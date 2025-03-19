https://crimea.ria.ru/20250319/pozhar-na-neftebaze-na-kubani-vyros-v-25-raza-1145065089.html

Пожар на нефтебазе на Кубани вырос до 4250 "квадратов"

Пожар на нефтебазе на Кубани вырос до 4250 "квадратов" - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Пожар на нефтебазе на Кубани вырос до 4250 "квадратов"

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани после атаки беспилотника выросла в два с половиной раза и достигла 4250 квадратных метров. Об этом... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T19:08

2025-03-19T19:08

2025-03-19T19:22

кубань

краснодарский край

пожар

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани после атаки беспилотника выросла в два с половиной раза и достигла 4250 квадратных метров. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В среду утром в станице Кавказской в Краснодарском крае после атаки беспилотников ВСУ произошел пожар на нефтебазе. Позже из-за утечки нефтепродуктов его площадь выросла до 1700 "квадратов".В связи со сложностью возгорания увеличена группировка спасателей. В настоящее время с огнем борются 357 человек и 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.Эта нефтебаза обеспечивает перевалку топлива с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).В Минобороны ранее сообщили, что атака на нефтебазу на Кубани произошла через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых было принято решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, пожар, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости