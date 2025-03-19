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Пожар на нефтебазе на Кубани вырос до 4250 "квадратов" - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Пожар на нефтебазе на Кубани вырос до 4250 "квадратов"
Пожар на нефтебазе на Кубани вырос до 4250 "квадратов" - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Пожар на нефтебазе на Кубани вырос до 4250 "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани после атаки беспилотника выросла в два с половиной раза и достигла 4250 квадратных метров. Об этом... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T19:08
2025-03-19T19:22
кубань
краснодарский край
пожар
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани после атаки беспилотника выросла в два с половиной раза и достигла 4250 квадратных метров. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В среду утром в станице Кавказской в Краснодарском крае после атаки беспилотников ВСУ произошел пожар на нефтебазе. Позже из-за утечки нефтепродуктов его площадь выросла до 1700 "квадратов".В связи со сложностью возгорания увеличена группировка спасателей. В настоящее время с огнем борются 357 человек и 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.Эта нефтебаза обеспечивает перевалку топлива с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).В Минобороны ранее сообщили, что атака на нефтебазу на Кубани произошла через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых было принято решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кубань, краснодарский край, пожар, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Пожар на нефтебазе на Кубани вырос до 4250 "квадратов"

В Краснодарском крае пожар на нефтебазе после атаки ВСУ разросся до 4250 квадратных метров

19:08 19.03.2025 (обновлено: 19:22 19.03.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани после атаки беспилотника выросла в два с половиной раза и достигла 4250 квадратных метров. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В среду утром в станице Кавказской в Краснодарском крае после атаки беспилотников ВСУ произошел пожар на нефтебазе. Позже из-за утечки нефтепродуктов его площадь выросла до 1700 "квадратов".
"Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе по состоянию на 18:00 составляет 4250 квадратных метров. Специалисты продолжают тушить три объекта на территории – один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара", - сказано в сообщении.
В связи со сложностью возгорания увеличена группировка спасателей. В настоящее время с огнем борются 357 человек и 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.
Эта нефтебаза обеспечивает перевалку топлива с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).
В Минобороны ранее сообщили, что атака на нефтебазу на Кубани произошла через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых было принято решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
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КубаньКраснодарский крайПожарПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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