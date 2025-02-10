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Роспотребнадзор оценил качество черноморской рыбы - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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Роспотребнадзор оценил качество черноморской рыбы
Роспотребнадзор оценил качество черноморской рыбы - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Роспотребнадзор оценил качество черноморской рыбы
Превышения показателей опасных веществ в воздухе, питьевой воде и рыбной продукции в Крыму и Краснодарском крае не зафиксировано. Об этом сообщает в понедельник РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T09:35
2025-02-10T10:30
россия
крым
черное море
разлив нефтепродуктов в черном море
рыба
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Превышения показателей опасных веществ в воздухе, питьевой воде и рыбной продукции в Крыму и Краснодарском крае не зафиксировано. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.В целом специалисты исследуют более 15 показателей, включая уровень содержания в воздухе бензола, фенола и формальдегида. Также по ряду основных показателей проверяют воду из источников питьевого водоснабжения, морскую воду и песок на пляжах. Для эффективного контроля и обеспечения безопасности рыбной продукции ведомство взаимодействует с Росрыболовством, обмениваясь данными об исследованиях, отборах проб и лабораторных тестов, уточнили в ведомстве.Состояние проб воздуха и биоресурсов после ЧП с танкерами в Черном море проверяют регулярно, отклонений от нормы нет, сообщал на прошлой неделе вице-премьер Виталий Савельев.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Демонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этапАппарат ученых из Севастополя применили для осмотра танкера "Волгонефть"Число пострадавших от мазута птиц в Крыму резко уменьшилось – Зубков
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россия, крым, черное море, разлив нефтепродуктов в черном море, рыба, новости крыма
Роспотребнадзор оценил качество черноморской рыбы

Роспотребнадзор не выявил нарушений в рыбе и морепродуктах из Черного моря

09:35 10.02.2025 (обновлено: 10:30 10.02.2025)
 
© Азово-Черноморское межрегиональное управление РоссельхознадзораАзово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах
Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Превышения показателей опасных веществ в воздухе, питьевой воде и рыбной продукции в Крыму и Краснодарском крае не зафиксировано. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.

"Для отбора проб определены 35 точек, выполнено около 7 тысяч исследований, в настоящее время отклонений не зафиксировано", - сказано в сообщении.

В целом специалисты исследуют более 15 показателей, включая уровень содержания в воздухе бензола, фенола и формальдегида. Также по ряду основных показателей проверяют воду из источников питьевого водоснабжения, морскую воду и песок на пляжах.
"Рыба и аквакультура, включая устрицы и мидии, проверяются по четырем показателям: органолептические показатели, гистамин, бензапирен, полихлорированные бифенилы. Всего проведено свыше 1,2 тысяч исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено", - добавили в пресс-службе.
Для эффективного контроля и обеспечения безопасности рыбной продукции ведомство взаимодействует с Росрыболовством, обмениваясь данными об исследованиях, отборах проб и лабораторных тестов, уточнили в ведомстве.
Состояние проб воздуха и биоресурсов после ЧП с танкерами в Черном море проверяют регулярно, отклонений от нормы нет, сообщал на прошлой неделе вице-премьер Виталий Савельев.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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