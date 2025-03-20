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Осквернение 40 могил советских воинов в Эстонии - реакция МИД - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Осквернение 40 могил советских воинов в Эстонии - реакция МИД
Осквернение 40 могил советских воинов в Эстонии - реакция МИД - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Осквернение 40 могил советских воинов в Эстонии - реакция МИД
В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Эстонии. Ей заявлено об осуждении нападений на военные мемориалы в республике. Об этом на брифинге в четверг... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T17:41
2025-03-20T17:45
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
вандализм
эстония
кладбище
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Эстонии. Ей заявлено об осуждении нападений на военные мемориалы в республике. Об этом на брифинге в четверг журналистов проинформировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя сообщение о недавнем осквернении сорока захоронений советских воинов на территории военного кладбища в Таллине.Она подчеркнула, что особенно цинично очередной факт вандализма и бездействия властей выглядят накануне 80-летия Великой Победы. По данным МИД РФ, это уже не первый подобный варварский акт, захоронения приходится восстанавливать посольству России в республике."И мы посмотрели, чьи это могилы. Это и захоронения советских моряков, которые погибли уже после войны. Они занимались обезвреживанием германских минных заграждений в советских и международных водах. За послевоенные годы в Финском заливе было уничтожено 22 635 мин. На счету советских моряков из этого количества - 15 тысяч обезвреженных мин. Может быть, в Эстонии хотя бы с точки зрения прагматики поймут, что это люди, которые обеспечивали их безопасность?", - задалась вопросом представитель МИД.Она напомнила, что международная операция по ликвидации минной опасности в международных водах была официально окончена только в 1951 году, боевое траление продолжалось до 1957 года, а все воды Эстонии стали открытыми для прохода судов лишь в 1963 году. В течение всех этих лет в операциях подорвались десятки советских тральщиков, тысячи моряков погибли, были искалечены или контужены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Душевное нездоровье: Захарова оценила инициативу Эстонии о РПЦСотрудника Sputnik в Эстонии условно осудили за "нарушение санкций"Эстонский президент пригрозил России
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РИА Новости Крым
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новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, вандализм, эстония, кладбище
Осквернение 40 могил советских воинов в Эстонии - реакция МИД

В МИД России вызвана временная поверенная в делах Эстонии из-за фактов вандализма

17:41 20.03.2025 (обновлено: 17:45 20.03.2025)
 
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© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Эстонии. Ей заявлено об осуждении нападений на военные мемориалы в республике. Об этом на брифинге в четверг журналистов проинформировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя сообщение о недавнем осквернении сорока захоронений советских воинов на территории военного кладбища в Таллине.
"Вызвали в МИД России временную поверенную в делах Эстонии, заявили, что продолжающиеся в этой стране глумление над памятью советских воинов, которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывает самое жесткое осуждение со стороны нашей страны", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что особенно цинично очередной факт вандализма и бездействия властей выглядят накануне 80-летия Великой Победы. По данным МИД РФ, это уже не первый подобный варварский акт, захоронения приходится восстанавливать посольству России в республике.
"И мы посмотрели, чьи это могилы. Это и захоронения советских моряков, которые погибли уже после войны. Они занимались обезвреживанием германских минных заграждений в советских и международных водах. За послевоенные годы в Финском заливе было уничтожено 22 635 мин. На счету советских моряков из этого количества - 15 тысяч обезвреженных мин. Может быть, в Эстонии хотя бы с точки зрения прагматики поймут, что это люди, которые обеспечивали их безопасность?", - задалась вопросом представитель МИД.
Она напомнила, что международная операция по ликвидации минной опасности в международных водах была официально окончена только в 1951 году, боевое траление продолжалось до 1957 года, а все воды Эстонии стали открытыми для прохода судов лишь в 1963 году. В течение всех этих лет в операциях подорвались десятки советских тральщиков, тысячи моряков погибли, были искалечены или контужены.
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НовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваВандализмЭстонияКладбище
 
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