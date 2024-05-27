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Эстонский президент пригрозил России - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Эстонский президент пригрозил России
Эстонский президент пригрозил России - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Эстонский президент пригрозил России
Эстония сделает все для того, чтобы "поставить Россию на колени", при этом пока не планирует отправлять свои войска на территорию Украины, равно как и закрывать РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T08:20
2024-05-27T08:20
эстония
россия
политика
новости
безопасность
в мире
нато
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алар карис
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Эстония сделает все для того, чтобы "поставить Россию на колени", при этом пока не планирует отправлять свои войска на территорию Украины, равно как и закрывать границы с РФ. Об этом заявил эстонский президент Алар Карис в интервью финскому изданию Yle.При этом, отвечая на вопрос о возможной отправке эстонских военных на Украину, он отметил, что Киев сейчас нуждается не в военном контингенте НАТО на своей территории, а в поставках западных вооружений.Президент Эстонии также проинформировал, что Эстония готова закрыть границу с Россией "в случае необходимости". "В случае необходимости мы готовы очень быстро закрыть границу. Однако в настоящее время в этом нет реальной необходимости", - уточнил Алар Карис.В середине мая советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл заявил, что не исключает принятия решения официальным Таллином отправить свои войска на Украину для выполнения задач в тылу, чтобы высвободить соединения ВСУ для ведения боевых действий на фронте.Накануне немецкий журнал Spiegel написал о том, что страны Прибалтики и Польша предупредили, что могут ввести войска на Украину, если ситуация заметно ухудшится для Киева из-за того, что союзники неохотно поставляют оружие.По мнению опрошенных РИА Новости Крым военных экспертов, угрозы стран Балтии о вводе войск на Украину являются попыткой спровоцировать РФ и частью информационного давления для "запугивания" России.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего страны Балтии провоцируют РоссиюСтраны Прибалтики и Польша могут ввести войска на Украину - СМИОгромная опасность: в Кремле высказались о вводе войск НАТО на Украину
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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эстония, россия, политика, новости, безопасность, в мире, нато, украина, алар карис
Эстонский президент пригрозил России

Президент Эстонии Карис заявил о намерении "поставить Россию на колени"

08:20 27.05.2024
 
© SERGEI SUPINSKYПрезидент Эстонии Алар Карис. Фото AFP
Президент Эстонии Алар Карис. Фото AFP
© SERGEI SUPINSKY
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Эстония сделает все для того, чтобы "поставить Россию на колени", при этом пока не планирует отправлять свои войска на территорию Украины, равно как и закрывать границы с РФ. Об этом заявил эстонский президент Алар Карис в интервью финскому изданию Yle.
"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить Россию на колени. После этого могут начаться серьезные дискуссии о прекращении войны в Украине", - заявил Карис.
При этом, отвечая на вопрос о возможной отправке эстонских военных на Украину, он отметил, что Киев сейчас нуждается не в военном контингенте НАТО на своей территории, а в поставках западных вооружений.
Президент Эстонии также проинформировал, что Эстония готова закрыть границу с Россией "в случае необходимости".
"В случае необходимости мы готовы очень быстро закрыть границу. Однако в настоящее время в этом нет реальной необходимости", - уточнил Алар Карис.
В середине мая советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл заявил, что не исключает принятия решения официальным Таллином отправить свои войска на Украину для выполнения задач в тылу, чтобы высвободить соединения ВСУ для ведения боевых действий на фронте.
Накануне немецкий журнал Spiegel написал о том, что страны Прибалтики и Польша предупредили, что могут ввести войска на Украину, если ситуация заметно ухудшится для Киева из-за того, что союзники неохотно поставляют оружие.
По мнению опрошенных РИА Новости Крым военных экспертов, угрозы стран Балтии о вводе войск на Украину являются попыткой спровоцировать РФ и частью информационного давления для "запугивания" России.
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