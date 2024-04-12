https://crimea.ria.ru/20240412/dushevnoe-nezdorove-zakharova-otsenila-initsiativu-estonii-o-rpts-1136504347.html

Душевное нездоровье: Захарова оценила инициативу Эстонии о РПЦ

Душевное нездоровье: Захарова оценила инициативу Эстонии о РПЦ - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Душевное нездоровье: Захарова оценила инициативу Эстонии о РПЦ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала признаком душевного нездоровья инициативу главы МВД Эстонии признать Русскую православную церковь... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T12:22

2024-04-12T12:22

2024-04-12T12:06

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

эстония

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала признаком душевного нездоровья инициативу главы МВД Эстонии признать Русскую православную церковь "террористической организацией".Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому парламенту признать Московский патриархат РПЦ "террористической организацией" и запретить его деятельность в стране.В конце июня прошлого года патриарх Кирилл принял папского посланника по урегулированию на Украине кардинала Маттео Дзуппи, который в рамках своей миротворческой миссии находился с визитом в Москве. По словам председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония (Севрюка), тогда обсуждались "различные вопросы, в том числе и те, которые стоят на повестке дня отношений между двумя Церквами".В сентябре 2023 года папа Римский Франциск выразил надежду, что ему удастся встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Последняя их встреча состоялась в феврале 2016 года в Гаване (Куба). Впоследствии папа римский Франциск предложил патриарху Кириллу встретиться в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и обсудить вопросы мирного урегулирования на Украине, а также другие вопросы глобальной повестки.Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя эту инициативу, заявил, что для встречи должны сойтись время, повестка и цели.Читайте также на РИА Новости Крым:Папа римский призвал Россию и Украину к обмену всеми пленнымиКак в Крыму оценили призыв папы Римского к переговорам по УкраинеБелый флаг для Украины: почему Зеленского взбесили слова папы Римского

эстония

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), эстония, рпц (русская православная церковь), религия, ватикан, в мире, новости