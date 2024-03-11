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Белый флаг для Украины: почему Зеленского взбесили слова папы Римского - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Белый флаг для Украины: почему Зеленского взбесили слова папы Римского
Белый флаг для Украины: почему Зеленского взбесили слова папы Римского - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Белый флаг для Украины: почему Зеленского взбесили слова папы Римского
Ярость и хамство президента Украины Владимира Зеленского в ответ на призыв папы Римского пойти на переговоры для остановки конфликта с Россией объясняются тремя РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T12:35
2024-03-11T13:17
политика
радио "спутник в крыму"
папа римский франциск
владимир зеленский (президент украины)
мнения
вадим колесниченко
новости
в мире
россия
ватикан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Ярость и хамство президента Украины Владимира Зеленского в ответ на призыв папы Римского пойти на переговоры для остановки конфликта с Россией объясняются тремя причинами, одна из которых – страх. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на призыв папы Римского Франциска к Киеву "поднять белый флаг", то есть, пойти на переговоры с Россией во избежание еще больших жертв. В частности, комментируя сказанное понтификом, лидер киевского режима заявил, что настоящая церковь – это украинские капелланы, которые находятся рядом с военными, "а не за две с половиной тысячи километров – где-то там занимаются виртуальным посредничеством"."Поэтому его обращение к папе Римскому – это реакция не очень дальновидного политика, которая, к тому же, показывает, что у него нет абсолютно никакого опыта политических дебатов", – высказал мнение Колесниченко.Он отметил, что заявление понтифика - не просто слова человека церкви, это голос "цивилизованного Запада, политическим инструментом которого католическая церковь является с 17 века" и сейчас продвигает в мир его неоколониальную политику."В новых рясах, с новыми лозунгами. Они стали частью проекта глобалистов", – отметил Колесниченко.А поскольку риторика Папы не была двусмысленной, это не могло понравиться Зеленскому, считает эксперт.Но еще более важно то, что слова Франциска имеют все шансы найти благодатную почву в умах населения Западной Украины, где паства – это преимущественно католики, и такого исхода Зеленский очень боится, добавил Колесниченко."Слова папы Римского для этого населения понятны – оно их воспринимает. А для Зеленского главная опора сегодня – это Западная Украина. Потому что даже после десяти лет промывания мозгов большая часть людей в центральной и восточной Украине, хоть и вынуждена соглашаться с внешней властью, не желает войны – хочет ее завершения. Вот почему так взбеленился Зеленский на адекватные слова понтифика", – считает политолог.9 марта папа Римский Франциск в интервью швейцарской телекомпании RSI заявил, что Украина должна найти в себе смелость признать, что проигрывает в конфликте, и согласиться "поднять белый флаг" – пойти на переговоры, которые станут не капитуляцией, а мудрым решением, позволяющим избежать еще больших жертв, подчеркнул понтифик. Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала Из Киево-Печерской лавры начинают изымать культурные ценности Хлебом и словом: как женский монастырь помогает бойцам СВО на Херсонщине
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политика, папа римский франциск, владимир зеленский (президент украины), мнения, вадим колесниченко, новости, в мире, россия, ватикан
Белый флаг для Украины: почему Зеленского взбесили слова папы Римского

Словами о переговорах папа Римский "посягнул" на единственную опору Зеленского – мнение

12:35 11.03.2024 (обновлено: 13:17 11.03.2024)
 
© OZAN KOSE / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский на богослужении в Патриаршей церкви
Президент Украины Владимир Зеленский на богослужении в Патриаршей церкви
© OZAN KOSE / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Ярость и хамство президента Украины Владимира Зеленского в ответ на призыв папы Римского пойти на переговоры для остановки конфликта с Россией объясняются тремя причинами, одна из которых – страх. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на призыв папы Римского Франциска к Киеву "поднять белый флаг", то есть, пойти на переговоры с Россией во избежание еще больших жертв. В частности, комментируя сказанное понтификом, лидер киевского режима заявил, что настоящая церковь – это украинские капелланы, которые находятся рядом с военными, "а не за две с половиной тысячи километров – где-то там занимаются виртуальным посредничеством".
По словам Колесниченко, Зеленский находится "в парадигме постоянной накачки русофобских настроений и мобилизации жителей Украины на войну против России", при этом он тщеславный политик. И это одна из причин, по которой "любые разговоры о необходимости соглашаться на мирные переговоры, признавая свое поражение, "действительно являются очень опасными".
"Поэтому его обращение к папе Римскому – это реакция не очень дальновидного политика, которая, к тому же, показывает, что у него нет абсолютно никакого опыта политических дебатов", – высказал мнение Колесниченко.
Он отметил, что заявление понтифика - не просто слова человека церкви, это голос "цивилизованного Запада, политическим инструментом которого католическая церковь является с 17 века" и сейчас продвигает в мир его неоколониальную политику.
"В новых рясах, с новыми лозунгами. Они стали частью проекта глобалистов", – отметил Колесниченко.
А поскольку риторика Папы не была двусмысленной, это не могло понравиться Зеленскому, считает эксперт.
Но еще более важно то, что слова Франциска имеют все шансы найти благодатную почву в умах населения Западной Украины, где паства – это преимущественно католики, и такого исхода Зеленский очень боится, добавил Колесниченко.
"Слова папы Римского для этого населения понятны – оно их воспринимает. А для Зеленского главная опора сегодня – это Западная Украина. Потому что даже после десяти лет промывания мозгов большая часть людей в центральной и восточной Украине, хоть и вынуждена соглашаться с внешней властью, не желает войны – хочет ее завершения. Вот почему так взбеленился Зеленский на адекватные слова понтифика", – считает политолог.
Что касается адресованного Ватикану намека Зеленского на то, "что церковь должна находиться на поле боя", то он по меньшей мере странный, поскольку "папа Римский должен олицетворять собой некое мирное сотрудничество на планете", считает политолог. К тому же эти слова лидера киевского режима демонстрируют в нем лицемера на фоне того, как сам Зеленский уничтожает на Украине каноническую православную церковь, "которая являлась и до сих пор является самой большой церковью на ее территории".
9 марта папа Римский Франциск в интервью швейцарской телекомпании RSI заявил, что Украина должна найти в себе смелость признать, что проигрывает в конфликте, и согласиться "поднять белый флаг" – пойти на переговоры, которые станут не капитуляцией, а мудрым решением, позволяющим избежать еще больших жертв, подчеркнул понтифик.
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Радио "Спутник в Крыму"ПолитикаПапа Римский ФранцискВладимир Зеленский (президент Украины)МненияВадим КолесниченкоНовостиВ миреРоссияВатикан
 
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