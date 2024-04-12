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Душевное нездоровье: Захарова оценила инициативу Эстонии о РПЦ - РИА Новости Крым, 12.04.2024
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Душевное нездоровье: Захарова оценила инициативу Эстонии о РПЦ
Душевное нездоровье: Захарова оценила инициативу Эстонии о РПЦ - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Душевное нездоровье: Захарова оценила инициативу Эстонии о РПЦ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала признаком душевного нездоровья инициативу главы МВД Эстонии признать Русскую православную церковь... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T12:22
2024-04-12T12:06
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
эстония
рпц (русская православная церковь)
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала признаком душевного нездоровья инициативу главы МВД Эстонии признать Русскую православную церковь "террористической организацией".Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому парламенту признать Московский патриархат РПЦ "террористической организацией" и запретить его деятельность в стране.В конце июня прошлого года патриарх Кирилл принял папского посланника по урегулированию на Украине кардинала Маттео Дзуппи, который в рамках своей миротворческой миссии находился с визитом в Москве. По словам председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония (Севрюка), тогда обсуждались "различные вопросы, в том числе и те, которые стоят на повестке дня отношений между двумя Церквами".В сентябре 2023 года папа Римский Франциск выразил надежду, что ему удастся встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Последняя их встреча состоялась в феврале 2016 года в Гаване (Куба). Впоследствии папа римский Франциск предложил патриарху Кириллу встретиться в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и обсудить вопросы мирного урегулирования на Украине, а также другие вопросы глобальной повестки.Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя эту инициативу, заявил, что для встречи должны сойтись время, повестка и цели.Читайте также на РИА Новости Крым:Папа римский призвал Россию и Украину к обмену всеми пленнымиКак в Крыму оценили призыв папы Римского к переговорам по УкраинеБелый флаг для Украины: почему Зеленского взбесили слова папы Римского
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), эстония, рпц (русская православная церковь), религия, ватикан, в мире, новости
Душевное нездоровье: Захарова оценила инициативу Эстонии о РПЦ

Захарова назвала признаком душевного нездоровья идею Эстонии признать РПЦ "террористами"

12:22 12.04.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала признаком душевного нездоровья инициативу главы МВД Эстонии признать Русскую православную церковь "террористической организацией".
Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому парламенту признать Московский патриархат РПЦ "террористической организацией" и запретить его деятельность в стране.
"Все признаки душевного нездоровья налицо. Но и с логикой беда: с кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа Римский? С террористами? Лаури подставил Ватикан", - цитирует Захарову РИА Новости.
В конце июня прошлого года патриарх Кирилл принял папского посланника по урегулированию на Украине кардинала Маттео Дзуппи, который в рамках своей миротворческой миссии находился с визитом в Москве. По словам председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония (Севрюка), тогда обсуждались "различные вопросы, в том числе и те, которые стоят на повестке дня отношений между двумя Церквами".
В сентябре 2023 года папа Римский Франциск выразил надежду, что ему удастся встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Последняя их встреча состоялась в феврале 2016 года в Гаване (Куба). Впоследствии папа римский Франциск предложил патриарху Кириллу встретиться в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и обсудить вопросы мирного урегулирования на Украине, а также другие вопросы глобальной повестки.
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя эту инициативу, заявил, что для встречи должны сойтись время, повестка и цели.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ЭстонияРПЦ (Русская православная церковь)РелигияВатиканВ миреНовости
 
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