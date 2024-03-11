https://crimea.ria.ru/20240311/belyy-flag-dlya-ukrainy-pochemu-zelenskogo-vzbesili-slova-papy-rimskogo-1135549449.html

Белый флаг для Украины: почему Зеленского взбесили слова папы Римского

Белый флаг для Украины: почему Зеленского взбесили слова папы Римского - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Белый флаг для Украины: почему Зеленского взбесили слова папы Римского

Ярость и хамство президента Украины Владимира Зеленского в ответ на призыв папы Римского пойти на переговоры для остановки конфликта с Россией объясняются тремя РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T12:35

2024-03-11T12:35

2024-03-11T13:17

политика

радио "спутник в крыму"

папа римский франциск

владимир зеленский (президент украины)

мнения

вадим колесниченко

новости

в мире

россия

ватикан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129981989_0:228:3071:1955_1920x0_80_0_0_51ce3f77e245120ee06937ae5419d55e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Ярость и хамство президента Украины Владимира Зеленского в ответ на призыв папы Римского пойти на переговоры для остановки конфликта с Россией объясняются тремя причинами, одна из которых – страх. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на призыв папы Римского Франциска к Киеву "поднять белый флаг", то есть, пойти на переговоры с Россией во избежание еще больших жертв. В частности, комментируя сказанное понтификом, лидер киевского режима заявил, что настоящая церковь – это украинские капелланы, которые находятся рядом с военными, "а не за две с половиной тысячи километров – где-то там занимаются виртуальным посредничеством"."Поэтому его обращение к папе Римскому – это реакция не очень дальновидного политика, которая, к тому же, показывает, что у него нет абсолютно никакого опыта политических дебатов", – высказал мнение Колесниченко.Он отметил, что заявление понтифика - не просто слова человека церкви, это голос "цивилизованного Запада, политическим инструментом которого католическая церковь является с 17 века" и сейчас продвигает в мир его неоколониальную политику."В новых рясах, с новыми лозунгами. Они стали частью проекта глобалистов", – отметил Колесниченко.А поскольку риторика Папы не была двусмысленной, это не могло понравиться Зеленскому, считает эксперт.Но еще более важно то, что слова Франциска имеют все шансы найти благодатную почву в умах населения Западной Украины, где паства – это преимущественно католики, и такого исхода Зеленский очень боится, добавил Колесниченко."Слова папы Римского для этого населения понятны – оно их воспринимает. А для Зеленского главная опора сегодня – это Западная Украина. Потому что даже после десяти лет промывания мозгов большая часть людей в центральной и восточной Украине, хоть и вынуждена соглашаться с внешней властью, не желает войны – хочет ее завершения. Вот почему так взбеленился Зеленский на адекватные слова понтифика", – считает политолог.9 марта папа Римский Франциск в интервью швейцарской телекомпании RSI заявил, что Украина должна найти в себе смелость признать, что проигрывает в конфликте, и согласиться "поднять белый флаг" – пойти на переговоры, которые станут не капитуляцией, а мудрым решением, позволяющим избежать еще больших жертв, подчеркнул понтифик. Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала Из Киево-Печерской лавры начинают изымать культурные ценности Хлебом и словом: как женский монастырь помогает бойцам СВО на Херсонщине

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, папа римский франциск, владимир зеленский (президент украины), мнения, вадим колесниченко, новости, в мире, россия, ватикан