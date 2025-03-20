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В Крыму проверили качество питьевой воды

В Крыму проверили качество питьевой воды - РИА Новости Крым, 20.03.2025

В Крыму проверили качество питьевой воды

За первые два месяца в Крыму не поступило ни одной жалобы от жителей на качество питьевой воды, отклонений в показателях также выявлено не было. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T18:07

2025-03-20T18:07

2025-03-20T19:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. За первые два месяца в Крыму не поступило ни одной жалобы от жителей на качество питьевой воды, отклонений в показателях также выявлено не было. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Оксана Белошейкина.По словам Белошейкиной, ситуация по обеспечению питьевой водой на полуострове разная. Например, в Джанкой и северную часть Севастополя вода подается из глубинных скважин, поэтому общая жесткость и минерализация там не соответствуют стандартам.Показатели будут в норме только после строительства водопроводно-очистных сооружений для этих районов, пояснила специалист.Такие вопросы в Крыму решают поэтапно. Уже в этом году более 800 млн рублей потратят на модернизацию системы водоснабжения. В ближайшей перспективе запланированы реконструкция канализационной насосной станции №2 в Алуште, капремонт двух наиболее изношенных участков Евпаторийского водовода, а также капремонт 9,5 км водовода Евпатория – Новоозерное – Мирный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал район Крыма с некачественной водой – что устранит проблемуВ Крыму появился современный центр диагностики пищевых продуктовРоспотребнадзор оценил качество черноморской рыбы

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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