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Оксана Белошейкина.
"За последние два месяца в Симферополе, Ялте и Керчи, где вода подается из водохранилищ, практически все пробы прошли нормативные требования. Единичные случаи были выявлены в столице Крыма. Но это было связано либо с таянием снега, либо с осадками. Там были превышены показатели по мутности", - рассказала специалист ведомства.
По словам Белошейкиной, ситуация по обеспечению питьевой водой на полуострове разная. Например, в Джанкой и северную часть Севастополя вода подается из глубинных скважин, поэтому общая жесткость и минерализация там не соответствуют стандартам.
Показатели будут в норме только после строительства водопроводно-очистных сооружений для этих районов, пояснила специалист.
Такие вопросы в Крыму решают поэтапно. Уже в этом году более 800 млн рублей потратят на модернизацию системы водоснабжения. В ближайшей перспективе запланированы реконструкция канализационной насосной станции №2 в Алуште, капремонт двух наиболее изношенных участков Евпаторийского водовода, а также капремонт 9,5 км водовода Евпатория – Новоозерное – Мирный.
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