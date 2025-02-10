Роспотребнадзор оценил качество черноморской рыбы
Роспотребнадзор не выявил нарушений в рыбе и морепродуктах из Черного моря
09:35 10.02.2025 (обновлено: 10:30 10.02.2025)
© Азово-Черноморское межрегиональное управление РоссельхознадзораАзово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Превышения показателей опасных веществ в воздухе, питьевой воде и рыбной продукции в Крыму и Краснодарском крае не зафиксировано. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.
"Для отбора проб определены 35 точек, выполнено около 7 тысяч исследований, в настоящее время отклонений не зафиксировано", - сказано в сообщении.
В целом специалисты исследуют более 15 показателей, включая уровень содержания в воздухе бензола, фенола и формальдегида. Также по ряду основных показателей проверяют воду из источников питьевого водоснабжения, морскую воду и песок на пляжах.
"Рыба и аквакультура, включая устрицы и мидии, проверяются по четырем показателям: органолептические показатели, гистамин, бензапирен, полихлорированные бифенилы. Всего проведено свыше 1,2 тысяч исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено", - добавили в пресс-службе.
Для эффективного контроля и обеспечения безопасности рыбной продукции ведомство взаимодействует с Росрыболовством, обмениваясь данными об исследованиях, отборах проб и лабораторных тестов, уточнили в ведомстве.
Состояние проб воздуха и биоресурсов после ЧП с танкерами в Черном море проверяют регулярно, отклонений от нормы нет, сообщал на прошлой неделе вице-премьер Виталий Савельев.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
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