Хлебом и словом: как женский монастырь помогает бойцам СВО на Херсонщине
Монахини женского монастыря в Херсонской области пекут хлеб для бойцов СВО и нуждающихся
13:53 08.03.2024 (обновлено: 13:54 08.03.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СКАДОВСК, 8 мар – РИА Новости Крым. Успехи российской армии в зоне специальной военной операции – заслуга не только мужчин-военнослужащих, но и многих российских женщин, представительниц разных регионов, профессий, которые вносят свой вклад в приближение победы.
Монахини Свято-Никольского женского монастыря в селе Благодатное Херсонской области тоже вносят свою лепту в приближение победы и налаживание мирной жизни в прифронтовом регионе. Они пекут хлеб для бойцов и для жителей села, которое находится недалеко от линии боевого соприкосновения.
Не могли предать веру предков
Монастырь основали 11 лет назад, рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым настоятельница, матушка Калисфения. В 2013 году она и еще одна монахиня приехали сюда по благословению митрополита Херсонского и Таврического, чтобы основать обитель. Находившийся здесь в то время сельский приход был в крайне плачевном состоянии, храм разрушался. Пока строили новый, сестры возвели храм из дерева. Там женщины и молились, и жили.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
Пожертвования на новый храм собирали "везде по копеечке", говорит настоятельница. Многие монастыри оказывали помощь, прежде всего, мужской монастырь Оптина пустынь в Калужской области и Свято-Успенский Псковско-Печерский монастырь.
Это были непростые времена для всей канонической православной церкви на Украине, которая после 2014 года начала подвергаться гонениям.
"Конечно, местные власти к нам приходили и ставили нам условия, чтобы мы перешли в украинский патриархат, это было неоднократно, – вспоминает матушка Калисфения. – Но наш ответ был однозначный: наши предки на протяжении веков отдавали жизни свою за веру, и как мы теперь можем предать их и поменять веру?!".
В работе участвуют все
С приходом России проблема решилась. Теперь монахинь здесь не только не притесняют, но и оказывают всестороннюю помощь. Сегодня здесь стоит новый храм, открытый для прихожан. С началом спецоперации обитель стала еще и своеобразным гуманитарным центром и приютом для беженцев, которые выезжали из подконтрольной киевскому режиму территории.
Воронежские мастера отлили для Свято-Никольского монастыря 300-киллограммовый колокол, волонтеры помогли его доставить. Звонницу женского монастыря также пополнил колокол весом 100 килограммов, а также несколько малых колоколов. Теперь звон слышен далеко по округе, созывая на богослужение прихожан.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
Монахини не остаются в долгу и тоже помогают малообеспеченным односельчанам, а также нашим бойцам на линии соприкосновения: пекут для них хлеб, пирожки и булочки (а на Пасху – куличи), готовят еду, собирают и передают ароматный чай из трав и мед, а также стирают одежду. У монастыря есть свой огород, пасека, небольшое хозяйство и курятник. В работе участвуют все сестры, несмотря на почтенный возраст некоторых из них.
"В настоящее время в монастыре у нас десять сестер. Насельницы в основном пожилые. Самой старшей недавно исполнилось 90 лет. Одной сестре – 89 лет, еще одной – 80. Но они все равно всегда помогают, чем могут: кто лук чистит, кто морковку трет, кто капусту рубит – все участвуют в каком-то деле. Нам приятно, что мы приносим радость нашим воинам. Чем можем, тем всегда поможем", - рассказывает настоятельница.
Муку, сахар, дрожжи, крупы и дрова монахиням привозят военнослужащие, бойцы Росгвардии и волонтеры. Недавно в монастырь привезли новую хлебопечь и тестомешалку, купленные за средства неравнодушных предпринимателей.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
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Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
2 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
3 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
4 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
5 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
6 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
С Крымом – особенная связь
Насельницы монастыря в свое время приехали сюда из разных точек России и Украины: есть сестры из Луганска и Донецка, есть из Сум, Тернополя, с Закарпатья, из Крыма и даже с Магадана. С Крымом, по словам матушки Калисфении, у монастыря особенно крепкая связь.
"Еще задолго до воссоединения с Россией и перехода в Русскую православную церковь, мы всегда чувствовали, что крымчане – наши братья по духу. С первого дня спецоперации священнослужители из Крыма приезжали к нам, привозили свечи, ладан, вино и многое другое. Они нас обеспечивали полностью и в данный момент тоже. Все, что нам необходимо, мы из Крымской епархии получаем. Иногда они даже лучше нас знают, что нам необходимо, привозят наперед. Очень благодарны им за поддержку", – рассказала настоятельница.
В конце прошлого года решением Синода на левобережье Херсонщины образована отдельная от Херсонской Скадовская епархия. Временное управление поручено епископу Джанкойскому и Раздольненскому Алексию. Насельницы Свято-Никольского монастыря уже несколько раз общались с ним.
"Он очень замечательный человек, внимательный, настоящий отец, который беспокоится о всех наших насущных проблемах. Буквально на днях мы с ним по телефону разговаривали. Так что, думаю, у нас будет все хорошо", – не сомневается матушка Калисфения.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
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