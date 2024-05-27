Эстонский президент пригрозил России
Президент Эстонии Карис заявил о намерении "поставить Россию на колени"
© SERGEI SUPINSKYПрезидент Эстонии Алар Карис. Фото AFP
© SERGEI SUPINSKY
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Эстония сделает все для того, чтобы "поставить Россию на колени", при этом пока не планирует отправлять свои войска на территорию Украины, равно как и закрывать границы с РФ. Об этом заявил эстонский президент Алар Карис в интервью финскому изданию Yle.
"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить Россию на колени. После этого могут начаться серьезные дискуссии о прекращении войны в Украине", - заявил Карис.
При этом, отвечая на вопрос о возможной отправке эстонских военных на Украину, он отметил, что Киев сейчас нуждается не в военном контингенте НАТО на своей территории, а в поставках западных вооружений.
Президент Эстонии также проинформировал, что Эстония готова закрыть границу с Россией "в случае необходимости".
"В случае необходимости мы готовы очень быстро закрыть границу. Однако в настоящее время в этом нет реальной необходимости", - уточнил Алар Карис.
В середине мая советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл заявил, что не исключает принятия решения официальным Таллином отправить свои войска на Украину для выполнения задач в тылу, чтобы высвободить соединения ВСУ для ведения боевых действий на фронте.
Накануне немецкий журнал Spiegel написал о том, что страны Прибалтики и Польша предупредили, что могут ввести войска на Украину, если ситуация заметно ухудшится для Киева из-за того, что союзники неохотно поставляют оружие.
По мнению опрошенных РИА Новости Крым военных экспертов, угрозы стран Балтии о вводе войск на Украину являются попыткой спровоцировать РФ и частью информационного давления для "запугивания" России.
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