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Хлебом и словом: как женский монастырь помогает бойцам СВО на Херсонщине - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Хлебом и словом: как женский монастырь помогает бойцам СВО на Херсонщине
Хлебом и словом: как женский монастырь помогает бойцам СВО на Херсонщине - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Хлебом и словом: как женский монастырь помогает бойцам СВО на Херсонщине
Успехи российской армии в зоне специальной военной операции – заслуга не только мужчин-военнослужащих, но и многих российских женщин, представительниц разных... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T13:53
2024-03-08T13:54
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
религия
православие
рпц (русская православная церковь)
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
новые регионы россии
общество
помощь бойцам сво
свято-никольский женский монастырь
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СКАДОВСК, 8 мар – РИА Новости Крым. Успехи российской армии в зоне специальной военной операции – заслуга не только мужчин-военнослужащих, но и многих российских женщин, представительниц разных регионов, профессий, которые вносят свой вклад в приближение победы. Монахини Свято-Никольского женского монастыря в селе Благодатное Херсонской области тоже вносят свою лепту в приближение победы и налаживание мирной жизни в прифронтовом регионе. Они пекут хлеб для бойцов и для жителей села, которое находится недалеко от линии боевого соприкосновения.Не могли предать веру предковМонастырь основали 11 лет назад, рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым настоятельница, матушка Калисфения. В 2013 году она и еще одна монахиня приехали сюда по благословению митрополита Херсонского и Таврического, чтобы основать обитель. Находившийся здесь в то время сельский приход был в крайне плачевном состоянии, храм разрушался. Пока строили новый, сестры возвели храм из дерева. Там женщины и молились, и жили.Пожертвования на новый храм собирали "везде по копеечке", говорит настоятельница. Многие монастыри оказывали помощь, прежде всего, мужской монастырь Оптина пустынь в Калужской области и Свято-Успенский Псковско-Печерский монастырь.Это были непростые времена для всей канонической православной церкви на Украине, которая после 2014 года начала подвергаться гонениям.В работе участвуют всеС приходом России проблема решилась. Теперь монахинь здесь не только не притесняют, но и оказывают всестороннюю помощь. Сегодня здесь стоит новый храм, открытый для прихожан. С началом спецоперации обитель стала еще и своеобразным гуманитарным центром и приютом для беженцев, которые выезжали из подконтрольной киевскому режиму территории. Воронежские мастера отлили для Свято-Никольского монастыря 300-киллограммовый колокол, волонтеры помогли его доставить. Звонницу женского монастыря также пополнил колокол весом 100 килограммов, а также несколько малых колоколов. Теперь звон слышен далеко по округе, созывая на богослужение прихожан.Монахини не остаются в долгу и тоже помогают малообеспеченным односельчанам, а также нашим бойцам на линии соприкосновения: пекут для них хлеб, пирожки и булочки (а на Пасху – куличи), готовят еду, собирают и передают ароматный чай из трав и мед, а также стирают одежду. У монастыря есть свой огород, пасека, небольшое хозяйство и курятник. В работе участвуют все сестры, несмотря на почтенный возраст некоторых из них.Муку, сахар, дрожжи, крупы и дрова монахиням привозят военнослужащие, бойцы Росгвардии и волонтеры. Недавно в монастырь привезли новую хлебопечь и тестомешалку, купленные за средства неравнодушных предпринимателей.С Крымом – особенная связьНасельницы монастыря в свое время приехали сюда из разных точек России и Украины: есть сестры из Луганска и Донецка, есть из Сум, Тернополя, с Закарпатья, из Крыма и даже с Магадана. С Крымом, по словам матушки Калисфении, у монастыря особенно крепкая связь.В конце прошлого года решением Синода на левобережье Херсонщины образована отдельная от Херсонской Скадовская епархия. Временное управление поручено епископу Джанкойскому и Раздольненскому Алексию. Насельницы Свято-Никольского монастыря уже несколько раз общались с ним."Он очень замечательный человек, внимательный, настоящий отец, который беспокоится о всех наших насущных проблемах. Буквально на днях мы с ним по телефону разговаривали. Так что, думаю, у нас будет все хорошо", – не сомневается матушка Калисфения.Читайте также на РИА Новости Крым:Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВОВ зоне СВО ежедневно находятся не менее ста православных священниковЧудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтера
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херсонская область, религия, православие, рпц (русская православная церковь), жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, общество, помощь бойцам сво, свято-никольский женский монастырь
Хлебом и словом: как женский монастырь помогает бойцам СВО на Херсонщине

Монахини женского монастыря в Херсонской области пекут хлеб для бойцов СВО и нуждающихся

13:53 08.03.2024 (обновлено: 13:54 08.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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СКАДОВСК, 8 мар – РИА Новости Крым. Успехи российской армии в зоне специальной военной операции – заслуга не только мужчин-военнослужащих, но и многих российских женщин, представительниц разных регионов, профессий, которые вносят свой вклад в приближение победы.
Монахини Свято-Никольского женского монастыря в селе Благодатное Херсонской области тоже вносят свою лепту в приближение победы и налаживание мирной жизни в прифронтовом регионе. Они пекут хлеб для бойцов и для жителей села, которое находится недалеко от линии боевого соприкосновения.

Не могли предать веру предков

Монастырь основали 11 лет назад, рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым настоятельница, матушка Калисфения. В 2013 году она и еще одна монахиня приехали сюда по благословению митрополита Херсонского и Таврического, чтобы основать обитель. Находившийся здесь в то время сельский приход был в крайне плачевном состоянии, храм разрушался. Пока строили новый, сестры возвели храм из дерева. Там женщины и молились, и жили.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
Пожертвования на новый храм собирали "везде по копеечке", говорит настоятельница. Многие монастыри оказывали помощь, прежде всего, мужской монастырь Оптина пустынь в Калужской области и Свято-Успенский Псковско-Печерский монастырь.
Это были непростые времена для всей канонической православной церкви на Украине, которая после 2014 года начала подвергаться гонениям.
"Конечно, местные власти к нам приходили и ставили нам условия, чтобы мы перешли в украинский патриархат, это было неоднократно, – вспоминает матушка Калисфения. – Но наш ответ был однозначный: наши предки на протяжении веков отдавали жизни свою за веру, и как мы теперь можем предать их и поменять веру?!".
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В работе участвуют все

С приходом России проблема решилась. Теперь монахинь здесь не только не притесняют, но и оказывают всестороннюю помощь. Сегодня здесь стоит новый храм, открытый для прихожан. С началом спецоперации обитель стала еще и своеобразным гуманитарным центром и приютом для беженцев, которые выезжали из подконтрольной киевскому режиму территории.
Воронежские мастера отлили для Свято-Никольского монастыря 300-киллограммовый колокол, волонтеры помогли его доставить. Звонницу женского монастыря также пополнил колокол весом 100 килограммов, а также несколько малых колоколов. Теперь звон слышен далеко по округе, созывая на богослужение прихожан.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
Монахини не остаются в долгу и тоже помогают малообеспеченным односельчанам, а также нашим бойцам на линии соприкосновения: пекут для них хлеб, пирожки и булочки (а на Пасху – куличи), готовят еду, собирают и передают ароматный чай из трав и мед, а также стирают одежду. У монастыря есть свой огород, пасека, небольшое хозяйство и курятник. В работе участвуют все сестры, несмотря на почтенный возраст некоторых из них.

"В настоящее время в монастыре у нас десять сестер. Насельницы в основном пожилые. Самой старшей недавно исполнилось 90 лет. Одной сестре – 89 лет, еще одной – 80. Но они все равно всегда помогают, чем могут: кто лук чистит, кто морковку трет, кто капусту рубит – все участвуют в каком-то деле. Нам приятно, что мы приносим радость нашим воинам. Чем можем, тем всегда поможем", - рассказывает настоятельница.

Муку, сахар, дрожжи, крупы и дрова монахиням привозят военнослужащие, бойцы Росгвардии и волонтеры. Недавно в монастырь привезли новую хлебопечь и тестомешалку, купленные за средства неравнодушных предпринимателей.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
1 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
2 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
3 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
Матушка Калисфения, настоятельница Свято-Никольского женского монастыря в селе Благодатное Скадовского района
4 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
5 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
6 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

С Крымом – особенная связь

Насельницы монастыря в свое время приехали сюда из разных точек России и Украины: есть сестры из Луганска и Донецка, есть из Сум, Тернополя, с Закарпатья, из Крыма и даже с Магадана. С Крымом, по словам матушки Калисфении, у монастыря особенно крепкая связь.
"Еще задолго до воссоединения с Россией и перехода в Русскую православную церковь, мы всегда чувствовали, что крымчане – наши братья по духу. С первого дня спецоперации священнослужители из Крыма приезжали к нам, привозили свечи, ладан, вино и многое другое. Они нас обеспечивали полностью и в данный момент тоже. Все, что нам необходимо, мы из Крымской епархии получаем. Иногда они даже лучше нас знают, что нам необходимо, привозят наперед. Очень благодарны им за поддержку", – рассказала настоятельница.
В конце прошлого года решением Синода на левобережье Херсонщины образована отдельная от Херсонской Скадовская епархия. Временное управление поручено епископу Джанкойскому и Раздольненскому Алексию. Насельницы Свято-Никольского монастыря уже несколько раз общались с ним.
"Он очень замечательный человек, внимательный, настоящий отец, который беспокоится о всех наших насущных проблемах. Буквально на днях мы с ним по телефону разговаривали. Так что, думаю, у нас будет все хорошо", – не сомневается матушка Калисфения.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
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